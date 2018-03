Á quân Vietnam Idol giảm 35 kg để quay MV mới

Trọng Hiếu tạm dẫn trước Bích Ngọc tại chung kết Idol

Bích Ngọc vừa cho ra sản phẩm âm nhạc mới sau hai năm luyện tập, học đàn piano, tự sáng tác. Ca khúc Dream girl do thực hiện với phần lời viết cùng Mỹ Ngọc và hòa âm phối khí bởi nhà sản xuất David "DQ" Quinones (hay còn gọi là DQ). Dream girl nói về ước mơ của một cô gái và sự dũng cảm để theo đuổi điều cô mong muốn.

Từ một cô gái luôn tự ti với ngoại hình, Bích Ngọc đã giảm gần 35 kg, trở nên gọn gàng hơn sau hai năm. "Động lực lớn nhất để tôi giảm cân không phải vì những bình luận không hay của mọi người về ngoại hình của mình. Tôi nhận ra mình nên yêu cơ thể của mình. Khi tôi khoẻ mạnh, tôi có một tinh thần tốt và năng lượng tích cực để làm mọi thứ", ca sĩ nói.

* Trailer MV "Dream girl"

Á quân Vietnam Idol 2015 hợp tác với nhà sản xuất Beyonce

DQ là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ. Anh từng làm việc với các tên tuổi hàng đầu như Beyonce (Hello), Nicki Minaj (Turn me on), Demi Lovato (Fire starter, Without the love), Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Kelly Rowland...

Bích Ngọc (trái) ở thời điểm giảm 35 kg và thời 89 kg (phải).

DQ chia sẻ: "Bích Ngọc có giọng hát nội lực, khiến tôi không cần phải xử lý kỹ thuật quá nhiều. Tôi hào hứng vì có thể chuyên tâm giúp cô ấy truyền tải cảm xúc vào bài hát. Âm nhạc là ngôn ngữ mang tính toàn cầu. Bạn có thể không hiểu ngôn ngữ nhưng bạn có thể lắng nghe giai điệu và cảm xúc. Cô ấy hát với niềm đam mê".

Ca sĩ Bích Ngọc sinh năm 1993, từng đoạt danh hiệu á quân cuộc thi Vietnam Idol 2015.

Tâm Giao