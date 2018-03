10 MV quốc tế thu hút đầu năm 2017

10 MV nhạc Việt gây chú ý đầu năm 2017 / 9 bài hát Việt để tỏ tình với phái đẹp trong ngày 8/3

"Shape of You" - Ed Sheeran

"Girl, you know I want your love

Your love was handmade for somebody like me..."

"Cô gái, em biết anh khao khát tình yêu của em mà

Tình yêu mộc mạc của em chỉ nên dành cho người như anh thôi..."

Shape of you là single nằm trong album ÷ (Divide) phát hành hôm 3/3 của Ed Sheeran, do chính anh sáng tác. Ban đầu, nam ca sĩ người Anh viết Shape of you cho Rihanna. Tuy nhiên, sau khi thu âm thử một đoạn, Ed cảm thấy chất giọng của anh phù hợp với ca khúc.

shape of you

Ed Sheeran phát hành Shape of you hôm 6/1, đi kèm video lời bài hát. Ngày 3/2, video này cán mốc 184 triệu lượt xem và trở thành một trong những video đạt được 100 triệu lượt xem nhanh nhất.

Đến ngày 12/3, Shape of you đã đứng đầu Billboard Mỹ năm tuần. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của anh đoạt quán quân trên bảng xếp hạng này.

"Castle on the hill" - Ed Sheeran

"When we did not know the answers

And I miss the way you make me feel, it’s real..."

"Khi tôi chẳng thể tìm ra những lời giải đáp

Tôi nhớ cách em khiến trái tim tôi xao xuyến, tất cả đều chân thật..."

Castle on the hill

Castle on the hill được phát hành cùng ngày với single Shape of you. Bài hát do Ed Sheeran và Benny Blanco đồng sáng tác, sản xuất, là câu chuyện thuở thiếu thời của Ed Sheeran tại quê nhà ở hạt Suffolk, Anh. Lâu đài anh nhắc đến có tên Framlingham. Ed Sheeran đã được mời biểu diễn tại đây hồi tháng 1. Ngày 28/1, Castle on the hill đạt vị trí số 6 trên Billboard Mỹ, giúp Ed Sherran trở thành người đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng có hai bài hát ra mắt cùng thời điểm nằm trong top 10.

"Chained to the Rhythm" - Katy Perry

Chained to the Rhythm là single mới nhất của Katy Perry, phát hành ngày 10/2. Ca khúc đánh dấu sự hợp tác của Katy với nhà sản xuất Max Martin, nữ ca sĩ Sia và Skip Marley - cháu nội huyền thoại Bob Marley. Chained to the Rhythm mang âm hưởng Dancehall và Disco vui nhộn. Nhiều chuyên gia đánh giá bài hát có cấu trúc chặt chẽ. Chained to the Rhythm lọt vào top 5 ở nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Canada, Mexico, Scotland, Tây Ban Nha...

Chained to the Rhythm

Nhiều ý kiến cho rằng Chained to the Rhythm thể hiện sự giễu nhại Donald Trump của Katy Perry. Video lyrics của bài hát lấy bối cảnh một căn bếp. Một chú chuột hamster hờ hững ăn humburger và chăm chú xem tivi. Hình ảnh này được cho là nhắm vào Donald Trump bởi ông rất thích đồ ăn nhanh. Ngoài ra, “cô chuột” chạy trên màn hình tivi có ý mỉa mai việc tân tổng thống Mỹ xuất thân là "ông trùm" cuộc thi hoa hậu chứ không phải một chính trị gia.

Chained to the Rhythm - Grammy

Tại lễ trao giải Grammy 2017, Katy Perry song ca bài hát này cùng Skip Marley. Khi tiết mục kết thúc, những câu chữ trong bản Hiến pháp Mỹ hiện lên trên màn hình lớn phía sau họ.

"John Wayne" - Lady Gaga

Lady Gaga phát hành MV John Wayne hôm 8/2 trên iTunes và trên Youtube một ngày sau. Đây là single thứ ba trích từ album thứ năm của cô, Joane, ra mắt hồi tháng 10/2016. Ca khúc do Lady Gaga đồng sáng tác, sản xuất cùng Mark Ronson, BloodPop và Josh Homme.

John Wayne

John Wayne do Jonas Åkerlund - người từng nhào nặn nên Paparazzi và Telephone của Lady Gaga - đạo diễn. Trong MV, cô thực hiện nhiều pha hành động như phi ngựa, lái xe môtô tốc độ cao, rượt đuổi trên ôtô... Những hình ảnh này thể hiện đúng tinh thần nổi loạn của Gaga. Hai MV trước đó - Perfect Illusion và Million Reasons - được đánh giá là khá hiền so với ca sĩ có biệt danh "quái vật Chúa".

"That's What I Like" - Bruno Mars

"Jump in the Cadillac

Girl, let's put some miles on it

Anything you want

Just to put a smile on you

You deserve it, baby, you deserve it all

And I'm gonna give it to you..."

"Nhảy lên chiếc Cadillac

Anh và em sẽ cùng du ngoạn vài vòng

Hoặc làm bất cứ điều gì em muốn

Hãy cười lên nào cô gái

Em xứng đáng với mọi thứ

Và anh sẽ cho em tất cả..."

That's what i like

That's What I Like phát hành ngày 30/1, đây là single thứ hai trích từ album 24K Magic của Bruno Mars. Bài hát có giai điệu sôi động cùng ca từ ngọt ngào.

