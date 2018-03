Album của The Cranberries bán chạy sau khi Dolores O'Riordan mất

Ca sĩ 'Zombie' - trầm cảm, cô đơn và tuổi thơ bị lạm dụng tình dục / Giọng ca 'Zombie' đột tử ở tuổi 46

Theo Billboard, chỉ chưa đầy một ngày sau khi ca sĩ chính của nhóm The Cranberries - Dolores O'Riordan - qua đời, lượng khán giả tìm nghe lại mua album của nhóm nhạc Ireland tăng mạnh.

Dolores O'Riordan qua đời hôm 15/1.

Theo Nielsen Music, dựa vào báo cáo kinh doanh tại Mỹ ngày 15/1, tổng các sản phẩm âm nhạc của The Cranberries tăng 11,094% so với một ngày trước đó. Cụ thể, sau cái chết của Dolores O'Riordan, 9.000 album đã được bán hết, 35.000 ca khúc được download trên các trang kinh doanh nhạc online.

Các album bán chạy nhất trong ngày 15/1 gồm The Best of 1992-2002 (3.000 đĩa), No Need to Argue (1.000 đĩa), Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We (1.000 đĩa) và Something Else (1.000 đĩa).

Năm ca khúc được người hâm mộ tải nhiều nhất là Linger (10.000 lượt tải), Zombie (9.000 lượt), Dreams (8.000 lượt), Ode to my Family (2.000 lượt) và When You're Gone (1.000 lượt).

* Ca khúc "Linger"

The Cranberries - 'Linger'

Linger là ca khúc của nhóm được xếp cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tác phẩm này đứng thứ tám vào năm 1994. Với tốc độ bán album tăng nhanh, một số ca khúc và album trước đây của The Cranberries có thể trở lại bảng xếp hạng Billboard khi danh sách được công bố vào tuần tới, ngày 27/1.

Hôm 15/1, người phát ngôn của ca sĩ 46 tuổi thông báo tin buồn trên The Limerick Leader: "Nữ nghệ sĩ người Ireland - Dolores O’Riordan - đột ngột qua đời ở London. Cô ấy đang ở đây để có buổi thu âm ngắn. Gia đình ca sĩ đang rất sốc và yêu cầu sự riêng tư trong thời gian khó khăn này".

Nguyên nhân cái chết của giọng ca người Ireland chưa được công bố.

Dolores O'Riordan và các thành viên của nhóm nhạc The Cranberries.

Dolores O’Riordan được biết tới là giọng ca chính của nhóm nhạc The Cranberries. Cô gia nhập nhóm từ năm 18 tuổi, cùng anh em Noel Hogan và Mike Hogan. The Cranberries đã bán được hơn 40 triệu đĩa hát khắp thế giới. Nhóm nổi tiếng nhất ở thập niên 1990 với những bài hát như Zombie, Linger, Salvation.

Minh Anh