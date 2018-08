10 video ca nhạc hay nhất thế kỷ 21

10 ca khúc quốc tế hay nhất đầu năm 2018

Bad Romance

Bad Romance nằm trong album The Fame Monster, phát hành ngày 26/10/2009. Ca khúc do Lady Gaga sáng tác, Red One sản xuất, được lấy cảm hứng từ nỗi sợ hãi của cô với những mối quan hệ ngang trái và chứng bệnh tâm lý cô mắc từ năm 2008 đến 2009. Lady Gaga lần đầu trình diễn ca khúc ở Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 10/2009. Bad Romance mang âm hưởng Dance Pop thập niên 1980 và 1990, pha trộn với giai điệu house-techno của Đức.

Ca khúc bán được 9,7 triệu bản trong năm 2010 và hơn 10 triệu bản đến năm nay. Bad Romance nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Tạp chí Rolling Stone xếp tác phẩm đứng thứ chín trong danh sách "25 bài hát hay nhất năm 2009". Ca khúc cũng giành giải "Trình diễn Pop nữ xuất sắc" tại Grammy 2011. Single đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh, Canada, Thụy Điển, Đức, Áo, Đan Mạch và đạt vị trí á quân tại Mỹ.

MV Bad Romance do đạo diễn Francis Lawrence thực hiện. Trong đó, Lady Gaga bị một nhóm người mẫu bắt cóc rồi bán cho một tổ chức mafia để làm nô lệ tình dục. Video kết thúc với cảnh cô giết chết người đàn ông đã mua mình. Video được khen ngợi bởi cách dàn dựng công phu, hiệu ứng kỹ xảo đẹp mắt.

Work It

Work It - Missy Elliott

Work It là bản Hip hop do Missy Elliot sáng tác, Timbaland sản xuất. Nhạc phẩm ra đời năm 2002, mang âm hưởng nhạc Hip hop thập niên 1980. Các nhà phê bình đánh giá Work It là một trong những ca khúc Hip hop hay nhất mọi thời. Video ca khúc do Dave Meyers thực hiện. Timbaland, Eve, Tweet và Halle Berry đóng vai khách mời. Họ nhảy ở nhiều địa điểm như một bãi đất trống, căn nhà hoang. Tạp chí Rolling Stone xếp ca khúc ở vị trí thứ 25 trong danh sách "Những bản nhạc hay nhất thập niên 2000". Work It cũng giành giải "Video của năm" tại lễ trao giải VMA 2003. Vũ công nhí Alyson Stoner đã vượt qua hơn 300 người khác để được xuất hiện trong Work It.

Untitled (How Does It Feel)

D'Angelo - Untitled (How Does It Feel)

Untitled (How Does It Feel) ra mắt năm 2000, nằm trong album Voodoo, do D'Angelo và Raphael Saadiq hợp tác sáng tác, sản xuất. Ca khúc mang âm hưởng R&B, soul cổ điển, ảnh hưởng bởi phong cách âm nhạc của Prince. Lời bài hát nói về một người đàn ông khao khát tình yêu. Untitled (How Does It Feel) giành giải "Giọng ca nam trình diễn R&B xuất sắc" tại Grammy năm 2011. Trong video, D'Angelo khỏa thân đứng hát. Máy quay đặc tả hình ảnh bán nude của anh.

Formation

Formation là single nằm trong album thứ sáu - Lemonade - của Beyonce, phát hành ngày 6/2/2016. Nữ hoàng R&B vẫn phát huy lợi thế vũ đạo điêu luyện trong Formation. Phần hình ảnh của MV mang nhiều ý nghĩa tượng trưng, để lại nhiều ám ảnh.

Nữ ca sĩ gửi gắm thông điệp về nữ quyền, niềm tự hào văn hóa da màu và kêu gọi xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Mở đầu MV, Beyonce ngồi trên chiếc xe cảnh sát của New Orleans đang dần chìm xuống dòng nước lũ. Hình ảnh này gợi nhắc nỗi đau khi cơn bão Katrina càn quét New Orleans - vùng đất được coi là cái nôi văn hóa đa sắc tộc. Khoảnh khắc chiếc xe cảnh sát lao vào một bóng người ngầm lên án hàng loạt vụ cảnh sát Mỹ sát hại người da màu. Hình ảnh họ giơ tay đầu hàng trước một cậu bé da màu thể hiện ước mơ bình đẳng. Blue Ivy - con gái Beyonce - cũng xuất hiện trong MV với mái tóc xù đặc trưng. MV nhận đề cử "Ghi âm của năm", "Bài hát của năm" và "Video nhạc của năm" tại Grammy 2017.

Hey Ya!

Hey Ya - OutKast

Hey Ya! do André 3000 sáng tác, mang âm hưởng Soul, Funk, ra mắt năm 2003, do nhóm song ca OutKast thể hiện. Lời bài hát nói về tâm trạng nghi ngờ đối phương của những người đang yêu. Entertainmanet Weekly gọi Hey Ya! là một ca khúc hấp dẫn. Bài hát đứng đầu danh sách những ca khúc Jazz hay nhất năm 2003. Video ca khúc là cảnh OutKast biểu diễn xung quanh là đám đông người hâm mộ hò reo cổ vũ nhóm cuồng nhiệt.

