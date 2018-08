Album của The Eagles bán chạy nhất mọi thời tại Mỹ

‘Hotel California’ - ca khúc Rock gắn bó với nhiều thế hệ / Thành viên nhóm nhạc The Eagles qua đời

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) vừa công bố số liệu các album bán chạy nhất mọi thời. Tại thị trường Mỹ, album của The Eagles bán ra 38 triệu bản, trong khi doanh số của Thriller là 33 triệu bản. Trên toàn thế giới, Thriller vẫn là album bán chạy nhất với 47,3 triệu bản. Their Greatest Hits (1971–1975) xếp thứ hai với 41,2 triệu bản.

Don Eagley - đại diện nhóm nhạc The Eagles - chia sẻ anh vô cùng hãnh diện vì thành tích trên. "Chúng tôi biết ơn gia đình, quản lý, êkíp và đặc biệt là những người hâm mộ đã ủng hộ nhóm trong suốt 46 năm thăng trầm. Đó là một hành trình dài", Don Eagley bày tỏ.

Nhóm nhạc The Eagles.

Their Greatest Hits (1971–1975) ra đời năm 1976, tập hợp các ca khúc nổi bật của The Eagles trong giai đoạn 1971-1975. Đến năm 2006, album bán được 29 triệu bản tại Mỹ. Album gồm các bài hát như Take It Easy, Witchy Woman, Desperado, Tequila Sunrise...

Album của The Eagles bán chạy nhất tại Mỹ Ca khúc "Hotel California" của The Eagles.

The Eagles là ban nhạc Rock được thành lập năm 1971 ở Mỹ. Các thành viên sáng lập gồm Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon, Randy Meisner. Nhóm từng giành sáu giải Grammy, 5 Giải thưởng Âm nhạc Mỹ. Năm 2004, ban nhạc được tạp chí Rolling Stones xếp thứ 75 trong danh sách "100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời".

Hà Thu