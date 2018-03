10 tình khúc nổi tiếng của các boyband thập niên 1990

1. “As Long As You Love Me” – Backstreet Boys

“… I’ve tried to hide it so that no one knows

But I guess it shows

When you look into my eyes

What you did and where you’re coming from

I don’t care, as long as you love me, baby…”

“… Anh phải che giấu điều đó để không ai biết

Nhưng anh biết mình sẽ bộc lộ mọi thứ

Khi em nhìn vào mắt anh

Anh không quan tâm em đã làm gì và từ đâu đến

Với anh, chỉ tình yêu của em là quá đủ…”

Xuất hiện vào mùa thu năm 1997, As Long As You Love Me của boyband người Mỹ Backstreet Boys đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có trước đó cho người yêu nhạc VN. Ở khắp các quán café, trên truyền hình hay chiếc đài cassette cũ kỹ đều ngân nga giai điệu của ca khúc này. Mặc dù được biết tới trước đó qua album đầu tay mang chính tên nhóm, phải tới album thứ hai – Backstreet’s Back, 5 chàng trai – Nick, Brian, AJ, Kevin và Howie - mới thực sự trở thành hiện tượng tại VN.

Nhóm Backstreet Boys sắp sang VN biểu diễn vào tháng ba.

As Long As You Love Me là đĩa đơn thứ hai trích từ Backstreet’s Back, có chất pop đặc trưng của âm nhạc Mỹ những năm 1990 với tiết tấu sôi động, rộn ràng và lời ca dễ thương. Sau này, Backstreet Boys có rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác như I Want It That Way, Shape of My Heart hay Larger Than Life. Nhưng khi nhắc tới boyband lừng danh này, nhiều fan vẫn nhớ đến một As Long As You Love Me quen thuộc của ngày nào (xem video).

2. “The Day We Find Love” – 911

“… ‘Cause I know this isn’t the first time

Won’t be the last time

I surrender my soul ‘cause you’re always

Keep me waiting, anticipating

The day we find love, once again…”

“… Vì anh biết đây không phải là lần đầu tiên

Nhưng cũng sẽ không là lần cuối cùng

Anh nguyện dâng hiến tâm hồn mình bởi em luôn luôn

Khiến anh phải chờ đợi, hy vọng

Một ngày chúng ta tìm lại tình yêu, thêm một lần nữa…”

911 là nhóm nhạc Anh gồm ba chàng trai – Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn – được thành lập từ năm 1995. Bản tình ca lãng mạn The Day We Find Love là một trong những hit nổi tiếng nhất của họ. Đây dường như cũng là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi của 911 đến với khán giả VN vào năm 1997. Giọng hát ngọt ngào, ngoại hình chải chuốt của ba chàng trai trong nhóm nhạc có cái tên giống với số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ đã làm thổn thức bao thiếu nữ trẻ thời đó.

Ba chàng trai của nhóm 911.

Thời MTV Asia Hits List du nhập vào VN, những Don’t Make Me Wait, How Do You Want Me To Love You, A Little Bit More hay Private Number của 911 rất được yêu mến. Tuy nhiên, The Day We Find Love (xem video) vẫn là ca khúc để lại nhiều ấn tượng nhất. 911 tan rã từ năm 2000 nhưng tái hợp vào năm vào năm 2005 khi cùng tham gia show truyền hình thực tế Hit Me, Baby, One More Time.

3. “I Swear” – All 4 One

“… And I swear, by the moon

And the stars in the sky, I’ll be there

I swear like the shadow that’s by your side

I’ll be there, for better or worse

Till death do us part…”

“… Và anh thề với vầng trăng

Cùng những vì sao trên trời rằng, anh sẽ luôn ở đó

Anh hứa với hình bóng em rằng anh sẽ luôn ở bên

Cho dù buồn hay vui

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta…”

I Swear là sáng tác của hai nhạc sĩ Gary Baker và Frank J. Myers từ năm 1994 và được ca sĩ nhạc đồng quê John Michael Montgomery thể hiện đầu tiên. Vài tháng sau đó, phiên bản của nhóm All 4 One đã khiến bản ballad này nổi tiếng trên toàn cầu. I Swear đã leo lên vị trí số một tại các bảng xếp hạng của hơn 10 quốc gia và được nhiều tạp chí âm nhạc danh tiếng đưa vào danh sách những bản tình ca hay nhất trong thập niên 1990 (xem video).