We Found Love

We Found Love - Rihanna

We Found Love do DJ Calvin Harris sáng tác, Rihanna thể hiện, ra mắt năm 2011. Ca khúc đoạt quán quân bảng xếp hạng Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Thụy Sĩ... Bài hát nói về cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu. Các chuyên gia khen ngợi phần âm nhạc và chất giọng của Rihanna. Tuy nhiên, họ không đánh giá cao ca từ bài hát.

Video We Found Love do đạo diễn Melina Matsoukas thực hiện, miêu tả mối quan hệ của Rihanna và một chàng trai. Họ cùng nhau tham gia tiệc tùng, hút ma túy, quan hệ tình dục. MV được cho là ám chỉ đến Chris Brown - bạn trai cũ của Rihanna. Chris Brown từng bị lên án vì hành hung nữ ca sĩ.

Toxic

Toxic - Britney Spears

Toxic nằm trong album In the Zone của Britney Spears, ra mắt năm 2003. Bài hát mang âm hưởng Dance Pop, pha trộn giai điệu Electro Pop. Ca khúc nói về sự say mê trong tình yêu. Cô gái so sánh bạn trai mình với độc dược. Toxic được nhiều nhà phê bình khen ngợi về chất nhạc bắt tai. Single đứng đầu bảng xếp hạng Anh, Na Uy, Hungary, Canada và vào top 10 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Trong MV, Britney Spears hóa thân thành tiếp viên hàng không, quyến rũ một hành khách. Tạo hình của cô trong MV trở thành hình tượng vượt thời gian, được sử dụng trong nhiều trò chơi điện tử, game show...

Single Ladies (Put A Ring On It)

Single Ladies (Put a Ring on It) là single trích từ album thứ ba của Beyonce, phát hành năm 2008. Beyonce chia sẻ ca khúc được lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân của họ hồi tháng 4/2008. Điệp khúc "All the single ladies. Put a ring on it" (tạm dịch: "Những cô gái độc thân. Hãy đeo nhẫn vào tay") được lặp đi lặp lại, tạo nên giai điệu vui nhộn, hứng khởi.

"Single Ladies" (Put A Ring On It) - Beyonce

Ca khúc đạt quán quân trên bảng xếp hạng Mỹ, Brazil và vào top 10 tại Australia, Canada, Ireland, Anh. Tạp chí MTV News, Rolling Stone và Times đánh giá Single Ladies (Put a Ring on It) là ca khúc hay nhất năm 2008. Bài hát đoạt giải “Ca khúc của năm”, “Ca khúc R&B xuất sắc” và “Nữ ca sĩ trình diễn R&B xuất sắc”.

Weapon of Choice

Weapon of Choice là ca khúc do DJ, nhà sản xuất Fatboy Slim và nhạc sĩ, ca sĩ Bootsy Collins hợp tác sản xuất, ra mắt năm 2001. Các chuyên gia đánh giá bài hát mang âm hưởng lôi cuốn đặc trưng của Funk.

Ca khúc Weapon of Choice

Video do đạo diễn Spike Jonze thực hiện, được quay ở khách sạn Marriott (nay là LA Grand Hotel Downtown) ở Los Angeles. Diễn viên Christopher Walken là người đóng chính. Anh tỉnh dậy ở một khách sạn không người và tự do nhảy múa. Trước khi chuyển sang đóng phim, Christopher Walken là vũ công chuyên nghiệp. MV giành giải "Dàn dựng xuất sắc" tại lễ trao giải VMA 2001.

This Is America

This Is America do Childish Gambino và Ludwig Göransson đồng sáng tác. Phát hành ngày 5/5, ca khúc ngay lập tức đạt quán quân bảng xếp hạng Billboard (Mỹ). Gambino thể hiện ca khúc cùng loạt rapper đình đám - Young Thug, Slim Jxmmi, BlocBoy JB, 21 Savage và Quavo. Trong MV, Gambino nhảy trong một nhà kho. Phía sau anh, nhiều cảnh giết chóc, đánh đuổi diễn ra.

"This Is America" - Childish Gambino

Theo đạo diễn Murai, MV được lấy cảm hứng từ bộ phim Mother! and City of God. This Is America đề cập đến xung đột sắc tộc tại Mỹ, mô tả sự khó khăn của những người da màu khi sống ở đất nước này. Time khen ngợi ca khúc có nội dung ý nghĩa, giai điệu gây nghiện. Sau một tháng ra mắt, MV bài hát đạt 237 triệu lượt xem trên Youtube.

Tạp chí Billboard nhận xét sự bùng nổ của Internet trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21 dẫn đến việc phát triển mạnh mẽ của các video ca nhạc. Người nghe nhờ đó dễ dàng thưởng thức các sản phẩm này. Các nhà phê bình của tạp chí đã chọn ra danh sách 100 MV hay nhất thế kỷ 21. Ngoài top 10 đã điểm ở trên, danh sách còn một số MV như Gangnam Style của Psy, Blank Space của Taylor Swift, Telephone của Lady Gaga...

