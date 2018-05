'Summertime Sadness' - nỗi buồn dưới nắng hè

‘Honeymoon’ - tuần trăng mật buồn bã của Lana Del Rey

Khi nhắc đến nỗi buồn, người ta thường nghĩ đến mùa thu và mùa đông. Nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh của mùa hè dường như đã giấu đi những cảm xúc chông chênh ấy. Thế nhưng năm 1958, Eddie Cochran từng viết trong ca khúc Summertime Blues: "There ain’t no cure for the summertime blues" (Không có phương thuốc nào chữa lành những nỗi phiền muộn của mùa hạ). Nửa thế kỷ sau, Lana Del Rey tiếp nối những cảm xúc ấy trong ca khúc Summertime Sadness. Bài hát là lời tạ từ cô gửi đến người bạn trai quá cố của mình.

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby you're the best...

Hãy hôn em thật sâu trước khi anh ra đi

Những nỗi buồn mùa hạ

Em chỉ muốn anh biết điều này

Anh là điều tuyệt vời nhất...

* MV "Summertime Sadness"

Summertime Sadness - Lana Del Rey

Ca khúc mở đầu với một câu cầu khiến gợi lên nhiều tiếc nuối - "Hãy hôn em thật sâu trước khi anh ra đi". Đó dường như là nụ hôn biệt ly - gửi gắm nhiều nhớ nhung, day dứt. Thế nhưng, cặp tình nhân không thực hiện được. Họ chia xa trong một ngày hè rực nắng. Chất giọng trầm, khàn cùng cách nhả chữ chậm rãi trên nền nhạc trip-hop xa vắng bám riết lấy tâm trí khán giả, để lại những tiếc nuối, hoang hoải khôn nguôi.

Ca sĩ Lana Del Rey.

Mùa hè mang ý nghĩa đặc biệt trong âm nhạc của Lana Del Rey. Trong Young and Beautiful, cô từng miêu tả về một đêm hè cuồng nhiệt, khi những kẻ đang yêu cuốn riết lấy nhau, tưởng như không bao giờ có thể chia cách. "Những đêm hè nóng bỏng giữa tháng 7. Khi anh và em sống mãi với sự hoang dại cuồng si. Những tháng ngày cuồng nhiệt, dưới ánh đèn thành phố. Người hết mực yêu chiều em như đứa trẻ". (Hot summer nights mid July. When you and I were forever wild. The crazy days, the city lights. The way you’d play with me like a child). Các ca khúc của Lana đều được cô viết từ những trải nghiệm trong cuộc sống. Lana yêu say đắm trong mùa hè để rồi lại chia xa người mình yêu vào một mùa hè khác.

I got my red dress on tonight

Dancing in the dark in the pale moonlight

Got my hair up real big beauty queen style

Đêm nay, em mặc lên mình chiếc váy đỏ

Khiêu vũ trong màn đêm dưới ánh trăng mờ ảo

Búi mái tóc thật to như nữ hoàng sắc đẹp

Summertime Sadness đưa khán giả về những đêm hè mông lung, khi ánh mặt trời lùi xa để nhường chỗ cho những vì sao. Khung cảnh ấy hiện lên thơ mộng với hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp nhảy múa dưới vầng trăng bàng bạc. Đó là một bức tranh đẹp nhưng buồn bởi cô gái ấy đang cô đơn.

I'm feelin' electric tonight

Cruising down the coast, goin' 'bout 99

Got my bad baby by my heavenly side

I know if I go, I'll die happy tonight

Đêm nay em cảm thấy thật vui

Chạy dọc bờ biển như những năm 99

Có anh kề bên em từ trên thiên đàng

Em biết nếu đi theo anh, đêm nay em sẽ chết trong mãn nguyện

Lana Del Rey tiếp tục đưa người nghe đến những cảm xúc hỗn độn. Giọng hát của cô cũng nhanh, dồn dập hơn, ẩn chứa nhiều bất an. Nhân vật trong bài hát đối mặt với giai đoạn bế tắc và mong muốn được tìm đến cái chết theo người yêu. Trong MV, diễn viên Jaime King cũng mặc chiếc váy đỏ, gieo mình từ trên cây cầu cao.

Mùa hè vẫn rạo rực. Con người vẫn yêu đương cuồng si. Thế nhưng, số phận khiến họ không thể đến được với nhau. Ca khúc kết thúc bằng lời hứa hẹn trong tuyệt vọng: "Em nghĩ rằng em sẽ nhớ mãi về anh. Như tinh tú nhớ vầng dương trên bầu trời rạng đông" (I think I'll miss you forever. Like the stars miss the sun in the morning skies). Đó là một lời tỏ tình lãng mạn, u hoài, xoáy sâu vào tim người nghe những nỗi buồn khó tả.

* Miley Cyrus hát "Summertime Sadness"

'Summertime Sadness' - Miley Cyrus

MV Summertime Sadness - giống như những sản phẩm khác của Lana Del Rey - được quay bằng nước màu u tối, ảm đạm, mang hơi hướng cổ điển. Lana và diễn viên Jaime King có lối diễn xuất tự nhiên, không màu mè, phù hợp với không khí hoài niệm của bài hát. Ra mắt từ tháng 8/2013, đến nay, video Summertime Sadness đạt hơn 120 triệu lượt xem trên Youtube. Năm 2014, bản remix do DJ Cedric Gervais thực hiện từng chiến thắng giải Grammy ở hạng mục "Bản thu âm remix xuất sắc". Nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Miley Cyrus, cover bài hát. Sau 5 năm từ lúc phát hành, đây vẫn là ca khúc được yêu thích của các thí sinh trong nhiều cuộc thi âm nhạc đình đám như The Voice, The X-Factor hay Idol.

Hà Thu