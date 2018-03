Adam Levine mặt mày thâm tím trong MV mới

Nhóm Maroon 5 vừa phát hành MV cho One More Night - đĩa đơn thứ hai của nhóm trong album mới có tên Overexposed. MV này do Peter Berg, đạo diễn phim Battleship thực hiện với diễn xuất của Adam Levine - trưởng nhóm, và Minka Kelly - Người phụ nữ gợi tình nhất thế giới 2010 do tạp chí Esquire bình chọn.

* MV "One More Night" - Maroon 5

Adam đóng vai một võ sĩ quyền anh luôn bị hành hạ về thể xác sau những trận chiến đẫm máu trên võ đài. Mở đầu MV là những hình ảnh hạnh phúc của Adam bên người vợ xinh đẹp và đứa con kháu khỉnh. Nhưng sau một trận đấu trở về nhà, anh phát hiện vợ con đã rời bỏ mình...

Adam Levine và Minka Kelly đóng vai cặp vợ chồng trẻ trong MV "One More Night".

Để chuẩn bị cho MV này, Adam Levine đã phải đi tập quyền anh. Nam ca sĩ tâm sự đó là một trải nghiệm mà anh sẽ không bao giờ quên. "Tôi quay MV này với anh chàng huấn luyện tôi môn quyền anh. Anh ta đã đấm tôi thực sự rất đau", Adam Levine kể lại.

Mặc dù One More Night có phần hình ảnh khá đẹp và có cốt truyện nhưng nhiều fan cho rằng nó không liên quan tới ca từ của bài hát. Adam giải thích về điều này: "Lời của One More Night nói về một mối quan hệ trở nên xấu đi. Tôi nghĩ chuyện đó cũng giống như một trận đấu quyền anh. Đây là một hình ảnh ẩn dụ".

Adam Levine mặt mũi te tua sau một trận đấu quyền anh.

Người đẹp Minka Kelly tâm sự: "Tôi vào vai một người vợ với con tim tan nát. Cô ấy đã làm một chuyện thật tồi tệ, nhưng là cần thiết với một phụ nữ". Đĩa đơn One More Night được giới phê bình đánh giá cao và là một trong những ca khúc nổi bật của mùa hè này.

Song song với việc làm thủ lĩnh Maroon 5, Adam Levine vẫn tham gia làm giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice (phiên bản Mỹ). Mới đây, anh công khai tình cảm với siêu mẫu người Namibia, Behati Prinsloo, của hãng đồ lót danh tiếng Victoria's Secret. Trước đó, anh có hai năm gắn bó với siêu mẫu Nga Anne V, cũng là một thiên thần nội y.

Việt Lê