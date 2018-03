'Remember Me' - lời ru ngọt ngào dẫn lối đam mê

Những màn trình diễn giàu cảm xúc tại Oscar 2018

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90, bản hit Remember Me đoạt giải "Nhạc phim xuất sắc". Coco được vinh danh ở hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc". Chiến thắng của tác phẩm nhà Pixar khiến nhiều khán giả hài lòng. Coco kể về hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc và tìm về cội nguồn văn hóa Mexico của cậu bé Miguel. Trong suốt bộ phim, Remember Me tựa như người kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc, giúp các nhân vật bộc bạch nỗi lòng.

Cậu bé Miguel trong phim có niềm đam mê với âm nhạc.

Nhạc phẩm do Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez sáng tác. Cặp nghệ sĩ từng đoạt giải Oscar "Nhạc phim xuất sắc" với ca khúc chủ đề - Let It Go - trong bộ phim Frozen năm 2013. Phim lấy bối cảnh lễ hội người chết Dia de los Muertos của Mexico, vì thế, trước khi viết, Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez đã tham khảo để lấy cảm hứng từ nhiều ca khúc truyền thống của đất nước này ở thập niên 1930 - 1940. Cuối cùng, họ chọn phong cách ranchero (thể loại âm nhạc truyền thống của Mexico, pha trộn giai điệu dân gian Cuba).

* Các nghệ sĩ hát "Remember Me" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90

Nhạc phim 'Coco'

Kristen Lopez chia sẻ cô thường phải đi công tác xa nhà, vì thế, nữ nhạc sĩ nghĩ đến một khúc hát giúp cô liên lạc, kết nối với các con của mình. "Tôi xem Remember Me như một khúc hát ru. Tôi viết ca khúc này bằng những cảm xúc riêng tư", Kristen Lopez nói. Cặp nhạc sĩ cũng chia sẻ ca khúc là một lời chia ly, ẩn chứa tâm tình của một kẻ muốn được người mình yêu thương nhớ đến.

"Remember me

Don't let it make you cry

For ever if I'm far away

I hold you in my heart

I sing a secret song to you

Each night we are apart..."

"Hãy nhớ về cha

Đừng để lời chia tay khiến con rơi lệ

Dù có chia xa, con vẫn ở trong trái tim cha

Và cha luôn hát khúc ca bí mật dành tặng con mỗi đêm chúng ta xa cách..."

* Benjamin Bratt hát "Remember Me"

Benjamin Bratt hát "Remember Me"

Ca khúc có kết cấu ngắn, điệp từ "remember me" được lặp đi lặp lại, tạo nên chất tự sự, lãng mạn. Trong Coco, Remember Me vang lên nhiều lần và mỗi lần mang một cung bậc cảm xúc, sắc thái riêng. Phần đầu phim, Remember Me do diễn viên Benjamin Bratt thể hiện. Trong phim, anh vào vai huyền thoại âm nhạc Ernesto de la Cruz. Ca khúc được trình diễn với tiết tấu nhanh, sôi động. Benjamin Bratt cho biết anh chưa từng có kinh nghiệm ca hát nhưng bù lại, nam diễn viên có tình yêu sâu sắc với âm nhạc. Thuở bé, Benjamin Bratt từng mơ ước làm ca sĩ. Để hoàn thành ca khúc, anh đã tập luyện với nhiều danh ca Mexico. Phiên bản do Benjamin Bratt thể hiện mang đến không khí vui nhộn, tinh thần lạc quan cho người xem.

* Gael García Bernal và các nghệ sĩ hát "Remember Me"

Gael García Bernal và các nghệ sĩ hát "Remember Me"

Nam diễn viên Gael García Bernal cũng thể hiện ca khúc qua bản acoustic với giai điệu đượm buồn. Đây là phiên bản được chuyển soạn riêng cho guitar. Bài hát lúc này là tâm sự của Hector - một nghệ sĩ bị thế giới lãng quên. Theo Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez, phiên bản này mang vẻ sầu muộn tựa như Yesterday của The Beatles.

* Anthony Gonzalez, Ana Ofelia Murguía hát "Remember Me"

Anthony Gonzalez, Ana Ofelia Murguía hát "Remember Me"

Ngôi sao nhí Anthony Gonzalez - người lồng tiếng cho nhân vật chính Miguel - cũng thể hiện ca khúc. Chất giọng trong sáng, cách hát mộc mạc của cậu bé 12 tuổi khiến khán giả thích thú. Phiên bản này được phối khí chậm rãi, nhằm tăng hiệu ứng cảm xúc cho khán giả khi gần đi đến phần kết phim. Ở các phiên bản do người lớn thể hiện, ca khúc tựa như lời ru nhắn nhủ đến các em nhỏ. Anthony Gonzalez khiến bài hát trở thành lời tự sự xúc động về ước mơ, hoài bão và tình cảm với gia đình của một thiếu niên.

* Miguel và Natalia hát "Remember Me"

Remember Me (OST Coco)

Ngoài ra, bản Remember Me mang phong cách Pop do Miguel và Natalia thể hiện cũng được nhiều khán giả yêu thích. Đoạn nhạc vang lên lúc kết phim, tái hiện không khí đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Phiên bản này đạt hơn 4,8 triệu lượt xem trên Youtube. Giai điệu của Remember Me tạo ra cảm xúc vương vấn xuyên suốt phim, đồng thời gieo vào lòng khán giả một "nỗi nhớ vô hình". Thành công của Coco nói chung, Remember Me nói riêng minh chứng cho sức mạnh của những giá trị lâu bền như âm nhạc, văn hóa trong cuộc sống hiện đại.

Hà Thu