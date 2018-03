10 MV cán mốc một tỷ lượt xem nhanh nhất

'Despacito' - bản nhạc Latin khuấy động toàn cầu / 'Gangnam Style' mất ngôi ca khúc được xem nhiều nhất Youtube

Hello là đĩa đơn đầu tiên trong album 25 của Adele, phát hành ngày 20/11/2015. Ca khúc được Adele viết cùng nhạc sĩ Greg Kurstin. Người nghe có thể tìm thấy ở Hello nét u buồn quen thuộc trong những bản hit trước đó của cô như Someone like you, Chasing pavements, Set fire to the rain. Tuy nhiên, ở Hello có sự trầm tĩnh của người phụ nữ trưởng thành.

Trong 24 giờ đầu tiên ra mắt công chúng, ca khúc thu hút hơn 27 triệu lượt xem trên Youtube. Sau năm ngày, con số này tăng lên hơn 100 triệu lượt và được coi là một trong những video cán mốc này nhanh nhất. Vào ngày 18/1, Hello cán mốc một tỷ lượt xem trên kênh Vevo thuộc trang Youtube và trở thành MV đạt thành tích này nhanh nhất (87 ngày). Hello giành giải "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm" tại Grammy 2017 lần thứ 59.

"Despacito" - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Despacito là sản phẩm âm nhạc của hai nghệ sĩ người Puerto Rico - Luis Fonsi và Daddy Yankee. Bài hát do Luis Fonsi, Erika Ender và Daddy Yankee đồng sáng tác. Despacito nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ giai điệu Latin Pop và urban music lôi cuốn. Ca khúc được giới phê bình đánh giá cao.

MV Despacito đạt một tỷ lượt xem trong 97 ngày kể từ khi ra mắt hồi tháng 1, chỉ sau kỷ lục Hello của Adele. Tiếp đó, ca khúc đạt hai tỷ lượt xem và trở thành MV cán mốc này nhanh nhất (hơn 150 ngày). Đến ngày 14/7, MV đạt 2,5 tỷ lượt xem trên Youtube. Despacito được kỳ vọng vượt qua thành tích của See You Again (2,9 tỷ lượt xem) và Gangnam Style (2,89 tỷ lượt xem).

"Shape Of you" - Ed Sheeran

Shape of you là single nằm trong album ÷ (Divide), phát hành hôm 3/3 của Ed Sheeran, do chính anh sáng tác. Ban đầu, ca sĩ người Anh viết Shape of you cho Rihanna. Tuy nhiên, sau khi thu âm thử một đoạn, Ed cảm thấy chất giọng của anh phù hợp với ca khúc.

Ed Sheeran phát hành MV Shape of you ngày 30/1. Đến ngày 12/3, Shape of you đứng đầu Billboard Mỹ năm tuần. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của anh đoạt quán quân trên bảng xếp hạng này. Ngày 8/5, sau 97 ngày, Shape of You đạt một tỷ lượt xem trên Youtube.

"Sorry" - Justin Bieber

Sorry nằm trong album Purpose, phát hành ngày 23/10/2015. Ca khúc bày tỏ nỗi nhớ mong của một chàng trai với người yêu cũ, được ngầm hiểu là lời xin lỗi Justin Bieber gửi đến bạn gái cũ Selena Gomez. Lời bài hát có đoạn: "Liệu hai ta có thể nói chuyện và quên đi không. Có phải đã quá trễ để nói lời xin lỗi?".

MV Sorry được chỉ đạo sản xuất bởi BLOOD và DJ Skrillex. Justin Bieber không xuất hiện, chỉ có các vũ công nhảy nhót theo điệu nhạc sôi động.

Sorry đạt mốc một triệu lượt xem trên Youtube sau bảy giờ đồng hồ. Sau 137 ngày, MV đạt một tỷ lượt xem. Đến nay, Sorry có 2,6 tỷ lượt xem, đứng thứ ba trong danh sách những video được xem nhiều nhất, sau See You Again (Wiz Khalifa, Charlie Puth và Gangnam Style (Psy).

"Chantaje" - Shakira feat. Maluma

Bản song ca bằng tiếng Tây Ban Nha của hai ca sĩ người Colombia - Shakira và Maluma - phát hành ngày 28/10/2016. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Tây Ban Nha và đoạt quán quân bảng xếp hạng nhạc Latin tại Mỹ. Trong MV, Shakira khoe thân hình bốc lửa và vũ đạo sôi động.

Chantaje được giới chuyên môn đánh giá cao chất nhạc lôi cuốn. Họ cho rằng Shakira chỉ thực sự phát huy được các thế mạnh của mình khi hát tiếng Tây Ban Nha. Chantaje đạt một tỷ lượt xem trên Youtube sau 140 ngày.

