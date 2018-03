Bích Phương ra mắt MV tặng các cô gái độc thân / Sơn Tùng M-TP quay MV lãng mạn tại Hàn Quốc

"Đi về đâu" - Tiên Tiên

Đi về đâu phát hành đầu tháng một. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Tiên Tiên sau một năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. MV nói về một cô gái lạc lối trong thế giới nội tâm, trong tình yêu, không biết thực sự mình muốn đi đâu và làm gì.

* Video: Ca khúc "Đi về đâu"

10 MV nhạc Việt gây chú ý đầu năm 2017

Đi về đâu được nhiều người nhận xét là "đậm chất Tiên Tiên" với giai điệu RnB, Funky mới mẻ, bắt tai, đầy sức sống. Phần ca từ chất chứa nỗi buồn nhưng không bi lụy. Tiên Tiên vẫn vận dụng sở trường chơi chữ, gieo vần, lặp từ…

Sản phẩm này tiếp tục khẳng định khả năng sáng tác của nhạc sĩ sinh năm 1991. Trước đó, Tiên Tiên từng gây ấn tượng với các ca khúc Say you do, Vì tôi còn sống, My Everything...

"Bao giờ lấy chồng" - Bích Phương

MV của Bích Phương phát hành ngày 16/1, trước dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Bài hát là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Huỳnh Hiền, được lấy cảm hứng từ câu hỏi quen thuộc mọi người dành cho các cô gái: "Bao giờ lấy chồng?". Vì thế MV xoay quanh chuyện một cô gái xinh đẹp, yêu thích sự độc thân. Tuy gặp nhiều áp lực từ gia đình và những người xung quanh, lựa chọn cuối cùng của cô vẫn là sống tự do cho đến khi nào bản thân sẵn sàng kết hôn.

* Video: Ca khúc "Bao giờ lấy chồng"

Bao giờ lấy chồng mang đến không khí Tết rộn rã với những cảnh quay như mẹ và con quây quần làm thức ăn, xếp hàng nhận lì xì may mắn... Bao giờ lấy chồng từng là cơn sốt hồi đầu năm 2017. Đến 4/3, MV đạt hơn 30 triệu lượt xem trên youtube.

"Em ơi" - Vũ Cát Tường

Em ơi là bản ballad ngọt ngào được Vũ Cát Tường ra mắt vào dịp Valentine 2017. Nữ ca sĩ tâm sự cô sáng tác Em ơi từ năm 2016, cảm hứng bài hát bắt nguồn từ việc cô và người yêu phải xa nhau trong ngày lễ tình nhân.

* Video: Ca khúc "Em ơi"

Hình ảnh trong MV Em ơi được sắp xếp và tạo thành hiệu ứng album ảnh, tựa như một cuốn nhật ký tình yêu. Em ơi cũng gợi ra nhiều hình ảnh đặc trưng của Sài Gòn như đường Đông Du, những hàng me trên phố Lý Tự Trọng, cà phê Nhà hát lớn... tạo cảm giác gần gũi cho những đôi tình nhân sống ở thành phố này.

Vũ Cát Tường còn kết hợp Hakoota Dũng Hà - một người bạn từng tham gia cuộc thi The Voice 2013 cùng cô. Chất giọng lạ của Hakoota là một điểm nhấn thú vị trong Em ơi.

"I Need Your Love" - Sĩ Thanh

* Video: Ca khúc "I Need Your Love"

I Need Your Love được Sĩ Thanh trình làng hồi 12/2. Bài hát là sáng tác Nguyễn Quốc Đạt, mang âm hưởng ballad và R&B, kể về nỗi đau của người con gái sau những dang dở, tan vỡ trong tình yêu. Êkíp của Sĩ Thanh đã dành hai ngày để quay MV tại nhiều địa điểm ở Sài Gòn, Biên Hòa và Vũng Tàu.

Đặc biệt, bạn trai Sĩ Thanh - bác sĩ Hạo Đông - tham gia diễn xuất cùng cô trong MV này.

"Nơi này có anh" - Sơn Tùng

Nơi này có anh là sản phẩm âm nhạc mừng Valentine được Sơn Tùng M-TP ra mắt ngày 13/2. Bài hát thuộc thể loại Pop và RnB, do Sơn Tùng sáng tác và Khắc Hưng hòa âm, phối khí. MV tập trung khắc họa những cảm xúc bình dị của một đôi tình nhân. Sơn Tùng M-TP và êkíp chọn Hàn Quốc là địa điểm ghi hình. Nơi này có anh được khen ngợi nhiều về mặt hình ảnh. Chất nhạc của bài hát được nhiều khán giả đánh giá "dễ nghe".

