Thế giới âm nhạc đậm chất Jazz trong 'La La Land'

Emma Stone - sinh ra để làm nàng thơ biết hát của Hollywood / 'La La Land' – khúc nhạc tình của những kẻ khờ mộng mơ

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 của Viện Hàn lâm Mỹ ngày 26/2, La La Land được vinh danh ở sáu hạng mục, trong đó có giải "Nhạc nền xuất sắc" và "Ca khúc trong phim hay nhất" dành cho bài hát City of Stars. Kết quả này được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng với bộ phim nhạc kịch kinh phí 30 triệu USD.

Các bản soundtrack của La La Land sử dụng chất liệu Jazz, thể loại âm nhạc ra đời khoảng cuối những năm 90 của thế kỷ 19 tại New Orleans, Mỹ. Jazz là sự kết hợp giữa ragtime (kiểu chơi piano của người da màu), nhạc blues (có nguồn gốc từ dân ca châu Phi và âm nhạc châu Âu) và nhạc tôn giáo, nhạc lao động, nhạc diễu binh...

Jazz lên ngôi trong thập niên 1930 đến 1950. Thời kỳ hoàng kim của dòng nhạc này đã qua, thế nhưng đạo diễn Damien Chazelle và nhà soạn nhạc Justin Hurwitz đã biến nó trở thành một trào lưu mới mẻ, hấp dẫn.

Nhân vật nam chính Sebastian là chàng nhạc công tôn thờ Jazz cổ điển. Anh biểu diễn phòng trà để kiếm sống qua ngày. Sebastian nuôi mộng mở câu lạc bộ Jazz để bảo tồn thứ âm nhạc anh cho là đích thực và đang chết dần chết mòn. Tình yêu của anh và Mia - cô diễn viên tay ngang đang tìm kiếm vai diễn đầu đời - cũng bắt nguồn từ những phím đàn. Cô chú ý đến Sebastian nhờ bản Jazz lạc lõng anh chơi trong đêm Giáng sinh. Mia cũng là người duy nhất có thể chia sẻ cùng Sebastian về tình yêu điên cuồng anh dành cho âm nhạc.

* Video: Emma Stone và các bạn diễn hát "Someone In the Crowd"

La La Land và những điệu Jazz ngông cuồng của tuổi trẻ

Giọng ca của hai diễn viên Emma Stone (vai Mia) và Ryan Gosling (vai Sebastian) tuy không quá xuất sắc nhưng mang đến cảm xúc chân thực, mộc mạc. Họ mê đắm cả thế giới qua những giai điệu vô ưu của Someone In The Crowd, City of Stars, Another Day of Sun...

* Video: Cảnh hậu trường phân đoạn "Another Day of Sun"

Âm nhạc là sợi dây kết nối xuyên suốt bộ phim. Ngay trong trường đoạn mở đầu, Damien Chazelle đã để nó trở thành người dẫn dắt, kể chuyện. Mia và Sebastian gặp nhau giữa Los Angeles nhộn nhịp. Chàng và nàng cùng hàng trăm chiếc xe khác chết cứng tại một nút tắc đường giao thông. Khung cảnh ấy chẳng hề lãng mạn. Thế nhưng khi giai điệu của Another Day of Sun vang lên, từng gương mặt căng thẳng giãn ra. Một người, hai người rồi cả đoàn người nối đuôi nhau và hòa theo điệu nhạc.

Các bộ phim ca nhạc kinh điển thường chọn bối cảnh ở những không gian rộng lớn, thơ mộng như đồi núi (The Sound of Music), bãi biển (Mamma Mia!) công viên (Enchanted). Thế nhưng Damien Chazelle đã dựng lên một sân khấu broadway ngoài trời ngay trên đường phố Los Angeles. Âm nhạc khiến thành phố công nghiệp hiện đại bừng tỉnh, mềm mại và đáng yêu hơn.