Nhóm nhạc All 4 One nổi tiếng với bản ballad "I Swear".

Lời ca đầy chất thơ của I Swear là những tâm sự chân thành mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn được nghe từ người yêu. Những khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu được thể hiện một cách tự nhiên, sâu lắng qua từng câu hát bay bổng của I Swear khiến người nghe như hình dung ra một khung cảnh lãng mạn mà ở đó, hai trái tim đang trao nhau lời nguyện thề mãi mãi.

4. “Paint My Love” – Michael Learns To Rock

“… From my youngest years

Till this moment here

I’ve never seen such a lovely queen

From the skies above, to the deepest soul

I’ve never felt crazy like before…”

“… Trong những năm tháng trước kia

Cho tới tận bây giờ

Anh chưa từng gặp được người con gái như em

Từ bầu trời xanh, tới sâu thẳm trong tâm hồn

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình ngây dại đến vậy…”

Nằm trong album cùng tên phát hành tại châu Á vào năm 1996, Paint My Love của Michael Learns To Rock là ca khúc được giới trẻ VN rất yêu thích vào mỗi dịp Valentine những năm 1990. Chàng trai trong bài hát đã mượn những nốt nhạc để diễn tả cảm xúc của mình khi trái tim loạn nhịp vì một cô gái. Đó thực sự là một tình yêu “sét đánh” bởi chính anh ta cũng phải thú nhận rằng chưa bao giờ mình cảm thấy “điên dại” đến vậy (xem video).

Bìa album "Paint My Love" của Michael Learns To Rock.

Michael Learns To Rock là nhóm nhạc được mến mộ tại châu Á. Giai đoạn hoàng kim của họ là các năm 1991 - 1997. Tháng 12/1997, bốn chàng trai người Đan Mạch này từng tới Hà Nội biểu diễn. Đến nay, Michael Learns To Rock vẫn hoạt động nhưng không còn được yêu thích như trước nữa. Tuy nhiên, những That’s Why, Nothing To Lose, Take Me To Your Heart hay Paint My Love vẫn là những giai điệu sống mãi trong lòng người hâm mộ.

5. “Love Me For A Reason” – Boyzone

“... Don’t love me for fun, girl

Let me be the one, girl

Love me for a reason

Let the reason be love…”

“… Đừng coi tình yêu là trò đùa

Hãy để anh là người yêu của em

Hãy yêu anh chỉ với một lý do

Và lý do đó chính là tình yêu…”

Được thành lập từ năm 1993, Boyzone là boyband đầu tiên của Ireland. 5 chàng trai Ronan, Stephen, Mikey, Keith và Shane nhanh chóng được người yêu nhạc biết đến qua đĩa đơn đầu tiên Love Me For A Reason nằm trong album ra mắt Said And Done của nhóm vào năm 1995. Đây là một bản cover từ nhóm nhạc gia đình người Mỹ The Osmonds nổi tiếng những năm 1960 với ý nghĩa như một bản tuyên ngôn mà các chàng trai gửi tới những cô gái thích đùa giỡn với tình yêu (xem video).

Boyband đầu tiên của Ireland - Boyzone.

“Nếu tình yêu là vĩnh cửu thì đó không phải là điều em muốn sao? Hãy trao cho anh tình yêu thực sự chứ không phải là những thứ tương tự tình yêu” – đó chính là những thông điệp được để hiện trong ca từ Love Me For A Reason. Sau khi ra mắt, ca khúc này đã giành được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh và cho đến nay vẫn được coi là một trong những tình khúc tuyệt vời nhất của Boyzone.

