Album đầu tay của Mỹ Tâm được tái bản sau 17 năm

Album mới của Mỹ Tâm vào top 10 bảng xếp hạng Billboard

Theo Phương Nam Film - đơn vị sản xuất, thời gian qua, album này đã vắng bóng trên kệ đĩa do đã bán hết. Nhiều khán giả gửi yêu cầu đề nghị hãng phát hành lại album. Hãng quyết định in tiếp album sau 17 năm ra mắt, với phần bìa mới do Thái Feeling (người từng thiết kế các album Yesterday & Now, Hoàng hôn thức giấc, DVD live show Ngày ấy và bây giờ) thực hiện. Ảnh bìa do Quốc Bảo chụp Mỹ Tâm vào năm 2001, lúc cô còn học Nhạc viện TP HCM. Quốc Bảo cũng là người sản xuất, biên tập và hòa âm cho đĩa nhạc.

Nhan sắc Mỹ Tâm thuở mới vào nghề qua ống kính nhạc sĩ Quốc Bảo.

Kể lại kỷ niệm với Mỹ Tâm, Quốc Bảo hồi tưởng lúc cô mới về nghề hát, anh và cô ngồi ở một quán ăn trong khu Bình Quới, TP HCM, nghe nhạc hải ngoại. Mỹ Tâm lẩm nhẩm theo lời bài hát và hỏi anh: "Bao giờ thì bé mới ngồi đây mà nghe người ta mở nhạc của bé, anh nhỉ?". Lúc đó, Mỹ Tâm chưa nổi tiếng, chỉ mới được chú ý đến với những bản thu lẻ như Nhé anh, Ngỡ đâu tình đã quên mình...

Bìa đĩa mới của album "Mãi yêu".

Sau khi Mỹ Tâm đoạt Huy chương đồng tại Liên hoan giọng ca trẻ Asean ở Thượng Hải, Trung Quốc năm 2000, Phương Nam Film đề nghị Quốc Bảo thực hiện album đầu tay cho cô với tên Mãi yêu. Album tạo cơn sốt với lượng phát hành hơn 30.000 bản, cùng nhiều ca khúc hit như Nhé anh, Yêu dại khờ, Hai mươi... "Năm 2017, khi nhận được album Tâm 9 do Tâm gửi tặng, tôi rất xúc động vì thấy em đã đi rất xa, cả một chặng đường hoạt động với một sức bền khủng khiếp", nhạc sĩ chia sẻ.

* Mỹ Tâm hát "Hai mươi" trong album "Mãi yêu"

Cũng trong năm 2018, album Tóc nâu môi trầm với ba tiếng hát: Thu Phương, Trần Thu Hà và Mỹ Tâm sẽ được tái bản.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Mỹ Tâm - Tâm 9 - vào top 10 bảng xếp hạng Billboard trong hạng mục "World Albums" (Album thế giới), tính theo tuần từ ngày 20 đến 27/1.