* Video: Emma Stone, Ryan Gosling hát "A Lovely Night"

Lần thứ hai Mia gặp Sebastian là ở hộp đêm. Khi đó, chàng độc tấu bản Jazz mãnh liệt Mia & Sebastian's Theme. Lúc Mia bước đến, Sebastian lạnh lùng bước ngang qua nàng. Nhiều tháng sau, Mia tới một bữa tiệc và chạm mặt anh lần nữa. Lúc ra về, họ giả vờ than thở về sự phiền toái của đối phương. Hai người cùng song ca A Lovely Night. Sebastian đã mỉa mai Mia: "Em chẳng phải mẫu người tôi thích". Anh than thở vì việc phải đi cùng cô, như vậy thật phí hoài một đêm lãng mạn.

A Lovely Night không phải là khúc tình ca của những kẻ yêu nhau say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Bài hát ẩn chứa một chút ngông nghênh của hai nhân vật chính, cô diễn viên nhiều mộng ước Mia và chàng nhạc công Sebastian. Cái tôi của hai nghệ sĩ kiêu ngạo khiến họ ra sức phủ nhận sức hút từ đối phương. Điều này góp phần khắc họa tính cách nhân vật và những bước ngoặt tình cảm của Mia và Sebastian. Bên cạnh đó, màn khiêu vũ ăn ý của hai nhân vật chính cũng góp phần tăng hiệu ứng cảm xúc của âm nhạc.

* Video: Emma Stone, Ryan Gosling hát "City of Stars"

Nhiều ca khúc trong La La Land như A Lovely Night, Someone in the Crowd, Another Day of Sun... đều khai thác tiết tấu, nhịp nhanh mạnh đặc trưng của Jazz. Tuy nhiên City of Stars mang nhiều âm hưởng của Soul và Ballad sau này. Phần mở đầu ca khúc chất chứa nỗi cô đơn của hai nhân vật chính. Họ trải lòng về hành trình tìm kiếm tình yêu giữa "thành phố đầy sao". Khi đã gặp được tri kỷ, họ bỗng say đắm, điên cuồng. Lời ca của City of Stars thấm đẫm vẻ mơ màng của những kẻ khờ mộng mơ. Ca khúc cũng đánh dấu giây phút Mia và Sebastian phải lòng nhau.

"I don't care if I know

Just where I will go

'Cause all that I need is this crazy feeling

A rat-tat-tat on my heart..."

"Anh không quan tâm không biết được chúng ta sẽ đi về đâu

Vì tất cả những gì anh cần là cảm giác điên rồ này

Cứ bập bùng trong trái tim anh..."

Nếu City of Stars phô bày trọn vẹn vẻ đẹp và tình yêu chốn đô thị thì Audition (The Fools Who Dream) lại đưa khán giả về với những câu chuyện cổ tích xa xôi. Bài hát vang lên khi Mia rời bỏ Los Angeles và trở về quê nhà sau chuỗi ngày thất bại. Sebastian lái xe đến thành phố Boulder và thuyết phục Mia trở lại thử vai ở Hollywood. Tại đó, Mia kể lại câu chuyện về bà dì sống tại Paris, người đã ủng hộ nàng theo con đường diễn xuất.

* Video: Emma Stone hát "Audition (The Fools Who Dream)

Dì của Mia từng nhảy xuống sông Seine, Paris bằng chân trần. Giây phút ấy, bà chẳng còn vướng bận gì về cuộc sống xung quanh. Sau đó, dì bị cảm lạnh cả tháng trời nhưng bà vẫn ước mong được làm lại điều này. Audition (The Fools Who Dream) có nhiều nét tương đồng với các bài hát trong phim cổ tích. Ca khúc khởi nguồn từ một câu chuyện có thật và gửi gắm những lời khuyên về cách sống lạc quan, yêu đời.

"Here's to the ones who dream

Foolish as they may seem

Here's to the hearts that ache

Here's to the mess we make

She told me: 'A bit of madness is key

To give us new colors to see

Who knows where it will lead us?"