"Gangnam Style" - Psy

Gangnam Style của ca sĩ Psy phát hành ngày 15/7/2012. Bài hát có giai điệu vui nhộn và điệu nhảy ngựa độc đáo nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Nam ca sĩ Hàn Quốc trở thành hiện tượng làng nhạc thế giới. Nhiều người nổi tiếng như Madonna, Britney Spears, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cover điệu nhảy ngựa trong bài hát. Đến ngày 21/12 cùng năm, MV cán mốc một tỷ lượt xem trên Youtube.

Gangnam Style là MV được xem nhiều nhất trên Youtube trong suốt 5 năm. Mới đây, Gangnam Style đánh mất ngôi vị này vào tay ca khúc See You Again của Charlie Puth và Wiz Khalifa.

"Closer" - The Chainsmokers feat. Halsey

Closer là bản song ca của The Chainsmokers và Halsey. Bài hát mang âm hưởng EDM, Dance - Pop thời thượng. Dù nhận nhiều lời khen - chê về chất nhạc, Closer vẫn phủ sóng dày đặc từ các sàn nhảy, quán café, nhà hàng tới các buổi liên hoan hay những chuyến du lịch. Ca khúc này biến The Chainsmokers trở thành cặp DJ hot nhất thế giới hiện nay.

Video lời bài hát Closer ra mắt ngày 29/7/2016. Ngày 10/1, video đạt một tỷ lượt xem trên Youtube. Closer cũng là ca khúc quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc Billboard lâu nhất năm ngoái với 12 tuần liên tiếp.

"This Is What You Came For" - Rihanna feat. Calvin Harris

This is What You Came For là sản phẩm hợp tác giữa Rihanna và DJ người Scotland Calvin Harris. Bài hát ra mắt ngày 29/4/2016.

Sự kết hợp giữa bản phối EDM bắt tai của Calvin Harris và giọng ca khỏe khoắn của Rihanna mang lại hiệu ứng tốt. Ca khúc nhanh chóng có mặt tại các bảng xếp hạng âm nhạc và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện nghe nhìn.

Ngoài ra, chuyện tình ồn ào giữa Taylor Swift và Calvin Harris cũng làm tăng sức "nóng" của ca khúc. Tháng 7/2016, sau khi chia tay, cặp sao tranh cãi về việc ai là người sáng tác This is What You Came for. Taylor khẳng định cô là người viết, thu âm và tạo bản nghe thử trên điện thoại. Vì không muốn khán giả chỉ chú ý đến chuyện tình của họ, Taylor lấy bút danh là Nils Sjoberg. Calvin Harris đã chỉ trích phát ngôn này của tình cũ. Anh khẳng định bạn gái cũ chỉ là người viết lời hát, phần còn lại do anh đảm nhiệm.

Trên Youtube, MV của ca khúc này cán mốc một tỷ lượt xem vào cuối tháng 10 năm ngoái.

"See You Again" - Charlie Puth feat. Wiz Khalifa

See You Again do rapper Wiz Khalifa và ca sĩ trẻ Charlie Puth thể hiện, ra mắt ngày 7/4/2015. Sau sáu tháng, MV cán mốc một tỷ lượt xem. Mới đây, bài hát đạt 2,9 tỷ lượt xem, vượt qua thành tích 2,89 tỷ lượt xem của Gangnam Style và trở thành video được xem nhiều nhất trên Youtube.

Thành công của đĩa đơn này phần lớn nhờ là nhạc nền của bom tấn Fast & Furious 7. Phim thu về 1,5 tỷ USD toàn cầu và hiện là phim ăn khách thứ năm mọi thời đại. MV được quay tại đúng bối cảnh của Fast & Furious 7 và còn lồng xen kẽ cảnh kết của bộ phim, khi hai chiếc xe của Vin Diesel và Paul Walker rẽ sang hai hướng khác nhau trong buổi chiều tà.

Charlie Puth kể rằng anh và rapper Wiz Khalifa viết See You Again để tri ân tài tử Paul Walker. Bộ đôi xem bản dựng thô của bộ phim để lấy cảm xúc sáng tác. Việc xem phim khiến Puth khóc nhiều rồi xúc động sáng tác ca khúc chỉ trong 10 phút. Lúc viết nhạc, Puth luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh Paul Walker trong đầu.

"StarBoy" - The Weeknd

Starboy là đĩa đơn chủ đạo trong album thứ ba của The Weeknd, ra mắt ngày 21/9/2016. Đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ người Canada kết hợp cùng nhóm DJ đến từ Pháp, Daft Punk.

Trong MV, The Weeknd lái chiếc siêu xe McLaren P1 mà anh sở hữu. Nam ca sĩ người Canada cũng dùng cây thánh giá màu hồng để đập phá đĩa bạch kim, giải thưởng... mà anh có. Hình ảnh này gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều fan của The Weeknd tin rằng hình tượng này thể hiện niềm tin vào Thiên chúa giáo của nam ca sĩ.

Starboy giành quán quân bảng xếp hạng âm nhạc ở Mỹ và nhiều nước như Canada, Pháp, Thụy Điển... Cuối tháng 5, MV đạt một tỷ lượt xem trên Youtube.

