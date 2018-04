ABBA phát hành ca khúc mới sau 35 năm

Các thành viên ABBA biểu diễn cùng nhau sau hơn 30 năm / Nhóm ABBA tái xuất bên nhau

Bốn thành viên của nhóm nhạc ABBA - Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus và Anni-Frid Lyngstad - chia sẻ trên trang cá nhân: “Quyết định tiếp tục dự án với ABBA quả là bất ngờ. Cả bốn chúng tôi đều cảm thấy sau khoảng 35 năm, sẽ thật vui khi cùng nhau một lần nữa bước vào phòng thu âm. Thế nên chúng tôi đã làm vậy. Thời gian như đứng yên và chúng tôi dường như vừa trải qua một kỳ nghỉ ngắn”.

Nhóm nhạc ABBA khi còn gắn bó.

Họ thực hiện hai ca khúc mới, trong đó có I Still Have Faith in You, dự định phát sóng trong một chương trình đặc biệt của đài NBC và BBC vào tháng 12. Nhóm cũng có kế hoạch cho tour diễn vòng quanh thế giới năm 2019. “Chúng tôi có thể đã già nhưng các ca khúc sẽ rất mới và cảm giác thật tuyệt”, bốn thành viên chia sẻ trong thông báo chung.

* "Dancing Queen" của ABBA

'Dancing Queen' - ABBA

Năm 1974, ABBA nổi tiếng sau khi chiến thắng cuộc thi Eurovison Song Contest với ca khúc Waterloo. Những năm sau đó, họ ra mắt hàng loạt ca khúc kinh điển như Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It All, Voulez-Vous, Take a Chance on Me… và trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Nhóm tan rã tháng 12/1982, sau khi hai cặp sao trong nhóm ly dị. Lần gần nhất bốn thành viên ABBA biểu diễn cùng nhau là vào tháng 6/2016, khi họ tham gia một buổi gala nhỏ ở Stockholm, Thuỵ Điển, kỷ niệm 50 năm gặp gỡ của Björn Ulvaeus và Benny Andersson.

Minh Anh