10 ca khúc đình đám của Linkin Park

Ngày 20/7, Chester Bennington - giọng ca chính của ban nhạc Linkin Park - treo cổ tự tử tại nhà riêng ở California, Mỹ. Cái chết của Chester Bennington khiến người hâm mộ bàng hoàng. Trước khi qua đời, Chester phải vật lộn với ma túy, chứng nghiện rượu cùng nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục ngày bé.

Trong gần 20 năm sự nghiệp, Chester Bennington và Linkin Park ghi dấu trong lòng người hâm mộ với nhiều bản Rock đặc sắc.

"In the End"

In the End nằm trong album đầu tay của Linkin Park - Hybrid Theory, phát hành năm 2000. Ca khúc từng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard. Lời bài hát do Chester Benninton và Chris Petersen viết. In The End lột tả tâm trạng trống rỗng khi kết thúc một mối quan hệ. Đây là ca khúc đặc trưng cho phong cách âm nhạc của Linkin Park với phần Rap của Mike Shinoda, lời hát của Chester Bennington, đan xen những đoạn nhạc dạo solo.

In The End - LP

Trong MV, Mike Shinoda đọc Rap trên sa mạc còn Chester Bennington hát trên tòa tháp. Các thành viên Delson, Farrell, Hahn và Bourdon chỉ xuất hiện trong điệp khúc và phần kết. In The End giành giải "Video Rock xuất sắc" tại Lễ trao giải MTV năm 2002.

"Faint"

Faint là single nằm trong album Metora, phát hành năm 2003. Faint diễn tả tâm trạng day dứt của chàng trai khi tình yêu tan vỡ. Anh ta cố gắng níu kéo, phân trần với người mình yêu. Bài hát có phần Rap dài do Mike Shinoda đọc. Chester Benninton hát điệp khúc bằng giọng khàn, trầm, mang đậm phong cách Metal.

Faint - LP

Video Faint được ghi hình ở ngoại ô thành phố Los Angeles, Mỹ. Trong đó, ban nhạc biểu diễn giữa đám đông người hâm mộ. Tuy nhiên, góc máy được đặt từ phía sau khiến gương mặt các thành viên không lộ diện. Ở phần kết, Linkin Park đứng trước một tòa nhà bỏ hoang chằng chịt các hình vẽ graffiti.

Faint xếp thứ 17 trong danh sách những video được yêu thích của kênh MuchMusic, năm 2003.

"Shadow of the Day"

Shadow of the Day nằm trong album thứ ba của ban nhạc - Minutes to Midnight, phát hành năm 2007. Chester Benninton từng chia sẻ họ đã thử hơn 60 nhịp, phách khác nhau cho bài hát trước khi tìm ra bản phối phù hợp.

Shadow of the day - LP

Video bài hát do Joe Hahn thực hiện, lấy bối cảnh là cuộc nội chiến giả tưởng ở Mỹ. MV có nhiều cảnh bạo động hỗn loạn. Những người biểu tình hô to khẩu hiểu "We want freedom" (Chúng tôi muốn tự do). Ca khúc kết thúc với cảnh Chester Bennington lặng người trước một đám cháy.

Shadow of the Day lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard. Bài hát cũng đạt thứ hạng cao tại Australia, Canada, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha...

"One Step Closer"

One Step Closer nằm trong album đầu tay của Linkin Park - Hybrid Theory. Đĩa đơn phát hành năm 2001. Ca khúc ban đầu có tên Plaster, được sáng tác trong lúc Linkin Park bế tắc với Runaway - bài thứ sáu trong album. One Step Closer không quá thành công ở Anh, Mỹ nhưng được yêu thích ở Australia.

One Step Closer - LP

MV bài hát được ghi hình trong một đường tàu điện ngầm bỏ hoang ở Los Angeles, Mỹ. Linkin Park từng song ca One Step Closer với nhiều ca sĩ khác nhau, trong đó có Eminem, Jay Z.

"The Catalyst"

The Catalyst nằm trong album thứ tư của nhóm - A Thousand Suns, phát hành năm 2010. Ca khúc kết hợp giữa Hip Hop, Hard Rock, Dance trên nền nhạc điện tử. Ở phần giữa bài hát, Joe Hahn chơi solo một đoạn nhạc DJ.

