Những bài hát gợi nhớ nhạc Pop thập niên 1980 của Sandra

Sandra sẽ đến Việt Nam biểu diễn cùng Bad Boys Blue / Sandra: 'Tôi tự tin mình được đón nhận ở Hà Nội'

I’ll Never Be (Maria Magdalena)

'Maria Magdalena' - Sandra Là bài hát đầu tiên đem lại tên tuổi cho Sandra, Maria Magdalena có giai điệu Synthpop/Disco điển hình của âm nhạc châu Âu thập niên 1980. Ca khúc này nằm trong album đầu tay của Sandra – The Long Play, được phát hành khi cô mới 23 tuổi. Maria Magdalena giành vị trí quán quân tại Đức, Áo, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và lập tức biến Sandra trở thành một ngôi sao nhạc Pop.

In the Heat of the Night

'In the Heat of the Night' - Sandra

Đây được coi là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Sandra tính đến nay. In the Heat of the Night do chính người chồng đầu tiên của nữ ca sĩ là Michael Cretu (người sáng lập ra nhóm Enigma) viết nhạc và sản xuất. Giai điệu cuốn hút của nhạc phẩm này vẫn rất thời thượng đến nay, sau ba thập kỷ.

In the Heat of the Night còn từng được huyền thoại âm nhạc Hong Kong – Mai Diễm Phương – hát lại.

Little Girl

'Little Girl' - Sandra Tiếp nối thành công của In the Heat of the Night, Sandra và Michael Cretu tiếp tục kết hợp trong đĩa đơn Little Girl. Vẫn là phong cách Synthpop đặc trưng, ca khúc này tiếp tục định hình “thương hiệu” cho Sandra. MV ca khúc được quay tại Venice (Italy) với nhiều hình ảnh đẹp và một câu chuyện bí ẩn về hồn ma một bé gái.

Innocent Love

'Innocent Love' - Sandra

Innocent Love là đĩa đơn đầu tiên trong album thứ hai của Sandra, Mirrors, ra mắt năm 1986. Tiếp tục với phong cách Synthpop và hình ảnh tóc xoăn tít, má lúm, thân hình gợi cảm, Sandra gặt hái được nhiều thành công tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở châu Âu, châu Á và trở thành nữ ca sĩ người Đức nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Michael Cretu lại là người đứng sau thành công của Sandra trong sản phẩm âm nhạc này.

Hi! Hi! Hi!

'Hi Hi Hi' - Sandra

Phát hành vào mùa thu năm 1986, Hi! Hi! Hi! không chinh phục được bảng xếp hạng ở Anh nhưng lại lọt vào Top 20 ở nhiều thị trường châu Âu và vẫn trở thành một hit của Sandra. Hi! Hi! Hi! đánh dấu sự chuyển đổi trong phong cách âm nhạc của Sandra, với hình ảnh mềm mại và gợi cảm hơn trước.

Everlasting Love

'Everlasting Love' - Sandra

Everlasting Love vốn là ca khúc nổi tiếng của Robert Knight từ năm 1967 theo phong cách nhạc Soul và được Sandra hát lại theo phong cách Pop vào năm 1987. Nữ ca sĩ từng tâm sự rằng cô thích bài hát này từ khi còn bé và luôn muốn ghi âm nó. Bản thu của Sandra trở thành một trong những phiên bản thành công và đáng nhớ nhất của Everlasting Love.

Heaven Can Wait

'Heaven Can Wait' - Sandra Ở album thứ ba trong sự nghiệp – Into a Secret Land, âm nhạc của Sandra bắt đầu thay đổi theo hướng nhạc Dance nhiều hơn. Đĩa đơn mở màn – Heaven Can Wait – tiếp tục là một sản phẩm kết hợp với người bạn đời Michael Cretu. Đây là một trong những bài hát của Sandra được giới trẻ Việt Nam yêu thích nhất vào cuối thập niên 1980.

Secret Land

'Secret Land' - Sandra Đĩa đơn thứ hai của Into a Secret Land tiếp tục gặt hái thành công cho Sandra ở thị trường châu Á và châu Âu. Secret Land là một trong những bài hát yêu thích nhất của Sandra. Năm 1999, nữ ca sĩ từng thu âm lại ca khúc này và đưa vào album tổng hợp My Favourites.

Hiroshima

'Hiroshima' - Sandra Được gợi cảm hứng từ vụ đánh bom ở hai thành phố của nước Nhật – Hiroshima, Nagasaki – trong Thế chiến II, Hiroshima được David Morgan viết lời và biểu diễn từ năm 1969. Mùa xuân năm 1990, Sandra hát lại ca khúc này và nhận được vô số lời khen từ các chuyên gia âm nhạc. Cùng In the Heat of the Night và Everlasting Love, Hiroshima cũng là một trong những đĩa đơn thành công nhất trong sự nghiệp của Sandra.

Nguyên Minh