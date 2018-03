Adele sẽ hát tại Quả cầu vàng 2013

Adele có thể sẽ hát tôn vinh James Bond tại Oscar

Sự kiện diễn ra vào 13/1 tới. Đây sẽ là lần trở lại sân khấu đầu tiên của Adele kể từ khi sinh con trai đầu lòng với bạn trai - nhà hoạt động xã hội Simon Konecki - hôm 19/10/2012.

Năm nay, nữ ca sĩ của những bản hit như "Someone Like You", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain" nhận được đề cử Ca khúc nhạc phim hay nhất cho bài hát chủ đề trong bộ phim “Skyfall”. Đây cũng là lần đầu tiên cô cạnh tranh giải thưởng Quả cầu vàng. Những ca sĩ khác có cơ hội nhận giải thưởng cùng hạng mục với Adele gồm Keith Urban và Michael McDevitt ("For You" trong phim Act of Valor), Jon Bon Jovi ("Not Running Anymore" trong phim Stand Up Guys), Taylor Swift và The Civil Wars ("Safe & Sound" trong phim The Hunger Games) và Claude-Michel Schonberg, Alain Boublil và Herbert Kretzmer ("Suddenly" phim Les Miserables).

Nữ ca sĩ Adele. Ảnh: Wenn.

Tên người chiến thắng sẽ được công bố trong đêm trao giải diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California vào 13/1. Tina Fey và Amy Poehler sẽ là MC của sự kiện. Các ngôi sao gồm George Clooney, Meryl Streep, Jennifer Garner, Jennifer Lopez, Kristen Wiig, Will Ferrell và Jason Statham xuất hiện với tư cách khách mời công bố giải.

Nhiều khả năng, Adele cũng sẽ biểu diễn tại lễ trao giải Oscar 2013 diễn ra vào tháng 2. Ca khúc "Skyfall" được dự đoán cầm chắc đề cử Ca khúc nhạc phim hay nhất tại Oscar năm nay.

Song Ngư