Những bản nhạc đình đám của George Michael

Ngày 25/12, George Michael qua đời tại nhà riêng ở Oxfordshire, Anh vì chứng suy tim, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Trong gần 40 năm sự nghiệp âm nhạc, George Michael ghi dấu tài năng với nhiều ca khúc đặc sắc.

Wake Me Up Before You Go Go Go (1984)

Wham! được thành lập khoảng những năm 1980 nhưng phải đến tháng 10/1984, khi bản hit Wake Me Up Before You Go Go Go ra đời, George Michael và Andrew Ridgely mới thực sự có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc ở Anh và Mỹ.

Ca khúc là tiếng lòng rạo rực của một chàng trai đang yêu. Anh cảm thấy cuộc sống như tươi đẹp hơn khi ở bên cô gái và ước mơ được đồng hành cùng cô từng phút giây.

* MV "Wake Me Up Before You Go Go Go"

MV 'Wake me up before you go go go' - Wham!

Last Christmas (1984)

Last Christmas ra đời tháng 12/1984. Bài hát nhanh chóng chinh phục thị trường quốc tế với hơn 10 triệu bản bán ra trong một năm. Last Christmas là câu chuyện về một chàng trai cuồng si, hết mình vì tình yêu nhưng người con gái anh yêu lại ra đi khiến anh cô đơn, tuyệt vọng trong mùa Giáng sinh lạnh giá.

Dù mang giai điệu buồn bã trái với tinh thần của lễ Giáng sinh nhưng đến nay, Last Christmas là một trong những ca khúc được yêu thích nhất vào dịp này. Last Christmas cũng lập kỷ lục là bài hát Giáng sinh có nhiều bản cover theo nhiều phong cách nhất.

* MV "Last Christmas"

MV 'Last Christmas' của ban nhạc Wham!

Careless Whisper (1984)

Ca khúc ra đời năm 1984 nhưng được George Michael và Andrew Ridgley ấp ủ từ ba năm trước đó. Khi thời điểm chín muồi, hai thành viên của nhóm Wham! quyết định đến Albama, Mỹ để thu âm cùng nhà sản xuất Jerry Wexler. Thế nhưng Andrew lại ốm đột xuất. George Michael đành phải đi thu âm ca khúc một mình. Anh tự thực hiện hầu hết công đoạn, trong đó có phần nhạc dạo bằng kèn saxophone.

Đĩa đơn Careless Whisper sau khi phát hành đã đạt vị trí số một ở gần 25 quốc gia, bán được hơn 6 triệu bản trên toàn thế giới. Ca khúc nhanh chóng đưa tên tuổi George lên đỉnh cao nhưng lại khiến Andrew lu mờ. Năm 1986, Andrew chọn cách ra đi vì không muốn làm cái bóng của bạn thân. Wham! chính thức tan rã.

* MV "Careless Whisper"

MV 'Careless Whisper' - Wham!

The Edge Of Heaven (1986)

Đây là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của Wham! trước khi George Michael và Andrew Ridgely chia tay và bắt đầu sự nghiệp solo. Wham! biểu diễn ca khúc này tại liveshow chia tay của họ ngày 28/6/1986. Chương trình thu hút hơn 70.000 khán giả tới sân vận động Wembley, London, Anh.

Ca từ của The Edge Of Heaven dường như ẩn chứa nỗi niềm George và Andrew dành cho nhau:

"I ain't got no more worries

I ain't got no more time for you..."

"Chẳng phải tôi sẽ không còn lo lắng cho bạn nữa

Cũng chẳng phải tôi sẽ không dành thời gian cho bạn nữa..."

* MV "The Edge Of Heaven"

MV 'The Edge Of Heaven' - Wham!

A Different Corner (1986)

A Different Corner là một trong những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Michael sau khi tách ra solo. George đã tự sáng tác, sản xuất, dàn dựng và trình diễn ca khúc này. Ngay sau khi ra mắt, A Different Corner ngay lập tức lọt top 10 bảng xếp hạng ca khúc hay nhất ở Mỹ khi đó.

* MV "A Different Corner"

MV 'A Different Corner' - George Michael

Faith (1987)

Một năm sau khi Wham! tan rã, George tung ra album solo đầu tiên với tên gọi Faith (Định mệnh), album lập tức liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng và bán được hơn 7 triệu bản. Ca khúc chủ đề Faith được đánh giá là một trong những bài hát xuất sắc của Geogre Michael. Trong bài hát này, dù vẫn đứng ở vị thế của một kẻ thất tình, nhân vật thản nhiên chấp nhận bởi anh biết tất cả đều được số phận sắp đặt. Vì thế, ca từ và giai điệu của Faith phảng phất chút bất cần.

Trong MV Faith, Geogre còn chinh phục khán giả nhờ ngón đàn guitar điêu luyện.

* MV "Faith"

MV 'Faith' - George Michael

One more try (1988)

One more try là khúc nhạc trữ tình mang màu sắc cổ điển. Bài hát chứa đựng hoài niệm của một chàng trai về mối tình cũ. Giọng ca cao vút của George Michael thể hiện trọn vẹn sự tiếc nuối qua những lời trách cứ đối phương. Thế nhưng khi hờn giận qua đi, điều George mong muốn chỉ là yêu lại cô gái ấy: "I’m so cold, inside, maybe just one more try" (Trong lòng anh giá lạnh, giá như anh có thể làm lại một lần nữa).

* MV "One more try"

MV 'One more try" - George Michael

I Knew You Were Waiting (For Me) (1987)

Ca khúc thu âm chung của George Michael và Aretha Franklin là đĩa đơn thứ ba của Michael kể từ khi hoạt động solo. Bài hát mang âm hưởng Pop Rock và R&B. I Knew You Were Waiting (For Me) từng đứng số một trên bảng xếp hạng âm nhạc của Anh và Mỹ. Ca khúc này còn mang lại cho Michael giải thưởng Grammy danh giá đầu tiên.

* MV "I Knew You Were Waiting (For Me)"

MV 'I Knew You Were Waiting For Me' - George Michael

I Want Your Sex (1987)

I Want Your Sex phát hành tháng 6/1987. Đây là thời điểm đại dịch AIDS đang lan tràn. Nhiều đài phát thanh Mỹ từ chối phát sóng ca khúc bởi phần ca từ nhạy cảm. Sản phẩm âm nhạc của George Michael cũng bị cấm phát sóng trong khung giờ ban ngày của đài BBC. Tuy nhiên, ca khúc đã lọt vào top 5 bài hát hay nhất ở cả Mỹ và Anh trong năm đó.

* MV "I Want Your Sex"

MV 'I want your sex' - George Michael

If I Told You That (2000)

Trước khi mời George Michael thu âm chung ca khúc này, Whitney Houston từng muốn hợp tác cùng Michael Jackson. Tuy nhiên, sau khi single If I Told You That ra đời, sự kết hợp của cô và Geogre nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ ở cả Anh và Mỹ.

* MV "If I Told You That"

MV 'If I told you that' - George Michael và Whitney Houston

Vĩ Thanh