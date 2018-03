Adele đại thắng giải Brit Awards

Các giải thưởng chính của Brit Awards: Nữ ca sĩ solo xuất sắc: Adele Nam ca sĩ solo xuất sắc: James Bay Nhóm nhạc nước Anh xuất sắc: Coldplay Album của năm: 25 - Adele Nhóm nhạc quốc tế xuất sắc: Tame Impala Nữ ca sĩ quốc tế solo xuất sắc: Bjork Nam ca sĩ quốc tế xuất sắc: Justin Bieber Đĩa đơn Anh xuất sắc: Hello - Adele Thành công toàn cầu: Adele Video của năm: Drag Me Down - One Direction