MV That's What I Like ra mắt ngày 1/3. Trong MV, Bruno Mars thể hiện màn vũ đạo điêu luyện cùng hiệu ứng đồ họa sinh động. Ngay từ khi mới ra mắt, bài hát đứng thứ 79 trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ và hiện giữ vị trứ thứ tư (tính đến ngày 14/3).

"Something Just Like This" - The Chainsmokers ft. Coldplay

"I've been reading books of old

The legends and the myths

Achilles and his gold

Hercules and his gifts

Spiderman's control

And Batman with his fists

And clearly I don't see myself upon that list..."

"Con đã đọc những cuốn sách cổ

Những huyền thoại và thần thoại

Asin và chiếc huy chương vàng

Những món quà của Hercules

Tài di chuyển của Người nhện

Nắm đấm của Người dơi

Nhưng rõ ràng, con không thấy mình trong đó"

Something Just Like This Something Just Like This gợi nhớ về những ước mơ tuổi thơ. Chúng ta thần tượng những siêu anh hùng có sức mạnh giải cứu thế giới nhưng cuối cùng điều chúng ta cần chỉ là ở bên cha mẹ.

Video lời bài hát phát hành hôm 22/2. Đến ngày 12/3, video này nhận được hơn 78 triệu lượt xem, đồng thời Something Just Like This đã leo từ vị trí thứ 56 lên thứ năm trên bảng xếp hạng Billboard.

"Tunnel Vision" - Kodak Black

tunnel vision

MV Tunnel Vision của Kodak Black phát hành ngày 16/2. Đây là video mang đậm tính chính trị của rapper da màu. Trong video, một người đàn ông da màu và một người đàn ông da trắng lao vào cuộc ẩu đả dữ dội. Người đàn ông da trắng đội chiếc mũ đỏ có dòng chữ "Make American Hate Again" (Làm nước Mỹ đáng ghét trở lại).

Kodak Black đã đả kích tân Tổng thống Donald Trump và chính sách hạn chế nhập cư của ông. Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016, Trump đã sử dụng slogan "Make American Great Again" (Làm nước Mỹ hùng mạnh trở lại).

Ngày 6/3, Tunnel Vision đạt vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Billboard.

"Cold" - Maroon 5 ft. Future

"Cold enough to chill my bones

It feels like I don’t know you anymore..."

"Sự lạnh lùng của em đủ làm tôi buốt xương

Dường như tôi chẳng biết chút gì về em nữa..."

Cold

Cold là single thứ hai trích từ album thứ sáu của Maroon 5 sẽ ra mắt trong năm 2017. Trưởng nhóm Adam Levine đồng sáng tác ca khúc cùng Justin Tranter, Detail. Cold nói về sự đau đớn của chàng trai khi người yêu thay đổi, trở nên lạnh lùng, xa cách.

Video bài hát được quay ở Los Angeles, California hồi tháng 12/2016, Rich Lee đạo diễn. Trong MV, Adam Levine được gọi đến dự một buổi tiệc. Ở đó, cô gái anh yêu đã ném anh xuống nước.

Cold từng đạt vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ.

"Green Light" - Lorde

"But honey I'll, be seeing you, down every road

I'm waiting for it, that green light, I want it".

"Tôi sẽ mãi dõi theo anh đến mọi phương trời

Tôi sẽ chờ đợi, ánh đèn xanh tôi khao khát"

Green light

Green Light là single đầu tiên trong album Melodrama sẽ phát hành trong năm nay của Lorde. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sinh năm 1996 sau hai năm vắng bóng. Nữ ca sĩ người New Zealand tâm sự Green Light là tự sự của một trái tim tổn thương vì tình yêu.

MV Green Light tái hiện hình ảnh một cô gái gào khóc trong lúc chếnh choáng say vì nhớ đến bạn trai cũ. Nhưng rồi cô ấy đã bình thản bỏ lại những chuyện cũ và bước tiếp. Lorde thừa nhận cô từng mất một thời gian dài để vượt qua chuyện tình tan vỡ.

Giai điệu Green Light là sự pha trộn giữa những nốt trầm buồn ở đoạn đầu và sự dồn dập ở phần sau. Các fan của Lorde đánh giá bài hát có nét buồn nhưng không u uất mà gợi lên hy vọng ở khúc cuối.

"Love" - Lana Del Rey

Love là single mới nhất của Lana Del Rey, phát hành ngày 18/2. Ban đầu, bài hát có tên Young & In Love. Ca khúc có giai điệu trầm buồn và lời hát đậm chất thơ.

"You're part of the past, but now you're the future

Signals crossing can get confusing

It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy..."

"Anh là một phần của quá khứ nhưng cũng là tương lai

Những dấu hiệu tình yêu luôn khó diễn đạt bằng lời

Điều ấy cũng đủ để khiến anh phát điên..."

Love

Love được thực hiện hồi tháng 6/2016 dưới bàn tay của đạo diễn Rich Lee. Video mở đầu bằng những thước phim đen trắng với cảnh Lana Del Rey biểu diễn cho một nhóm khán giả nhỏ. Khi Lana hát đến đoạn điệp khúc, video được phủ lên màu sắc vintage. Cuối MV, Lana cùng ban nhạc của mình biểu diễn trên mặt trăng.

Vĩ Thanh