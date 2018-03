Những tình khúc lãng mạn cho ngày lễ tình nhân

10 bài hát lãng mạn để tỏ tình trong ngày Valentine / Những phim tình cảm lãng mạn cho ngày Valentine

Everything I Do (I Do It For You) - Bryan Adams

"…Look into my eyes - you will see

What you mean to me

Search your heart - search your soul

And when you find me there you'll search no more…"

"…Hãy nhìn vào đôi mắt anh - em sẽ thấy

Em có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời anh

Em hãy cảm nhận bằng trái tim và lắng nghe bằng tâm hồn

Và khi thấy anh ở đó, em sẽ không phải kiếm tìm điều gì nữa…"

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân

Everything I Do, I Do It For You là bản ballad nổi tiếng của Bryan Adams, ra đời ngày 18/6/1991. Ca khúc được sáng tác riêng cho phim điện ảnh Robin Hood: Prince of Thieves. Phim thu về gần 400 triệu USD, đứng thứ hai trong danh sách phim ăn khách của năm. Thành công này là bệ phóng giúp single Everything I Do, I Do It For You bán được hơn 15 triệu bản trên toàn cầu. Năm 1992, bài hát vinh dự nhận giải Grammy cho hạng mục "Sáng tác nhạc phim hay nhất".

"Remember When" - Alan Jackson

"...Remember when we vowed the vows and walked the walk

Gave our hearts, made the start, it was hard

We lived and learned, life threw curves

There was joy, there was hurt

Remember when..."

"...Nhớ ngày nào đôi ta cùng hẹn ước

Sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời

Trao nhau tin yêu dù rằng lúc bắt đầu thật gian nan

Nhưng đôi ta vẫn cùng nhau vượt qua bao thăng trầm cuộc sống

hạnh phúc và cũng có đớn đau..."

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân

Remember When nằm trong đĩa đơn Greatest Hits Volume II của ca sĩ Alan Jackson, phát hành năm 2003. Bài hát từng giữ kỷ lục hai tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê của Mỹ vào tháng 2/2004. Năm 2009, Remember When được chọn làm ca khúc chủ đề của phim hoạt hình Up. Năm 2010, Up giành giải Oscar "Phim hoạt hình hay nhất" và "Nhạc phim hay nhất". Remember When có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đầy hoài niệm, chứa đựng triết lý sâu sắc về tình cảm đôi lứa.

"Right Here Waiting" - Richard Marx

"…Wherever you go, whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes, or how my heart breaks

I will be right here waiting for you…"

"…Dù em đi nơi đâu hay làm gì đi chăng nữa

Anh sẽ mãi ở đây chờ đợi em

Dù thời gian có trôi qua, dù trái tim anh tan nát

Anh vẫn ở đây chờ đợi em…"

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân Right Here Waiting được sáng tác và thể hiện bởi Richard Marx. Bản ballad ngọt ngào này là đĩa đơn được trích từ album thứ hai của anh, Repeat Offender. Richard Marx sáng tác bài hát này lúc vợ anh, diễn viên Cynthia Rhodes, xa nước Mỹ để đóng phim ở Nam Phi. Ca khúc ẩn chứa thông điệp giản dị, ý nghĩa về sự đợi chờ thủy chung trong tình yêu.

Right Here Waiting được nhiều người yêu mến và xếp vào danh sách một trong những bài hát tiếng Anh hay nhất mọi thời đại về tình yêu.

"As Long As You Love Me" - Backstreet Boys

"...I don't care who you are

Where you're from

What you did

As long as you love me

Who you are

Where you're from

Don't care what you did

As long as you love me...”

"...Anh không quan tâm em là ai?

Hay em đến từ đâu

Em đã làm gì

Miễn sao em yêu anh

Dù em có là ai

Dù cho em có đến từ đâu

Chẳng cần biết em đã làm gì

Miễn sao em yêu anh là được..."

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân Single As Long As You Love Me của Backstreet Boys phát hành tháng 9/1997. Khi đó, nhóm mới ra mắt được hai tháng. As Long As You Love Me nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đưa tên tuổi "các chàng trai đường phố" đến gần hơn với người hâm mộ.

As Long As You Love Me truyền tải một tinh thần tích cực trong tình yêu. Chàng trai trong bài hát sẵn sàng chấp nhận cô gái và cả quá khứ của cô. As Long As You Love Me (Miễn là em yêu anh) sau này trở thành câu cửa miệng và châm ngôn tình yêu của giới trẻ.

"My Love" - Westlife

"...So I say a little prayer,

and hope my dreams will take me there,

where the skies are blue to see you once again, my love..."

"...Và anh cầu nguyện một điều nhỏ nhoi

Hy vọng những giấc mơ sẽ đưa anh tới nơi

Nơi mà bầu trời xanh trải dài vô tận

Để ạnh được gặp em một lần nữa..."

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân

Single My love nằm trong album Coast To Coast của nhóm nhạc Westlife, phát hành tháng 11/2000. My Love để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc bởi ca từ ngọt ngào và lãng mạn. Đĩa đơn My Love bán được hơn 300.000 bản. Đây là bản nhạc Pop thành công nhất của Westlife.

"2 Become 1" - Spice Girls

"Come a little bit closer baby, get it on, get it on,

Cause tonight is the night when two become one

I need some love like I never needed love before

(wanna make love to ya baby)

(wanna make love to ya baby)

"...Đến gần bên em hơn nữa, gần hơn nữa, anh yêu

Vì đêm nay là lúc hai ta trở thành một

Em khát khao một tình yêu chưa từng biết đến trước đó

Em muốn được 'yêu' anh, anh yêu...

Em muốn được gần anh, anh yêu..."

