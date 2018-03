Adele đại thắng tại Grammy 2017

Grammy lần thứ 59 bắt đầu vào 20h tối 12/2 tại Trung tâm Staples, Los Angeles, California, Mỹ (giờ địa phương - tức 8h sáng 13/2, giờ Hà Nội).

Adele trình diễn mở màn đêm trao giải với Hello và ra về với hai chiến thắng dành cho tác phẩm này - "Ca khúc của năm" và "Ghi âm của năm". Hello là đĩa đơn đầu tiên trong album 25 của nữ ca sĩ, phát hành ngày 20/11/2015. Ca khúc được Adele viết cùng nhạc sĩ Greg Kurstin. Ngoài chất u buồn quen thuộc trong những bản hit trước đó của cô như Someone like you, Chasing pavements, Set fire to the rain, ở Hello có sự trầm tĩnh của phụ nữ trưởng thành. Đây là một trong những bài hát được nghe nhiều nhất thế giới năm 2016 (nghe ca khúc).

Adele biểu diễn mở màn Grammy. Ảnh: Reuters.

*Video: Adele hát Hello

Adele trình diễn ca khúc 'Hello' tại Grammy 2017

Adele cũng giành giải "Album của năm" cho 25. Album phòng thu thứ ba của nữ ca sĩ nối tiếp hai album 19 và 21. Các ca khúc trong 25 mang góc nhìn của một phụ nữ trưởng thành về tuổi trẻ. Hoài niệm là cảm hứng chất chứa trong các bài hát thuộc album như Hello, Send My Love (To Your New Lover), Million Years Ago, When We Were Young...

Ngoài ra, Adele giành giải "Màn trình diễn Pop xuất sắc" và "Album nhạc Pop xuất sắc". Đây là một mùa giải trọn vẹn với "họa mi nước Anh" bởi cô chiến thắng ở cả năm hạng mục được đề cử.

Với kết quả này, Adele "vượt mặt" Beyonce. Trước đó, Beyonce được nhiều người dự đoán giành chiến thắng ở các hạng mục quan trọng. Thậm chí, với chín đề cử, cô được kỳ vọng phá kỷ lục 27 lần chiến thắng Grammy của Alison Krauss. Tuy nhiên, bà mẹ một con và đang mang song thai chỉ lên sân khấu một lần để nhận giải "Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc" dành cho Lemonade, ngoài ra giành thêm giải "Video xuất sắc".

Trong bài phát biểu khi nhận giải "Album của năm", Adele hướng về phía Beyonce và nói: "Tôi không thể nhận giải thưởng này. Nghệ sĩ của cuộc đời tôi là Beyonce và Lemonade đối với tôi mà nói rất hoành tráng, đầy ý nghĩa, tuyệt đẹp và nhiều tâm trạng. Tất cả nghệ sĩ có mặt tại đây đều ngưỡng mộ Beyonce".

* Video: Adele khóc khi nhận giải "Album của năm"