5 bài hát tranh giải 'Nhạc phim hay nhất' tại Oscar 2017

"Audition (The Fools Who Dream)" trong "La La Land"

Audition (The Fools Who Dream) do Benj Pasek và Justin Paul viết lời, Justin Hurwitz soạn nhạc và Emma Stone (vai Mia) trình bày. Bài hát cất lên khi Mia kể cho Sebastian về người dì của cô. Bà từng nhảy xuống sông Seine, Paris bằng chân trần. Giây phút ấy, bà chẳng còn vướng bận gì về cuộc sống xung quanh. Sau đó, dì bị cảm lạnh cả tháng trời nhưng bà vẫn ước mong được làm lại điều này.

* Video: Emma Stone hát "Audition (The Fools Who Dream)"

Audition (The Fools Who Dream) có nhiều nét tương đồng với các bài hát trong phim cổ tích. Ca khúc khởi nguồn từ một câu chuyện có thật và gửi gắm những lời khuyên về cách sống lạc quan, yêu đời.

"Here's to the ones who dream

Foolish as they may seem

Here's to the hearts that ache

Here's to the mess we make

She told me: 'A bit of madness is key

To give us new colors to see

Who knows where it will lead us?"

"Gửi đến những kẻ hay mộng mơ

Hãy cứ khờ dại mặc người đời

Gửi đến những trái tim bị tổn thương

Gửi đến những sai lầm chúng ta mắc phải

Dì bảo tôi rằng một chút liều lĩnh là chìa khóa

Để nhìn thấy muôn vàn màu sắc mới

Dù chẳng ai biết nó sẽ dẫn ta về đâu"

"Can't Stop the Feeling" trong "Trolls"

"Nothing I can see but you when you dance, dance, dance

Feeling good, good, creeping up on you

So just dance, dance, dance, come on..."

"Tôi chẳng thể nào nhìn thấy gì ngoài vũ điệu cơ thể em

Một cảm xúc tuyệt diệu đang dần xâm chiếm lấy em

Hãy tiếp tục điệu nhảy ấy đi nào..."

* Video: Justin Timberlake hát "Can't Stop the Feeling!"

Can’t Stop the Feeling được sáng tác bởi Justin Timberlake, Max Martin và Karl Johan Schuster. Trong bộ phim Trolls, Jutin Timberlake, Gwen Stefani và Ariana Grande cùng trình bày bài hát. Ca khúc phát hành vào tháng 5/2016. Theo thống kê của Nielsen Soundscan, Can’t Stop the Feeling là đĩa đơn bán chạy nhất năm với 2,49 triệu bản. Đây cũng là single thành công nhất trong sự nghiệp của Timberlake. Bài hát có giai điệu vui tươi, sôi động, phù hợp với cuộc sống vui vẻ của các chú quỷ lùn tinh nghịch.

Justin Timberlake vừa hát nhạc phim vừa lồng tiếng cho quỷ lùn Branch.

"City of Stars" trong "La La Land"

Ca từ của City of Stars do Benj Pasek và Justin Paul viết, Justin Hurwitz là người soạn nhạc. Bài hát do hai diễn viên Emma Stone và Ryan Gosling thể hiện trên nền nhạc piano. Phần mở đầu ca khúc chất chứa nỗi cô đơn của hai nhân vật chính. Họ trải lòng về hành trình tìm kiếm tình yêu giữa "thành phố đầy sao". Khi đã gặp được tri kỷ, họ bỗng say đắm, điên cuồng.

* Video: Emma Stone, Ryan Gosling hát "City of Stars"

"I don't care if I know

Just where I will go

'Cause all that I need is this crazy feeling

A rat-tat-tat on my heart..."

"Anh không quan tâm không biết được chúng ta sẽ đi về đâu

Vì tất cả những gì anh cần là cảm giác điên rồ này

Cứ bập bùng trong trái tim anh..."

"How Far I'll Go" trong "Moana"

Moana kể về hành trình thám hiểm rời khỏi hòn đảo Nam Thái Bình Dương của một cô gái trẻ. Vì thế ca khúc chủ đề How Far I’ll Go có giai điệu sôi động, ca từ đầy tính mời gọi, khiến người nghe rạo rực, bồi hồi. Nhạc và lời bài hát được viết bởi Lin-Manuel Miranda.

* Video: Auli’I Cravalho hát "How Far I'll Go"

"See the light as it shines on the sea? It's blinding

But no one knows, how deep it goes

And it seems like it's calling out to me, so come find me

And let me know, what's beyond that line, will I cross that line?"

"Bạn có nhìn thấy ánh sáng từ biển khơi? Nó thật kỳ diệu

Nhưng chẳng ai biết nó sâu đến mức nào

Và nó như đang mời gọi tôi, tìm đến tôi

Hãy cho tôi biết bên kia ranh giới có điều gì, liệu tôi có thể vượt qua đó?"

* Video: Minh Như hát "Chặng đường bao xa"

MV chính thức của How Far I’ll Go được trình bày bởi Alessia Cara. Trong bộ phim, nữ diễn viên chính đảm nhận lồng tiếng cho vai Moana – Auli’I Cravalho trực tiếp hát ca khúc. Ngoài ra, khán giả Việt Nam cũng biết đến phiên bản tiếng Việt của How Far I'll Go do ca sĩ Minh Như thể hiện.

"The Empty Chair" trong "Jim: The James Foley Story"

The Empty Chair là bài hát trong phim Jim: The James Foley Story, được viết bởi J. Ralph và Sting, do Sting thể hiện. Đây là thước phim tài liệu nói về cuộc đời James Wright Foley (1973 - 2014). James là nhà báo tự do người Mỹ, ông đưa tin về cuộc nội chiến Syria cho hãng thông tấn AFP và GlobalPost. James bị phiến quân Hồi giáo IS bắt cóc ngày 22/11/2012 ở miền tây bắc Syria và bị chúng hành quyết ngày 19/8/2014

* Video: Bài hát "The Empty Chair"

The Empty Chair có giai điệu buồn thương nhưng ngập tràn tinh thần lạc quan, gan dạ. Khi đối mặt với cái chết, anh chỉ nhắn nhủ người thân đừng buồn đau và "hãy giữ chỗ tôi ngồi, chiếc ghế trống ấy" (keep my place and the empty chair).

Vĩ Thanh