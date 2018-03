10 bài hát Giáng sinh cổ điển hay nhất

8 phim hoạt hình đặc sắc cho mùa Giáng sinh / 15 bìa album nhạc Giáng sinh xấu nhất

1. Jingle Bells (xem video)

Nhắc đến Giáng sinh, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến “tiếng chuông ngân” và bài hát sôi động cùng tên. Jingle Bells lần đầu phát hành dưới cái tên One Horse Open Sleigh vào năm 1857. Sau hơn một thế kỷ ra đời, ca khúc này đã trở thành một trong những nhạc phẩm Giáng sinh nổi tiếng nhất.

Rất nhiều bản cover với các phong cách khác nhau như Jazz, Rock, thậm chí Hip-hop liên tiếp được ra mắt thử nghiệm. Tuy nhiên, giai điệu nguyên gốc vui tươi hòa vang tiếng chuông ngân cùng hình ảnh Ông già Noel cưỡi chiếc xe tuần lộc bay giữa bầu trời tuyết trắng vẫn luôn là phiên bản được yêu thích nhất.

2. Santa Claus is Coming to Town (xem video)

Theo truyền thuyết, Santa Claus hay Ông già Noel là nhân vật huyền thoại sẽ mang quà đến cho trẻ em qua ống khói vào đêm Giáng sinh. Ngoài khả năng kỳ diệu có thể đến bất cứ nơi đâu chỉ trong nháy mắt, ông còn có danh sách đánh dấu các em bé ngoan và hư. Những bé ngoan sẽ nhận được quà, còn những bé hư thì chỉ nhận được than đá mà thôi.

Ca khúc Santa Claus is Coming to Town viết vào năm 1934 lấy cảm hứng từ chính truyền thuyết đáng yêu này. Ngay từ lần đầu tiên phát sóng trên radio bởi ca sĩ Eddie Cantor, bài hát đã gây sốt trên toàn nước Mỹ với lời ca thú vị: “Tốt nhất em nên cẩn thận đó, tốt nhất em đừng có khóc, cũng đừng có bĩu môi. Tôi nói cho em biết tại sao nhé, vì Santa Claus đang đến thành phố rồi”.

3. We Wish You a Merry Christmas (xem video)

We Wish You a Merry Christmas là ca khúc Giáng sinh vô cùng phổ biến tại nước Anh từ thế kỷ 16. Hơn 500 năm trôi qua, chưa bao giờ giai điệu ấm áp, ý nghĩa chân phương mà không kém phần ngọt ngào của bài hát lại trở nên lỗi thời. Đôi khi lời chúc hết sức đơn giản lại khiến người ta cảm động hơn những ca từ hoa mỹ.

4. O Holy Night (xem video)

Ngày nay, O Holy Night (Đêm thánh vô cùng) không chỉ là một ca khúc Giáng sinh đơn thuần nữa. Với độ khó và yêu cầu khắt khe về âm vực cũng như nhạc cảm, bài hát trở thành thử thách yêu thích cho các tiết mục đơn ca. Celine Dion cũng không phải là ngoại lệ. Với màn trình diễn tuyệt vời trong album These Are Special Times (1998), diva người Canada ghi một dấu ấn không thể phai mờ trong sự nghiệp của mình.

5. Silent Night (xem video)

Trái với những nhạc phẩm Giáng sinh cổ điển có nguồn gốc tại Anh hay Mỹ, Silent Night ra đời năm 1816 tại Đức. Ca khúc sau đó được dịch sang tiếng Anh và hát hai bên chiến tuyến trong đêm Noel thời Thế chiến I bởi đây là bài hát Giáng sinh duy nhất mà cả quân đội Anh và Đức đều biết.

Nói cách khác, những giai điệu thiêng liêng, trong trẻo tựa tiếng thở đêm đông đã xoa dịu nỗi đau thể xác của các binh lính khi đó. Phiên bản Silent Night do ca sĩ opera nhí Jackie Evancho thể hiện thực sự là một lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn tìm đến giây phút tĩnh lặng hiếm hoi dịp cuối năm.

6. In the Bleak Midwinter (xem video)

In the Bleak Midwinter là khúc thánh ca được hát nhiều nhất tại nhà thờ trong dịp Giáng sinh. Phổ theo bài thơ viết năm 1872 của nhà văn người Anh Christina Rossetti và giống như Silent Night, In the Bleak Midwinter cũng chinh phục trái tim thính giả bằng giai điệu thánh thót đậm chất huyền bí, hòa theo tiếng hát trang nghiêm của ban dàn đồng ca nhà thờ. In the Bleak Midwinter còn được bầu là Ca khúc hay nhất thế giới dành cho dàn đồng ca vào năm 2008.

7. Jingle Bell Rock (xem video)

Jingle Bell Rock được coi là bản cover theo phong cách Rock của ca khúc Jingle Bells đình đám. Tuy nhiên, lời ca và tinh thần nổi loạn do Bobby Helms gửi đến khán giả vượt xa những điều bất cứ ai có thể tưởng tượng. Jingle Bell Rock ngay lập tức trở thành hit và luôn được nhắc tới như một ca khúc Giáng sinh điển hình kể từ khi xuất hiện trở lại vào năm 2006 trong album Happy Holidays của Billy Idol.

8. Feliz Navidad (xem video)

Feliz Navidad gây ấn tượng lớn với đoạn điệp khúc đơn giản bằng tiếng Tây Ban Nha: “Feliz Navidad, próspero año y felicidad” (Chúc Giáng sinh vui vẻ, một năm mới hạnh phúc và an lành) hay phiên bản tiếng Anh: “I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart” (Tôi chúc bạn một Giáng sinh hạnh phúc từ tận đáy trái tim).

Thông điệp ngọt ngào và giai điệu vui tươi không chỉ khiến ca khúc này trở thành bản nhạc không thể bỏ qua mỗi dịp Giáng sinh, mà còn làm nên tên tuổi cho ban nhạc da màu Boney M lừng lẫy một thời.

9. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer (nghe ca khúc)

Bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện về Rudolph, chú tuần lộc thứ chín của ông già Noel do Robert L. May sáng tác năm 1939. Với chiếc mũi đỏ to lớn kỳ quặc, Rudolph thường bị bạn bè tẩy chay không cho chơi cùng. Bỗng vào một đêm đông bão tuyết, cậu trở thành người hùng của Ông già Noel khi được chọn dẫn đường cho xe tuần lộc bởi chính chiếc mũi phát sáng của mình. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer được Gene Autry phổ nhạc và leo thẳng lên Top những ca khúc hay nhất năm 1949.

10. All I Want for Christmas is You (xem video)

All I Want for Christmas is You giống như bản tình ca ngọt ngào giữa mùa lễ hội. Phiên bản cover của Mariah Carey trích từ album Giáng sinh năm 1994 đã bán được hơn 4 triệu bản trên toàn thế giới.

Giọng ca Mariah Carey vẫn ngọt ngào vang lên mỗi độ Giáng sinh về: “Dưới bóng cây thông Noel, em chỉ mong anh là của em. Hơn cả mọi điều anh có thể biết, hãy biến giấc mơ của em trở thành sự thực. Mọi điều em mong cho Giáng sinh này chỉ là anh thôi”.

Phương Loan