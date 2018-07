'Wavin' Flag' - ca khúc World Cup thúc giục sự vươn lên và đoàn kết

'The Cup of Life' - ký ức về mùa hè rạo rực trên đất Pháp

Wavin' Flag nằm trong album Troubadour của K'naan, ra đời năm 2009. Ca khúc được phát triển từ một bài thơ sáng tác năm 1991. Khi đó, K'naan đang sống ở Somalia - một đất nước thuộc vùng Đông Bắc Phi - cùng gia đình. Đó cũng là giai đoạn Somalia rơi vào hỗn loạn bởi cuộc nội chiến. Một đêm, gia đình anh tỉnh giấc bởi tiếng bom đạn, súng ống xung quanh. Cậu bé K'naan lúc đó vô cùng sợ hãi. Ông nội của K'naan - một nhà thơ nổi tiếng - đã gọi cháu vào phòng. Ông tặng K'naan một bài thơ để anh cảm thấy an tâm. Tác phẩm có đoạn:

“When I get older

I will be stronger

They'll call me freedom just like a wavin' flag"

"Khi tôi lớn lên

Tôi sẽ mạnh mẽ hơn

Trở thành hiện thân của tự do như lá cờ bay phấp phới"

'Waving Flag' - khúc ca cổ vũ bóng đá thấm đượm tình đoàn kết

Một thời gian sau, ông nội K'naan qua đời. Gia đình anh chuyển đến Mỹ rồi tiếp tục di cư sang Canada để lánh nạn. Ở đây, K'naan bị nhiều bạn học kỳ thị bởi nước da màu và phản xạ tiếng Anh kém. K'naan bắt đầu học ngoại ngữ bằng cách nghe nhạc của các rapper nổi tiếng như Nas và Kim. Khi nói tiếng Anh thành thạo hơn, anh phổ nhạc bài thơ của ông nội và hát cho bạn bè nghe. Mọi người đều yêu thích ca khúc. Họ cùng trình diễn tại buổi thi tài năng của trường. Tiết mục được khen ngợi, lớp học của K'Naan từ đó đoàn kết hơn.

Ca khúc Wavin' Flag cho nạn nhân động đất Haiti

Năm 2009, K'naan phát triển Wavin' Flag thành khúc ca nói về khát vọng tự do của những người tị nạn ở Somali. Bài hát từng đoạt á quân trên bảng xếp hạng của Canada. Đầu năm 2010, K'naan và 50 nghệ sĩ Canada cùng thu âm một phiên bản khác của ca khúc để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân vụ động đất ở Haiti. Đĩa đơn này thu hơn một triệu USD. Sau đó, tác phẩm được remix, viết lại lời và trở thành một trong những bài hát cổ vũ World Cup 2010. Dù không phải ca khúc chính thức của giải đấu năm đó, Wavin' Flag vẫn tạo ra cơn sốt và được yêu thích đến nay.

K'naan và các trẻ em Việt Nam trong MV "Wavin' Flag".

Giai điệu của Wavin' Flag pha trộn giữa tiết tấu mạnh mẽ của hip hop và nét hoang dại của nhạc thổ dân châu Phi. K'naan sử dụng dàn hợp xướng gồm 50 chiếc trống để tạo ra không khí rộn ràng xuyên suốt ca khúc. Tiếng reo "Oh oh oh oh oh" được lặp lại ở nhiều đoạn, có tác dụng khuấy động tinh thần người nghe. Ca từ bài hát hướng mọi người đến khát khao chiến thắng để vươn đến tầm cao mới.

"Give me freedom, give me fire

Give me reason, take me higher

See the champions take the field now

You define us, make us feel proud"

"Hãy để tôi tự do

Tiếp thêm lửa cho tôi

Cho tôi một lý do

Để tôi chinh phục những đỉnh cao mới"

Wavin' Flag còn gửi gắm thông điệp về hòa hợp sắc tộc. Công dân ở các quốc gia đều quên đi sự khác biệt về màu da, ngôn ngữ để hòa mình vào không khí bóng đá sôi sục.

"In the streets our heads are liftin'

As we lose our inhibition

Celebration, it surrounds us

Every nation, all around us

Saying forever young

Singing songs underneath the sun

Let's rejoice in the beautiful game"

"Trên mọi ngả đường mọi người đang phấn chấn

Không thể kiềm chế niềm vui này

Lễ hội tràn ngập quanh chúng ta

Mọi quốc gia đều tụ về một chốn

Hát vang khúc ca tràn trề sức trẻ

Tiếng ca vang vọng dưới ánh mặt trời

Hãy tự hào về một cuộc chơi đẹp"

