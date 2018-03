Adele tung video nhạc đầy cảm xúc sau hơn 4 năm im ắng

Adele 3 năm dẫn đầu Top 20 triệu phú âm nhạc trẻ nước Anh

Sáng 23/10, ca sĩ Adele tung đĩa đơn mới nhất mang tên Hello ở Anh. Đây là ca khúc chủ đạo trong album thứ ba - 25, đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ sau gần năm năm phát hành album thứ hai.

Hello bắt đầu như lời chào qua điện thoại của người yêu cũ dành cho nhau, hỏi han cuộc sống giờ đây ra sao. Trên nền hình ảnh có Adele và ca sĩ Tristan Wilds hóa thân thành đôi tình nhân, lời ca bắt đầu là những lời tâm sự mà hai người đã chia tay dành cho nhau, rồi bất chợt nhân vật nữ òa lên, bày tỏ những tiếc nuối, day dứt và cả lời xin lỗi.

Đoạn điệp khúc gồm lời ca chất chứa: "Hello from the other side, I must have called a thousand times to tell you, I’m sorry, for everything that I've done, But when I call you never seem to be home" (Chào anh, em đã gọi cho anh hàng nghìn lần để xin lỗi vì mọi điều em đã làm. Nhưng lần nào anh cũng chẳng có nhà).

Bìa album "25".

Nằm trong album mới, Hello có chủ đề hòa quyện với tổng thể nhạc phẩm của ca sĩ 27 tuổi - nói về đổ vỡ, day dứt tình yêu và sự bù đắp. Adele chia sẻ: "Album mới nhất của tôi là bản thu âm về sự đổ vỡ. Nếu tôi phải dán nhãn cho album này, tôi sẽ gọi nó là những bản thu về sự bù đắp. Tôi đang bù đắp cho tôi, cho thời gian đã mất, bù đắp cho những gì tôi đã làm và chưa làm".

Hello là video nhạc được ghi hình bằng máy quay IMAX. MV thực hiện ở Montreal, do nhà làm phim trẻ Xavier Dolan đạo diễn. Vốn được mệnh danh là cậu bé vàng của làng điện ảnh, Xavier nâng hình ảnh của MV giống như một phim ngắn bằng nhiều khuôn hình, lối quay và dựng phim ấn tượng.

Dùng tông màu chủ đạo là vàng cổ điển, video gây ấn tượng bằng những cú máy quay nhiều chất điện ảnh, nhiều lát cắt dựng ngẫu hứng cận cảnh khuôn mặt với đôi mắt biểu cảm của Adele. Hình ảnh trong video vừa bụi bặm, thô nhám lại vừa tạo ra chất nồng ấm và giàu cảm xúc. Những chuyển động máy quay từ toàn vào cận cảnh tạo độ sâu của khung hình và làm câu chuyện mượt mà, lắng đọng.

Album 25 - chứa 11 nhạc phẩm - sẽ ra mắt vào ngày 20/11.

Xem MV "Hello" của Adele

MV 'Hello' của Adele

Vũ Văn Việt