* Video: Ca khúc "Nơi này có anh"

Theo thống kê từ Youtube, đến tối 14/2, lượt xem của MV đạt hơn sáu triệu. Sáng 15/2, số lượt xem này vọt lên gần 10 triệu lượt. Sản phẩm bỏ xa MV Sandcastles của Beyoncé, ra mắt hôm 12/2, đến nay được hơn 2,7 triệu lượt xem. Đến 4/3, Nơi này có anh đã đạt hơn 58 triệu lượt xem và nằm trong số video được tìm kiếm nhiều nhất trên kênh Youtube tại Việt Nam.

"Bỏ lại thế giới" - Slim V

Bỏ lại thế giới là sáng tác đầu tay của Slim V, phát hành ngày 13/2. Bài hát nói về tình yêu tan vỡ và cách một cô gái vượt qua những đau khổ. Bỏ lại thế giới mang âm hưởng future bass vui tươi và bắt tai. Đây là thể loại âm nhạc đang rất thịnh hành ở nhiều nước phương Tây.

* Video: Ca khúc "Bỏ lại thế giới"

MV bài hát do đạo diễn Song Hà thực hiện. Các phân cảnh được quay tại những địa điểm du lịch nổi tiếng như "thiên đường mây" Tà Xùa hay bãi cát trắng ở Vũng Tàu, Mũi Né. Diễn viên Thùy Anh của Đập cánh giữa không trung vào vai cô gái thất tình đang tìm nguồn vui sống. Slim V không tiết lộ tên người hát để khán giả tập trung thưởng thức âm nhạc thay vì chạy theo tên tuổi ca sĩ. Cách làm này được nhiều nhà sản xuất trên thế giới lựa chọn.

"Cảm ơn (We Belong Together)" - Đông Nhi

Cảm ơn (We Belong Together) ra mắt khán giả ngày 13/2. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng và ca từ ý nghĩa, thể hiện khát khao của những người trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ. Cảm ơn bắt đầu với giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng, sau đó bài hát được đẩy lên cao trào. Dường như nhân vật trữ tình trong bài hát đã chinh phục được đỉnh vinh quang và muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã bên cạnh mình.

* Video: Ca khúc "Cảm ơn (We Belong Together)"

Ca khúc là sản phẩm kết hợp giữa Đông Nhi và bé Nhật Minh - quán quân The Voice Kids 2016. Bộ ba Đông Nhi, Ông Cao Thắng và Nhật Minh đã đến Nhật Bản để có những thước phim đẹp trong MV.

"Nói yêu em vậy đi" - Thu Thủy

MV Nói yêu em vậy đi được Thu Thủy ra mắt ngày 15/2. Ca khúc do Hoàng Tôn sáng tác, được Tripple D phối khí theo âm hưởng sôi động. Trong MV, Thu Thủy hóa thân thành kiều nữ chuyên đi quyến rũ đàn ông trong các buổi tiệc.

* Video: Ca khúc "Nói yêu em vậy đi"

MV cũng quy tụ nhiều khách mời, bao gồm nam diễn viên Trần Trung, người mẫu Mai Ngô, Lilly Nguyễn, hai bạn nhảy Daniel và Vicky đã từng cộng tác với Thu Thủy trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2013. Nói yêu em vậy đi có phần hình ảnh đẹp, chỉn chu và chất nhạc dễ nghe. Sản phẩm cũng đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh theo phong cách sexy của cựu thành viên H.A.T.

"Em không là duy nhất" - Tóc Tiên

* Video: Ca khúc "Em không là duy nhất"

Em không là duy nhất phát hành ngày 27/2. Đây là bản ballad hiếm hoi Tóc Tiên trình làng trong vòng hai năm nay. Nữ ca sĩ tâm sự thời gian qua cô gắn bó với dòng nhạc EDM vì không tìm được cảm xúc với những bản tình ca buồn. Tuy nhiên ca khúc Em không là duy nhất của nhạc sĩ Lương Bằng Quang khiến Tóc Tiên cảm thấy muốn quay về dòng nhạc lãng mạn. Bài hát có giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa: "Chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly".

Trong MV, Tóc Tiên cũng rũ bỏ hình ảnh sexy quen thuộc và trở nên dịu dàng, nữ tính hơn.

"Một lần sau cuối" - Ca nương Kiều Anh

Một lần sau cuối phát hành ngày 28/2. Đây là dự án đầu tiên của Kiều Anh từ sau Giọng hát Việt 2015 và cũng là MV đầu tay trong sự nghiệp của cô. Ca khúc được Khắc Hưng sáng tác và phối khí riêng cho Kiều Anh.

* Video: Ca khúc "Một lần sau cuối"

Ca nương 9X khẳng định cô không quay lưng với ca trù để theo đuổi dòng nhạc giải trí. Một lần sau cuối vẫn mang dáng dấp của bộ môn nghệ thuật truyền thống. Trong bài hát này, nhạc sĩ Khắc Hưng dùng các thang âm ngũ cung để làm nổi bật cá tính âm nhạc của Kiều Anh.

Trong MV, Kiều Anh hướng đến hình ảnh gợi cảm, quyến rũ.

Vĩ Thanh