10 ca khúc quốc tế hay nhất đầu năm 2018

MV của Maroon 5, Cardi B gây sốt tháng 5

"This Is America" - Childish Gambino

This Is America do Childish Gambino và Ludwig Göransson đồng sáng tác. Phát hành ngày 5/5, ca khúc ngay lập tức đoạt quán quân bảng xếp hạng Billboard (Mỹ). Gambino thể hiện ca khúc cùng loạt rapper đình đám - Young Thug, Slim Jxmmi, BlocBoy JB, 21 Savage và Quavo. Trong MV, Gambino nhảy trong một nhà kho. Phía sau anh, nhiều cảnh giết chóc, đánh đuổi diễn ra.

"This Is America" - Childish Gambino

Theo đạo diễn Murai, MV được lấy cảm hứng từ bộ phim Mother! and City of God. This Is America đề cập đến xung đột sắc tộc tại Mỹ, mô tả sự khó khăn của những người da màu khi sống ở đất nước này. Time khen ngợi ca khúc có nội dung ý nghĩa, giai điệu gây nghiện. Sau một tháng ra mắt, MV bài hát đạt 237 triệu lượt xem trên Youtube.

"I Like It" - Cardi B feat. Bad Bunny & J. Balvin

I Like It - Cardi B

I Like It nằm trong album Invasion of Privacy của Cardi B. Ca khúc mang âm hưởng Latin Trap, do Cardi B, J Balvin, Bad Bunny đồng sáng tác, J. White, Tainy và Invincible sản xuất. Ra mắt ngày 25/5, ca khúc đạt vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Billboard. Trong I Like It, Cardi B kể về cuộc sống và những sở thích xa hoa của cô. Chỉ sau bốn ngày, I Like It đạt hơn 29 triệu lượt xem trên Youtube. Time cho rằng I Like It sẽ lan tỏa như Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee.

"Nice For What" - Drake

Nice for What ra mắt ngày 6/4, là single nằm trong album Scorpion của rapper Canada - Drake. Ca khúc mang âm hưởng Hip Hop, R&B, hướng về chủ đề ca ngợi nữ quyền.

"Nice For What" - Drake

Nice For What nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Hugh Mclntyre của tạp chí Forbes cho rằng ca khúc "hoàn hảo". Video bài hát có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như diễn viên Olivia Wilde, Issa Rae, Rashida Jones, nghệ sĩ múa Misty Copeland... Họ thực hiện nhiều hoạt động như bơi lội, khiêu vũ, cưỡi ngựa... Sau hai tháng phát hành, MV đạt 151 triệu lượt xem trên Youtube.

Ariana Grande (trái), Charlie Puth có sản phẩm vào danh sách "10 bài hát hay nhất đầu năm 2018" do tạp chí Time bình chọn.

"Done For Me" - Charlie Puth feat. Kehlani

"Done For Me" - Charlie Puth feat. Kehlani

Done for Me nằm trong album phòng thu thứ ba của Charlie Puth - Voicenotes, phát hành ngày 15/3. MV ca khúc ra mắt trên Youtube ngày 21/4. Done for Me mang âm hưởng Pop Ballad. Theo Charlie Puth, ca khúc được lấy cảm hứng từ âm nhạc thập niên 1990 của nhóm Wham!. Time ca ngợi bài hát mượt mà, hấp dẫn. Tạp chí cũng đánh giá cao sự kết hợp giữa Charlie Puth và Kehlani. Đến ngày 5/6, MV ca khúc đạt hơn 35 triệu lượt xem trên Youtube.

"It Runs Through Me" - Tom Misch feat. De La Soul

"It Runs Through Me" - Tom Misch feat. De La Soul

It Runs Through Me ra mắt ngày 1/3, là single nằm trong album Geography của nam ca sĩ 23 tuổi người Anh - Tom Misch. Anh kết hợp với nhóm nhạc Hip Hop Mỹ - De La Soul - trong ca khúc. Time đánh giá It Runs Through Me là bản nhạc "giàu cảm xúc, quyến rũ". Tạp chí cũng ca ngợi Tom Misch có giọng hát mượt mà.

"Pynk" - Janelle Monae feat. Grimes

Pynk - Janelle Monae

Pynk nằm trong album phòng thu thứ ba của Janelle Monáe - Dirty Computer. Ca khúc phát hành ngày 10/4, mang âm hưởng Jazz, Funk và R&B của thập niên 1960. Trong MV, Janelle Monáe ca ngợi khả năng sinh sản của phái nữ. Cô lấy màu hồng làm cảm hứng chủ đạo cho MV. Time đánh giá giai điệu của Pynk tươi sáng, ngọt ngào và đây là sản phẩm tốt nhất của Janelle Monáe.

"One Kiss" - Calvin Harris feat. Dua Lipa

"One Kiss" - Calvin Harris feat. Dua Lipa

One Kiss do DJ Calvin Harris sản xuất, Dua Lipa thể hiện. Ca khúc là single trong album phòng thu thứ sáu của Calvin Harris, ra mắt ngày 6/4. Time nhận xét bài hát mang âm hưởng nhạc House thập niên 1990. Ca khúc gây nghiện nhờ chất nhạc hay và giọng hát mượt mà của Dua Lipa. MV One Kiss ra mắt ngày 2/5. Sau một tháng, MV đạt 108 triệu lượt xem trên Youtube.

"Moon River" - Frank Ocean

"Moon River" - Frank Ocean

Ca sĩ người Mỹ Frank Ocean mới đây cover Moon River - bản nhạc kinh điển do Henry Mancini sáng tác, Audrey Hepburn thể hiện trong phim Breakfast at Tiffany's (1961). Nhạc phẩm từng giành giải Oscar "Ca khúc phim hay nhất" và giải Grammy ở hạng mục "Bài hát của năm" và "Ghi âm của năm". Time nhận xét Frank Ocean đã đưa hơi thở đương đại vào tác phẩm nhưng vẫn giữ nét tinh tế của bản nhạc gốc. Tạp chí đánh giá cao thử nghiệm mới mẻ của nam ca sĩ.

"Lemon Glow" - Beach House "Lemon Glow" - Beach House Beach House - nhóm nhạc đến từ Mỹ - ra mắt ca khúc Lemon Glow hôm 14/2. Time cho rằng bài hát quyến rũ bởi chất nhạc khó nắm bắt, khiến người nghe tò mò. Lemon Glow là ca khúc đặc trưng của thể loại Dream Pop mà nhóm theo đuổi. Bài hát pha trộn giai điệu buồn vui lẫn lộn.

"No Tears Left To Cry" - Ariana Grande

No Tears Left to Cry là single trong album phòng thu thứ tư của Ariana Grande, do Ariana và Savan Kotecha đồng sáng tác, Max Martin, Ilya sản xuất. Ca khúc phát hành hôm 20/4, mang âm hưởng Dance Pop, nói về cảm giác cô đơn, lạc lõng của mỗi người và cách họ vượt qua khó khăn.

MV mới của Ariana Grande gây sốt

MV của Ariana sử dụng nhiều kỹ xảo. Cô đứng ở nhiều không gian như nóc tòa nhà cao tầng, chiếc thang lơ lửng để hát. Time gọi No Tears Left To Cry là "bản Ballad đầy cảm xúc", phần nhạc được xử lý khéo léo để giọng hát của Ariana được tôn lên. Laura Snapes của tờ Guardian nhận xét bài hát truyền nguồn cảm hứng tích cực cho người nghe.

Hà Thu