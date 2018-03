Đại nhạc hội EDM kéo dài suốt 9 giờ

Người yêu nhạc Việt Nam sẽ được đắm chìm trong sự kiện âm nhạc đỉnh cao Ravolution Music Festival 2016 (RMF). Chương trình có sự tham gia của "phù thủy âm nhạc" người Anh gốc Na Uy - Alan Walker, hai DJ huyền thoại là KSHMR - nghệ sĩ biểu diễn live xuất sắc (top 12/100 DJMag) và R3HAB (top 21/100 DJMag). Khán giả còn có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn sôi động, cuồng nhiệt, được Truyền hình FPT trực tiếp tại ứng dụng "Sự kiện".

Alan Walker sinh năm 1997, với tài năng thiên bẩm cùng đam mê âm nhạc cháy bỏng, anh bắt đầu sự nghiệp sáng tác khi mới 14 tuổi. Năm 2014, ca khúc Faded ra đời và nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng, đưa tên tuổi của Alan đi khắp thế giới. Hiện Faded đã gần cán đích 800 triệu lượt xem trên Youtube. Sau đó, Alan Walker cho ra mắt thêm nhiều ca khúc hấp dẫn người nghe như Sing Me To Sleep, Force, Spectre, Hope, Burn, Big Universe, New Heart, Energy...

Theo thông tin từ ban tổ chức, đại hội âm nhạc RMF sẽ diễn ra liên tục suốt 9 tiếng đồng hồ. Người yêu nhạc EDM có cơ hội được đắm chìm trong ma thuật của âm nhạc và ánh sáng với thời lượng 90 phút dành cho phần trình diễn của Alan Walker, 75 phút của KSHMR và 75 phút R3HAB. Bên cạnh đó, người yêu nhạc còn được thưởng thức những màn biểu diễn sôi động, ấn tượng của "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như DJ Gin, Bee, Bad Andy...

Truyền hình FPT sẽ trực tiếp sự kiện RMF 2016 trên ứng dụng "Sự kiện" bắt đầu vào lúc 19h, ngày 8/12. Truyền hình FPT có kinh nghiệm trong việc truyền dẫn các chương trình, sự kiện giải trí trong và ngoài nước, mong muốn đem đến cho khán giả cả nước những trải nghiệm truyền hình hấp dẫn như xem trực tiếp.

Khán giả còn có thể tham gia "Đoán nhạc nhanh - nhận vé đại nhạc hội điện tử Ravolution 2016" trên Facebook của Truyền hình FPT để có cơ hội nhận được combo quà tặng (một vé tham dự đại nhạc hội điện tử và một mũ của chương trình).

Thu Ngân