"Gửi đến những kẻ hay mộng mơ

Hãy cứ khờ dại mặc người đời

Gửi đến những trái tim bị tổn thương

Gửi đến những sai lầm chúng ta mắc phải

Dì bảo tôi rằng một chút liều lĩnh là chìa khóa

Nhìn thấy muôn vàn màu sắc mới

Dù chẳng ai biết nó sẽ dẫn ta về đâu?"

* Bản nhạc "Mia & Sebastian's Theme"

Các bài hát trong La La Land đều có câu từ được trau chuốt kỹ lưỡng bởi Pasek và Paul. Tuy nhiên một số khán giả cho rằng khúc ca ám ảnh nhất trong phim lại là bản nhạc không lời Mia & Sebastian's Theme do Justin Hurwitz soạn. Trong đêm Giáng sinh, Mia đi ngang qua một nhà hàng và bị hấp dẫn bởi những âm thanh của bản nhạc này. Khi cô gặp lại Sebastian, anh mất việc vì tự ý chơi nhạc Jazz trong khi ông chủ yêu cầu anh đánh những bản Giáng sinh đơn giản. Giây phút ấy, Sebastian đã đánh đổi công việc "cơm áo gạo tiền" để thỏa sức vẫy vùng với những điệu Jazz mà anh yêu tha thiết. Âm thanh ấy đã dẫn lối để anh gặp lại Mia - tri kỷ của cuộc đời mình.

Mia & Sebastian's Theme vang lên một lần nữa vào cuối phim. Sau 5 năm xa cách để theo đuổi ước mơ riêng của mình, Mia trở thành diễn viên nổi tiếng và kết hôn với một người đàn ông khác. Một đêm nọ, chồng nàng để ý tới một hộp đêm Jazz. Mia nhận ra đó là hộp đêm của Sebastian nhờ vào logo mà nàng tạo cho chàng lúc trước. Sebastian cũng nhận ra Mia trong đám đông khán giả. Trong lúc chàng chơi bản Mia & Sebastian's Theme, hai người tưởng tượng ra một cuộc sống khác sau khi gặp nhau vào đêm Giáng sinh ấy.

Bản nhạc kết thúc, Mia và chồng rời khỏi quán bar. Mia và Sebastian nhìn nhau, họ mỉm cười hạnh phúc vì những ước mơ mà đối phương đạt được. Có thể nói, Mia & Sebastian's Theme là cái kết đẹp nhưng ám ảnh, đầy day dứt và tiếc nuối.

Kịch bản La La Land được Damien Chazelle hoàn thành từ năm 2010. Nhưng các nhà sản xuất không dám đầu tư bộ phim nhạc kịch lấy cảm hứng từ Jazz - một dòng nhạc xưa cũ. Thậm chí La La Land còn từ chối sử dụng các bài hát đang thịnh hành. Một số đối tác đã yêu cầu thay đổi nhân vật Sebastian từ nghệ sĩ nhạc Jazz trở thành ngôi sao nhạc Rock. Vì thế dự án La La Land đình trệ đến tận sau khi Whiplash của Chazelle ra đời và tạo được tiếng vang hồi năm 2014. Lúc này, Damien Chazelle mới tìm được đối tác biết trân trọng ý tưởng gốc.

La La Land gợi nhớ hoài niệm về những thước phim xưa cũ. Đó là thứ không khí nhuốm màu retro được tái sinh qua thời trang, không gian và đặc biệt là âm nhạc. Bối cảnh phim diễn ra ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Nhà sản xuất đã sử dụng tên viết tắt ghép từ hai chữ cái đầu "L" và "A" để tạo thành "La La". Cái tên ấy khiến gợi liên tưởng đến một miền đất thần tiên ngập tràn âm thanh vui vẻ. Vì vậy có thể nói âm nhạc của phim vang lên từ lúc khán giả đọc to ba tiếng "La La Land".

Vĩ Thanh