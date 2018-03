100.000 fan vỡ òa trong liveshow Coldplay tại Thái Lan

Nhóm Coldplay gây sốt vé khi công bố tour diễn tại châu Á

Đêm nhạc A Head Full Of Dreams được tổ chức tại sân vận động Rajamangala, Bangkok (Thái Lan) vào tối 7/4. Chương trình nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới của Coldplay, khởi động từ 31/3. Khán giả tới xem rất đa dạng, từ châu Á đến châu Âu, trong đó có Việt Nam.

Liveshow diễn ra từ khoảng 20h nhưng trước đó năm tiếng, hàng loạt các phương tiện nối đuôi nhau đến địa điểm biểu diễn, gây tắc nghẽn. Dự kiến, chương trình có khoảng 60.000 khán giả tham dự nhưng cuối cùng con số tăng lên tới 100.000 người, theo ban tổ chức.

*Coldplay trình diễn giữa pháo hoa bảy màu

Khán giả Việt cùng 100.000 fan vỡ òa cảm xúc ở liveshow Coldplay

Kiều Nga (27 tuổi, Hà Nội) cùng chồng "trốn con" sang Bangkok để xem nhóm nhạc yêu thích biểu diễn. "Vợ chồng tôi phải đặt mua vé trước khoảng một tháng. Dù đến sớm hơn một ngày, chúng tôi không khỏi choáng váng khi phải xếp hàng tới hơn bốn tiếng mới nhận được vé giữa trời nắng nóng. Một người bạn của tôi kể anh ấy còn phải chờ hơn bảy tiếng", cô nói.

Giữa trời oi bức, người người đứng áp vào nhau, mồ hôi đầm đìa, vợ chồng nữ khán giả vẫn kiên định bám trụ. Mỗi khi có người không chịu nổi rời đi, giống những người hâm mộ khác, Nga cùng ông xã và nhóm bạn lại tiến về phía trước. Họ muốn đứng gần sân khấu hơn để ngắm các thần tượng biểu diễn.

Một nhóm bạn trẻ người Việt có mặt tại đêm diễn của Coldplay từ sớm.

Sau phần trình diễn kéo dài 30 phút của Jess Kent và nửa tiếng chờ ban tổ chức kiểm tra âm thanh, ánh sáng, hàng loạt người hâm mộ rú hét khi nghe những giai điệu quen thuộc của A Head Full Of Dreams vang lên. Cũng không chờ thủ lĩnh của nhóm - Chris Martin - phải kêu gọi, cả trăm nghìn fan đồng thanh hát theo anh. Từng đợt pháo hoa cũng những cơn mưa sao giấy với đủ màu sắc lần lượt bắn vào không trung, hòa cùng giai điệu sôi động.

Suốt gần hai tiếng đồng hồ, khán giả hòa giọng với nhóm nhạc Anh trong những ca khúc quen thuộc như Yellow, The Scientist, Clocks, Fix You, Something Just Like This, A Head Full Of Stars... Trong những giai điệu lãng mạn của Magic, dù trời nóng bức, một đôi tình nhân vẫn ôm nhau đung đưa nhảy theo tiếng nhạc. "And if you were to ask me. After all that we've been through. Still believe in magic? Oh yes I do..." (Nếu em có hỏi sau tất cả những gì chúng ta cùng trải qua, anh có còn tin vào phép lạ. Ôi, anh chắc chắn rằng mình vẫn tin), vừa hát, họ vừa hôn nhẹ lên má nhau.

Nếu đứng ở hai khu vực gần sân khấu, có lúc, khán giả tưởng chừng như tiếng hát của mình còn lấn át cả dàn nghệ sĩ ngay cả khi âm thanh được phát trên dàn loa công suất lớn. Trong khi đó, phía khán đài ở xa, người hâm mộ cũng không chịu ngồi yên. Tất cả đều đứng nhảy múa, gật gù, vẫy tay đồng đều tới thần tượng. Từng chiếc vòng phát sáng được thay đổi màu sắc liên tục, biến toàn bộ khu vực khán giả trở thành "biển sao" đung đưa trước mặt nghệ sĩ.

Thủ lĩnh của Coldplay sung sướng khi được khán giả chào đón và đồng thanh hát theo ngay từ những ca khúc đầu tiên.