The Catalyst - LP

Video bài hát do Joe Hahn thực hiện. Mở đầu, Mike Shinoda trùm đầu hát trong chiếc ô tô đen. Bên ngoài là làn khói độc dày đặc và một cuộc ẩu đả hỗn loạn. Cuối MV, Chester Benninton bất động và chìm xuống nước. The Catalyst đứng đầu bảng xếp hạng nhạc Rock ở Anh, Mỹ và đạt thứ hạng cao tại Hungary, Đức, New Zealand.

"Breaking the Habit"

Breaking the Habit là single nằm trong album Meteora, phát hành năm 2004. Bài hát mang phong cách electronica với nhiều tiếng đàn điện tử, dương cầm và guitar.

Breaking the Habit - LP

Mike Shinoda là người sáng tác Breaking the Habit, tuy nhiên, anh không góp giọng trong MV. Bài hát được rapper lấy cảm hứng từ chứng nghiện ma túy của một người bạn thân. Nhiều người cho rằng Mike phỏng theo câu chuyện của Chester Bennington. Tuy nhiên, Mike Shinoda sáng tác ca khúc từ trước khi gặp gỡ giọng ca chính của Linkin Park.

Video bài hát do Joe Hahn và Kazuto Nakazawa thực hiện. Họ sử dụng những hình vẽ theo phong cách anime của Nhật Bản.

"Pts.OF.Athrty"

Pts.OF.Athrty là single trong album Reanimation, phát hành năm 2002. Single phối lại ba ca khúc từ album Hybrid Theory là Points of Authority, High Voltage và By Myself.

Pts.OF.Athrty - LP

MV ca khúc được dựng bằng hình ảnh 3D, trong đó, khuôn mặt của sáu thành viên Linkin Park được đặt trong một phòng thí nghiệm. Họ là lãnh đạo của thế giới người máy. Đạo diễn Joe Hahn giải thích sự kiện trong video diễn ra sau khi loài người bị diệt vong, những gì còn lại là cái đầu của sáu thành viên Linkin Park. Họ tái tạo năng lượng cho thế giới.

Video được phát trên kênh Cartoon Network trong các đoạn quảng cáo giải lao.

"Bleed It Out"

Bleed It Out là đĩa đơn trong album thứ ba của ban nhạc - Minutes to Midnight, phát hành năm 2007. Mike Shinoda là người viết lời, đọc Rap. Linkin Park tiết lộ Mike đã phải chỉnh sửa ca từ nhiều lần đến khi các thành viên còn lại trong ban nhạc vừa ý. Vì thế, câu mở đầu Bleed It Out là "Here we go for the hundredth time" (Chúng ta đã làm điều này cả trăm lần rồi).

Bleed It Out - LP

Video của ca khúc phát hành ngày 6/8/2007. MV có cảnh Linkin Park biểu diễn ở một bữa tiệc và xảy ra ẩu đả. Mặc dù nhiều người cho rằng ca từ của Bleed It Out có phần dung tục, trang Billboard vẫn đánh giá bài hát "độc đáo", "hấp dẫn".

"The Little Things Give You Away"

The Little Things Give You Away là single nằm trong album thứ ba của nhóm.

The Little Things Give You Away - LP

Chester Bennington từng cho biết năm 2005, Linkin Park đến New Orleans, bang Louisiana để tưởng niệm các nạn nhân của cơn bão Katrina. Khung cảnh tiêu điều của thành phố khiến anh vô cùng buồn bã. Bennington đã nảy ra ý tưởng viết The Little Things Give You Away. Theo anh, ca khúc mang âm hưởng sử thi. Bài hát mở đầu với câu: "Water grey. Through the windows, up the stairs" (Dòng nước xám xịt từ cửa sổ tràn vào cầu thang). Tay guitar Brad Delson chia sẻ đây là tác phẩm yêu thích của tất cả thành viên trong nhóm.

"Blackout"

Blackout là single trong album A Thousand Suns của Linkin Park, phát hành năm 2010. Bài hát do các thành viên Linkin Park đồng sáng tác. Mike Shinoda của nhóm đóng vai trò đồng sản xuất.

Blackout - LP

Trong bài hát, Mike Shinoda và Chester Bennington đổi vai trò quen thuộc cho nhau. Chester Bennington đọc Rap ở phần đầu và Mike hát đoạn cuối bài. Tay guitar Brad Delson chơi cả keyboard và trống.

Blackout đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng nhạc Rock của Anh.

Vĩ Thanh