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân 2 become 1 nằm trong abum đầu tay của Spice Girls mang tên Spice, ra mắt tháng 12/1996. Bản Pop ballad này không chỉ được lòng người nghe mà còn nhận về những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

2 become 1 kể về khát khao được giao hòa trọn vẹn trong tình yêu của một cô gái trẻ. Ước muốn ấy vừa lãng mạn, ngọt ngào vừa có phần táo bạo. Single đứng đầu bảng xếp hạng Anh trong ba tuần, trở thành đĩa đơn quán quân đầu tiên của Spice Girls trong kỳ Giáng Sinh. Tháng 7/1997, bài hát được phát hành tại Mỹ, đạt vị trí số bốn trên bảng xếp hạng Billboard và nhận được chứng nhận vàng bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA).

"That’s Why" (You Go Away) - Micheal Learns To Rock

"...You're the one who set it up

Now you're the one who make it stop

I'm the one who's feeling lost right now

Now you want me to forget every little thing you said

But there is something left in my head..."

"...Em là người khơi nguồn tình yêu

Để giờ chính em là người kết thúc nó

Và chỉ mình anh là kẻ cảm thấy mất mát thôi!

Giờ em muốn anh quên đi tất cả

Những lời dịu dàng em nói cùng anh

Nhưng điều gì đó vẫn đọng lại trong tâm trí anh..."

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân

That’s Why (You Go Away) là bản hit đình đám nằm trong album Colours (phát hành năm 1993) của nhóm nhạc Micheal Learns To Rock. Bài hát mang âm hưởng Pop Rock. Ca khúc thể hiện sự đau khổ, dằng xé của một chàng trai khi mất đi người mình yêu thương. Điệp khúc "That’s Why" (Đó là lý do tại sao) được lặp đi lặp lại khiến nỗi buồn như dài đến vô tận.

"You’re My Heart, You’re My Soul" - Modern Talking

"…You’re my heart, you’re my soul

Yeah, I’m feeling that our love will grow

You’re my heart, you’re my soul

That’s the only thing I really know…"

"… Em là trái tim, là tâm hồn của anh

Anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sẽ lớn dần lên

Em là trái tim, là tâm hồn của anh

Đó là điều duy nhất anh thực sự biết…"

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân You’re My Heart, You’re My Soul là đĩa đơn trích từ album đầu tay của Modern Talking, The 1st Album, phát hành tháng 10/1984.

You’re My Heart, You’re My Soul gửi gắm tâm tư chân thành của một chàng trai đang yêu. Đó vừa là lời giãi bày tình cảm với đối phương, vừa là ước mơ về tương lai gắn bó trọn vẹn của hai người. You’re My Heart, You’re My Soul được đánh giá là một trong những ca khúc thành công nhất trong thập niên 80.

"I Swear" - All 4 One

"...And I swear

By the moon and the stars in the sky I'll be there

I swear like the shadow that's by your side

I'll be there

For better or worse

Till death do us part

I'll love you with every beat of my heart

And I swear..."

"...Và anh xin thề

Với ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời kia

Anh xin thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng

Anh sẽ luôn ở đây

Dù hạnh phúc hay đau khổ

Chỉ có cái chết chia lìa đôi ta

Anh sẽ luôn yêu em trong từng nhịp đập của trái tim minh..."

Những tình khúc bất hủ trong ngày lễ tình nhân

I Swear là đĩa đơn nằm trong album đầu tay cùng tên của nhóm All 4 One, phát hành năm 1994. I Swear đạt vị trí số một tại bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ và số hai tại Anh. I Swear mang về giải Grammy năm 1995 cho All 4 One ở hạng mục "Màn trình diễn Pop hay nhất".

Dù gắn liền với tên tuổi của All 4 One nhưng phiên bản đầu tiên của I Swear được thể hiện bởi ca sĩ nhạc đồng quê John Michael Montgomery. Đến nay, I Swear được các thí sinh lựa chọn trình diễn trong nhiều cuộc thi âm nhạc lớn trên thế giới như The Voice, Idol, X Factor…

"Cry On My Shoulder" - Super stars

"...But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone who cares for you

If you're feeling sad your heart gets colder

Yes I show you what real love can do..."

"...Nhưng nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai anh

Nếu em cần ai đó thực sự quan tâm đến em

Nếu em cảm thấy buồn và trái tim em giá băng

Anh sẽ chỉ cho em điều mà tình yêu thực sự có thể làm được..."

Cry On My Shoulder được thể hiện bởi ba thí sinh lọt vào chung kết chương trình truyền hình thực tế Deutschland sucht den Superstar của Đức mùa đầu tiên vào năm 2002 - 2003. Các website nghe nhạc thường để tên ca sĩ là Super stars (rút gọn tên chương trình) nên nhiều người hiểu nhầm đó là một ban nhạc.

* Audio: Ca khúc "Cry on my shoulder"

Cry On My Shoulder là tự sự một chàng trai dành cho người mình yêu. Anh không phải là một người hùng, nhưng đôi vai anh sẽ là bờ tựa vững chắc cho em mỗi khi yếu lòng. Anh không phải là một người lí tưởng như em mong ước nhưng anh thực sự quan tâm tới em. Anh không phải là một hoàng tử nhưng anh muốn là người đốt lửa sưởi ấm con tim giá lạnh của em. Anh sẽ cho em thấy những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.

Điệp khúc "Nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai anh" (But If You Wanna Cry, Cry On My Shoulder) được lặp đi lặp lại, thể hiện tình yêu chân thành và cao thượng. Cry On My Shoulder là một trong những bản tình ca hay nhất mọi thời đại.

Vĩ Thanh