Chris Martin dồn sức biểu diễn để cống hiến cho khán giả từng tiết mục. Người anh lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi vì phải chơi đủ thể loại nhạc cụ, chạy đến từng góc của sân khấu để giao lưu với khán giả. Nghệ sĩ 40 tuổi trước khi gửi lời cảm ơn tới khán giả còn nằm quỳ chào để bày tỏ sự trân trọng tới họ. Anh không ngờ sau 14 năm xa cách, khi trở lại Thái Lan, nhóm nhạc vẫn được đông đảo người hâm mộ ở khắp nơi chào đón. Anh dành những lời có cánh để cảm ơn: "Bây giờ tim tôi đang thắt nghẹn lại, không thể nghĩ được gì thêm để giãi bày những cảm xúc của mình tới mọi người".

Những ca khúc của Coldplay được trình bày trong đêm diễn mang đủ màu sắc cảm xúc. Khán giả được hòa mình vào niềm lâng lâng khi tình yêu đến, nỗi đau khổ khi đánh mất "một nửa" quan trọng hay vỡ òa sung sướng khi tìm được hạnh phúc mới. Các bài hát và hiệu ứng màu sắc trên sân khấu được sắp xếp đồng điệu với nhau, khi là pháo hoa, mưa giấy, lúc lại là những hình ảnh người nghệ sĩ trên sân khấu được "pha màu" trên màn hình lớn. Mọi thứ được gia giảm vừa phải, đúng nơi, đúng lúc, tạo cảm giác đồng đều về trải nghiệm cho khán giả ở mọi khu vực. Ngay cả khi được lặp lại, những cơn mưa pháo hoa, sao giấy cũng không khiến người hâm mộ bị nhàm chán mà còn đẩy cảm xúc thăng hoa hơn. Đặc biệt, cảnh flycam trình chiếu trực tiếp Chris Martin dần bị "nuốt" vào "lốc xoáy" của dàn đèn bảy màu tạo nên ấn tượng khó phai.

Sân khấu đầy màu sắc của nhóm nhạc Anh trong đêm diễn 7/4 tại Thái Lan.

Trình tự các bài hát được trình bày trong đêm nhạc cũng tạo nên sự hợp lý về diễn biến cảm xúc. Chúng tạo được điểm lắng đọng vào chính giữa chương trình cũng như cao trào ở phần đầu và vực lại tinh thần cho người xem vào phần cuối. Khán giả được đi đến tận cùng của niềm vui, nỗi buồn trong từng tác phẩm. Lúc Coldplay thể hiện Everglow - ca khúc của Chris Martin được cho là viết về cuộc chia tay với nữ diễn viên Gwyneth Paltrow sau 11 năm chung sống, một số khán giả vừa hát vừa lau nước mắt.

*Chris Martin gây xúc động hát về cuộc chia tay với vợ cũ

Chris Martin gây xúc động hát về cuộc chia tay với vợ cũ

Khi Coldplay công bố đêm diễn kết thúc, khán giả liên tục hô lớn: "Chúng tôi muốn nghe thêm", "Hát nữa đi". Họ đồng thanh hát Viva La Vida (Death and All His Friends) nhằm thuyết phục nhóm nhạc Anh trình diễn tiếp. Không được đáp ứng đúng nhu cầu, người hâm mộ vẫn vui vẻ ra về. Hàng trăm nghìn người lại nối đuôi nhau ra khỏi sân khấu cùng đôi chân mỏi nhừ vì nhảy múa và chờ đợi.

"Suốt hai tiếng chương trình, chưa có giây phút trình diễn nào của nhóm mà tôi thấy có thể bỏ qua. Sự cống hiến của họ như vậy là quá đủ", một fan Việt chia sẻ.

Sau đêm 7/4 tại Bangkok, Coldplay sẽ tiếp tục diễn liveshow tại Đài Loan (11 và 12/4), Hàn Quốc (15 và 16/4), Nhật Bản (19/4) và sau đó là các nước tại châu Âu như Đức, Pháp, Áo, Ba Lan.

* Ảnh: Khoảnh khắc ấn tượng trong show diễn của Coldplay tại Thái Lan

Đức Trí