6. “Truly, Madly, Deeply” – Savage Garden

“… I want to stand with you on a mountain

I want to bathe with you in the sea

I want to lay like this forever

Until the sky falls down on me…”

“… Anh muốn cùng em đứng trên ngọn núi cao kia

Anh mong được cùng em đắm mình nơi biển cả

Anh mong tình yêu chúng ta sẽ là mãi mãi

Cho đến khi bầu trời đổ sụp xuống anh…”

Truly, Madly, Deeply là ca khúc nổi tiếng nhất của cặp song ca người Australia – Savage Garden. Được phát hành vào tháng 3/1997, ca khúc này do chính hai thành viên Darren Hayes và Daniel Jones sáng tác. “Truly”, “madly” và “deeply” chính là ba trạng thái khi yêu – chân thành, si tình và sâu sắc. Tình cảm của chàng trai được gói gọn chỉ ba từ nhưng trong đó chứa đựng biết bao nỗi niềm mà anh ta muốn gửi tới cho cô gái mình yêu (xem video).

Cặp song ca người Australia - Savage Garden.

Savage Garden được thành lập từ năm 1994 tại Queensland (Australia). Trong 7 năm hoạt động âm nhạc, nhóm có nhiều ca khúc được đông đảo khán giả trẻ yêu mến như I Want You, To The Moon and Back, The Animal Song hay Crush. Ngoài Truly, Madly, Deeply, một ca khúc khác của Savage Garden cũng rất được yêu thích trong ngày lễ tình nhân là I Knew I Loved You.

7. “Back For Good” – Take That

“… Whatever I said, whatever I did, I didn’t mean it

I just want you back for good

Whenever I’m wrong just tell me the song and I’ll sing it

You’ll be right and understood…”

“… Những điều tôi đã nói và đã làm thật vô nghĩa

Tôi chỉ muốn em quay về bên tôi mãi mãi

Mỗi khi tôi mắc sai lầm, hãy cho tôi một giai điệu và tôi sẽ hát

Lúc đó em sẽ hiểu tình cảm của tôi…”

Được viết bởi thủ lĩnh Gary Barlow, Back For Good của Take That giống như một lời xin lỗi chân thành mà các chàng trai gửi tới người yêu khi giận dỗi. “Thời gian sẽ làm phai dấu những hình bóng, những cảm xúc đầu tiên, những giấc mơ đẹp nên anh muốn em trở về bên anh mãi mãi, để tình yêu được trọn vẹn” – những câu hát này đã khiến hàng triệu cô gái trên khắp thế giới trong suốt hơn một thập kỷ qua phải xiêu lòng mỗi khi nghe nó (xem video).

Nhóm nhạc Take That.

Take That là boyband nổi tiếng nhất nước Anh nửa đầu thập niên 1990. Nhóm gồm 5 thành viên – Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald và Jason Orange. Back For Good là một trong những ca khúc cuối cùng của Take That trước khi tuyên bố tan rã vào năm 1996. Đĩa đơn này từng giành vị trí số một tại hơn 30 quốc gia. Trong năm nay, Take That sẽ tái hợp với đầy đủ 5 thành viên và cùng thu âm một album mới.

8. “Tearin’ Up My Heart” – N’Sync

“… It’s tearin’ up my heart when I’m with you

But when we are apart, I feel it too

And no matter what I do, I feel the pain

With or withou you…”

“… Con tim anh như bị xé nát khi ở bên em

Ngay cả khi xa nhau, anh vẫn cảm thấy điều đó

Và dù anh có làm gì chăng nữa, anh vẫn cảm thấy đau đớn

Dù có em hay không…”

Trước khi trở thành đối thủ mạnh nhất của Backstreet Boys vào thập niên 2000, N’Sync từng rất thành công trong những năm 1990 với bản hit Tearin’ Up My Heart. Đây là đĩa đơn thứ hai trong sự nghiệp của N’Sync, được phát hành vào cuối tháng 6/1998. Mang giai điệu sôi động, dễ nhớ và lời ca trẻ trung, Tearin’ Up My Heart đã lọt vào Top 10 ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, góp phần đưa tên tuổi N’Sync đến với người yêu nhạc (xem video).

Nhóm N'Sync vào những năm 1990.

