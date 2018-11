Hàng nghìn người Hà Nội nghe giao hưởng ngoài trời

Dàn nhạc giao hưởng trăm tuổi biểu diễn trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Sớm một ngày so với kế hoạch ban đầu, màn biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng London Symphony Orchestra được cất lên lúc 20h tối thứ Sáu, 5/10 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Thời gian biểu diễn được thay đổi vào phút chót nhưng đêm nhạc vẫn thu hút đông đảo khán giả. Đối diện sân khấu chính, gần 1.000 ghế không còn một chỗ trống. Phía ngoài phố đi bộ, hai màn hình lớn cũng được vây quanh bởi hàng nghìn người, họ có mặt từ rất sớm để theo dõi.

Quang cảnh sân khấu chính đêm nhạc Vietnam Airlines Classic Concert. Ảnh: Giang Huy

Sân khấu chính được thiết kế cao hình vòm, kéo dài toàn bộ diện tích của quảng trường. Phía bên phải có một màn hình lớn dành cho những khán giả ngồi phía xa vẫn có thể thưởng thức.

Buổi hòa nhạc Vietnam Airlines Classic Concert nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, MC Anh Tuấn mời dàn nhạc và tất cả khán giả cùng đứng lên dành một phút mặc niệm cố Tổng bí thư Đỗ Mười.

Phút mở đầu, London Symphony Orchestra trình diễn bài Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam. "Đây có thể coi là phần biểu diễn truyền thống của chúng tôi mỗi lần tới Việt Nam, năm nay nhạc trưởng Elim Chan sẽ mang lại những cảm xúc sâu lắng tới khán giả tại Hà Nội", người đại diện giới thiệu.

Bản nhạc Tiến quân ca bắt đầu buổi biểu diễn. Ảnh: Giang Huy

Bản Người thợ cạo thành Seville - vở opera nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini được cất lên tiếp ngay sau đó. Kế đó là bản concerto cho kèn Trumpet của Mozart với màn độc tấu của nghệ sĩ kèn trumpet. MC Anh Tuấn giới thiêu, concerto có tiết tấu nhanh - chậm - nhanh , như lời trò chuyện của các nhạc công trong buổi trò chuyện về âm nhạc.

Có mặt dưới hàng ghế khán giả từ rất sớm, chị Thuỷ Nguyễn (45 tuổi) cho biết: "Đây là dịp hiếm có tôi và gia đình được thưởng thức một dàn nhạc nổi tiếng thế giới trình diễn ngoài trời. Vì vậy, ngay khi nghe tin, tôi thu xếp thời gian cùng con trai đến đây thưởng thức".

Nhạc trưởng tên Elim Chan sinh năm 1986, là người Hong Kong. Cô đã gắn bó với London Symphony Orchestra được bốn năm. Trước đây, cô là bác sĩ nhưng tình yêu âm nhạc đã đưa đẩy đến với sự nghiệp nhạc trưởng. Cô là người phụ nữ đầu tiên chiến thắng cuộc thi nhạc trưởng Donatella Flick London Symphony Orchestra (LSO) Conducting Competition năm 2014.

Nhạc trưởng Elim Chan của dàn nhạc. Ảnh: Giang Huy

London Symphony Orchestra được thành lập năm 1904, là một trong những dàn nhạc lâu đời và danh giá của thế giới. Dàn nhạc quy tụ những nhạc công tài năng và có cùng quan điểm là đem âm nhạc đỉnh cao đến với khán giả đại chúng. Hiện nay, dàn nhạc hoạt động với hơn 95 nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Mỗi năm, dàn nhạc có hơn 70 buổi trình diễn tại quê nhà và hơn 70 chương trình ở các nước. Họ từng biểu diễn phần nhạc cho nhiều bộ phim như Star Wars, Notting Hill, Harry Potter, The Danish Girl... và gần đây nhất là The Shape of Water.

Hàng nghìn khán giả theo dõi qua hai màn hình lớn trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy

Phần nhạc trong bộ phim về tình yêu của chàng thủy quái do Alexandre Desplat sáng tác và London Symphony Orchestra trình diễn đoạt giải Oscar hạng mục "Nhạc phim hay nhất" năm 2018.

Hồng Dung