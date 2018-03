DJ hàng đầu thế giới Tiësto trở lại Việt Nam diễn vào tháng 12

Khán giả cuồng nhiệt cùng lễ hội âm nhạc điện tử

Chiều 11/10, tại họp báo chương trình đại lễ hội âm nhạc EDM, ban tổ chức tiết lộ phần trình diễn của Tiësto diễn ra trong khoảng 120 phút. Tiësto sẽ chơi nhiều thể loại nhạc: Trap, Future House, Trance, Big Room...

* Phần trình diễn của Tiësto tại Ibiza

Huyền thoại DJ Tiësto trở lại Việt Nam biểu diễn vào tháng 12

Trong suốt 7 giờ diễn ra chương trình, khán giả còn được gặp gỡ 5 DJ nổi tiếng thế giới khác, trong đó có R3hab - top 100 DJ thế giới. Anh từng hợp tác với nhiều DJ đình đám như Martin Garrix, Dimitri Vegas, David Guetta... R3hab để lại dấu ấn với các bản hit Mrkrstft, Get Up (cùng với Ciara), Phoenix...

R3hab sẽ góp mặt trong lễ hội âm nhạc eMBee - Music Connection.

Âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu cũng được ban tổ chức chú trọng. Anh Nguyễn Việt Anh - đại diện ban tổ chức - cho biết: "Chúng tôi đầu tư vào hệ thống âm thanh với các thiết bị được nhập khẩu từ Mỹ, sân khấu thiết kế theo hình con ong độc đáo, đội ngũ sản xuất chương trình tốt nhất từ trước tới nay. Tôi hy vọng chương trình lần này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của EDM Việt Nam".

Tiësto tên thật là Tijs Michiel Verwest, sinh năm 1969 tại Hà Lan. Khởi nghiệp từ năm 16 tuổi, anh khẳng định tên tuổi bằng hàng loạt thành tích: đứng đầu bảng xếp hạng Top DJ Mag ba năm liền (từ năm 2002 đến 2004), giải thưởng Grammy cho bản mix ca khúc All of me của John Legend vào năm 2015... Tiësto là DJ đầu tiên thể hiện màn trình diễn solo kéo dài sáu tiếng liên tục trong buổi diễn mang tên Tiësto Solo tại thành phố Amsterdam, Hà Lan năm 2002.

Tiësto đến Việt Nam lần đầu tiên với tư cách giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng DJ và có màn biểu diễn ngắn tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia Đông Nam Á anh tới diễn trong năm nay.

Đức Nguyễn