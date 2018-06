10.000 khán giả cuồng nhiệt trước hai DJ nữ số một thế giới

DJ Ferry Corsten - huyền thoại DJ nhạc trance người Hà Lan. Anh diễn cuối cùng với 75 phút thăng hoa. Những hiệu ứng ánh sáng, pháo giấy hình trái tim, pháo hoa, bột màu, laser… dẫn dắt người nghe đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ferry Corsten được gọi với nickname "bàn tay Midas" để ám chỉ về vô số đĩa bạch kim từng nhận được suốt hơn 30 năm sự nghiệp DJ. Tên tuổi của anh gắn liền với những bản hit như "Fire", "Out of the blue", "Hyper love", "One thousand suns"...