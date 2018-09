Dấu ấn Michael Jackson qua 60 năm

Nhiều năm sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm lạm dụng tình dục và nợ nần chồng chất, mùa hè 2009, Michael Jackson quyết định tổ chức 50 đêm nhạc trong tour diễn "This Is It". Hãng âm nhạc AEG Live ước tính chỉ sau 10 đêm diễn, Michael Jackson có thể kiếm được xấp xỉ 60 triệu USD.