Năm 2007, Tearin’ Up My Heart được kênh VH1 đưa vào danh sách 100 ca khúc Pop vĩ đại nhất của thập niên 1990. Bài hát này còn được N’Sync trình diễn trong loạt phim truyền hình ăn khách từng được chiếu tại VN – Sabrina, Cô phù thủy nhỏ. Năm 2000, nhóm có sự đột phá với album thứ hai No Strings Attached, bán được 2,42 triệu bản trong tuần đầu tiên. Thành công này giúp N’Sync trở thành ban nhạc có lượng đĩa bán ra nhiều thứ ba trong lịch sử âm nhạc thế giới, sau Backstreet Boys và New Kids on The Block.

9. “Miss You Like Crazy” – The Moffatts

“… I miss you like crazy

Even more than words can say

I miss you like crazy

Every minute and everyday

Girl I’m so down when your love’s not around…”

“… Anh nhớ em đến phát điên

Không lời nào có thể diễn tả được hết

Nỗi nhớ của anh

Từng phút và từng ngày

Anh cảm thấy hụt hẫng khi không có em ở bên…”

The Moffatts là cái tên đã quá quen thuộc với những khán giả yêu nhạc VN trong thời kỳ cuối thập niên 1990. Tại bảng xếp hạng MTV Asia Hits List khi đó, nhóm nhạc gia đình này luôn là “khách quen” với nhiều ca khúc gây sốt như If Life Is So Short, I’ll Be There For You, Girl Of My Dreams và đặc biệt là Miss You Like Crazy. “Anh thường gọi em là cô gái của anh, anh thường coi em là tình yêu đích thực, một tình yêu mà anh chưa bao giờ có được” – những câu hát ngọt ngào này đã được ngân nga suốt bao năm qua. Đối với khán giả VN, Miss You Like Crazy cũng như nhiều ca khúc của The Moffatts chưa bao giờ bị coi là cũ.

The Moffatts từng tới Việt Nam biểu diễn vào năm 1999.

Cho dù ở thời nào, những chàng trai khi đang nhung nhớ người yêu đều có sự đồng cảm với những tâm sự được thể hiện trong Miss You Like Crazy (xem video). The Moffatts là nhóm nhạc gia đình người Canada gồm 4 thành viên – Scott (anh cả) và anh em sinh ba Clint, Bob, Dave. Nhóm tan rã từ năm 2001 và hiện 4 anh em đều theo đuổi những con đường riêng trong âm nhạc. Scott sống ở Thái Lan và chơi guitar cho những nhóm rock tại đây, Clint và Bob tới Tennessee theo đuổi nhạc country còn Dave vẫn sống ở Toronto và tham gia nhóm nhạc Lights Out Love.

10. “Until The Time Is Through” – Five

“… Give me a moment before you go

There’s something you ought to know

Baby now and forever

Until the time is through

I’ll be standing here…”

“… Trước khi em đi, hãy cho anh một khoảnh khắc

Có vài điều em cần phải biết

Em yêu, bây giờ và mãi mãi

Anh sẽ đứng đây chờ em

Cho tới khi thời gian ngừng trôi…”

Mặc dù chỉ tồn tại trong bảng xếp hạng MTV Asia Hits List trong ba tuần và thậm chí không lên nổi Top 10, Until The Time Is Through của nhóm Five vẫn kịp tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ tại VN vào mùa xuân năm 1999. Giai điệu da diết, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt và đi vào lòng người đã khiến bài hát này trở thành một ký ức khó có thể phai nhòa trong tâm trí của thế hệ 8x Việt Nam. Tình yêu là sự đợi chờ, là niềm hy vọng và rất nhiều câu hỏi không tên từ sâu thẳm trong trái tim của mỗi con người.

Đĩa đơn "Until The Time Is Through" của nhóm Five.

Hãy để thời gian minh chứng cho sự bất tử của tình yêu, đến một ngày nào đó em sẽ hiểu rằng “thiếu đi tình yêu của em, trái tim chỉ còn là một nửa”. Five có rất nhiều ca khúc nổi tiếng hơn như When The Lights Go Out, Everybody Gets Up hay Keep On Moving. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc tới nhóm nhạc người Anh này, hầu như khán giả VN chỉ nhớ đến ca khúc lãng mạn Until The Time Is Though (xem video).

Nguyên Minh

Cảm xúc của bạn khi nghe lại những ca khúc này?