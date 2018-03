Những bài hát được nghe nhiều nhất thế giới năm qua

Alan Walker sang Việt Nam biểu diễn / Calvin Harris: 'Tôi hạnh phúc phát điên khi yêu Taylor'

1. “Work from home” - Fifth Harmony feat. Ty Dolla Sign (xem video)

Xuất thân từ cuộc thi The X-Factor (phiên bản Mỹ) mùa thứ hai, Fifth Harmony hoạt động từ năm 2012 nhưng thời kỳ đầu gặp nhiều khó khăn trong việc gây dựng tên tuổi. Họ đã nếm trải nhiều thất bại khi những đĩa đơn gần như không ai chú ý. Họ phải đi diễn mở màn cho liveshow của các nghệ sĩ khác. Mọi chuyện thay đổi từ sau bản hit Work it năm 2015. Thừa thắng xông lên, Fifth Harmony ra mắt Work from Home.

Được phát hành cuối tháng hai, ca khúc của năm cô gái nhóm Fifth Harmony khuynh đảo thế giới suốt mùa hè năm qua. MV Work from home có lượt xem lên tới hơn 1,2 tỷ trên Youtube và trở thành video ca nhạc hot nhất 2016. Tạp chí Time bình chọn đây là một trong những bài hát hay nhất của năm qua.

2. “Closer” - The Chainsmokers feat. Halsey (xem video)

The Chainsmokers hoạt động từ năm 2012 nhưng phải tới năm 2015 mới được chú ý. Hai chàng trai gốc châu Âu lớn lên tại Mỹ đã có một năm thành công bất ngờ chỉ với ca khúc Closer, hát chung với giọng ca trẻ - Halsey. Có phong cách EDM, Dance - Pop thời thượng, đĩa đơn này ra mắt cuối mùa hè và nhanh chóng trở thành hit. Closer là ca khúc quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc Billboard lâu nhất năm qua với 12 tuần liên tiếp.

Dù nhận nhiều lời khen - chê về chất nhạc, Closer vẫn phủ sóng dày đặc từ các sàn nhảy, quán café, nhà hàng tới các buổi liên hoan hay những chuyến du lịch. Ca khúc này biến The Chainsmokers trở thành cặp DJ hot nhất thế giới hiện nay. Lượt xem MV trên Youtube cũng sắp đạt tới mốc một tỷ. Closer còn được ba đề cử tại Grammy 2017.

3. “Faded” – Alan Walker (xem video)

Bản Ballad Electro House của DJ 19 tuổi người Na Uy là một trong những giai điệu gây nghiện nhất năm 2016, với câu hát ám ảnh: “Where are you now?”. Ra mắt vào những ngày cuối năm 2015, Faded bắt đầu tạo cơn sốt suốt nửa đầu năm 2016. Tính đến tháng 12 năm nay, MV ca khúc đã có gần 850 triệu lượt xem. Youtube cũng thống kê Faded nằm trong Top 40 video có lượng người ấn “Like” nhiều nhất, với con số lên đến hơn 5 triệu.

4. “This is What You Came for” - Calvin Harris feat. Rihanna (xem video)

Calvin Harris là DJ giàu nhất thế giới và tài năng nhưng năm qua, chuyện tình giữa anh và Taylor Swift mới là yếu tố khiến công chúng quan tâm nhất. Những sản phẩm âm nhạc xoay quanh cả hai cũng vì thế mà gây sốt hơn. This is What You Came for là đĩa đơn được tung ra khi Calvin và Taylor vẫn còn mặn nồng và do cả hai sáng tác. Tuy nhiên, giọng ca thể hiện là Rihanna - người từng hợp tác với Calvin trong bản hit We Found Love năm 2011.

This is What You Came for ra mắt đầu mùa hè, nhanh chóng có mặt tại các bảng xếp hạng âm nhạc và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện nghe nhìn. Trên Youtube, MV của ca khúc này đã đạt hơn 1,1 tỷ lượt xem và đứng thứ nhì năm nay, chỉ sau Work from Home của Fifth Harmony.

5. “Pillowtalk” – Zayn (xem video)

Gần giữa năm 2015, Zayn bất ngờ tuyên bố chia tay nhóm One Direction để theo đuổi sự nghiệp solo. Pillowtalk là ca khúc nằm trong album solo đầu tay của anh – Mine of Mine – và nhanh chóng gây tiếng vang khi ra mắt vào đầu năm. Mang âm hưởng Alternative R&B với nhạc điện tử, Pillowtalk giành vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard ở tuần đầu ra mắt. Zayn trở thành nghệ sĩ Anh đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này.

MV của Pillowtalk có sự tham gia của chân dài hot nhất thế giới 2016 – Gigi Hadid. Người mẫu 9x và nam ca sĩ người Anh có nhiều cảnh quay tình cảm và hẹn hò nhau từ khi ghi hình sản phẩm này. Tình cảm lúc tan, lúc hợp của Gigi và Zayn cũng là câu chuyện được dư luận quan tâm năm qua.

6. “We Don’t Talk Anymore” – Charlie Puth feat. Selena Gomez (xem video)

Năm 2015, Charlie Puth từ một ca sĩ vô danh trở thành tên tuổi hot nhờ See You Again trong Fast & Furious 7. Năm 2016, nam ca sĩ sinh năm 1991 tiếp tục khiến hàng triệu người hâm mộ thổn thức với ca khúc We Don’t Talk Anymore, hát cùng cô bạn thân Selena Gomez. Câu hát “We don’t talk anymore like we used to do…” được giới trẻ ngân nga và trích dẫn trên mạng xã hội suốt năm qua.

MV với chủ đề “yêu xa” của We Don’t Talk Anymore cũng được yêu thích không kém phần nhạc. Ra mắt từ tháng 8, đến nay video ca nhạc của Charlie Puth đã có hơn nửa tỷ lượt xem trên Youtube với gần ba triệu người ấn “Like”.

7. “Let Me Love You” DJ Snake feat. Justin Bieber (xem video)

Justin Bieber đã có một năm thành công rực rỡ. Đầu năm, hai ca khúc được phát hành từ năm trước của anh là Love Yourself và Sorry thi nhau đứng nhất bảng xếp hạng Billboard. Tới mùa hè, Let Me Love You (hợp tác cùng DJ Snake) tiếp tục gây “bão” với người hâm mộ khắp thế giới.

MV ra mắt cuối tháng 11, nhưng trước đó, bản audio của Let Me Love You đã có tới hơn 300 triệu lượt nghe. Với phong cách EDM - Tropical House thời thượng, đây là một trong những bài hát khuynh đảo các sàn nhảy năm qua. Tạp chí Billboard đưa Let Me Love You vào danh sách 100 bài hát Pop hay nhất năm 2016.

8. “24K Magic” - Bruno Mars (xem video)

Bruno Mars đang là nghệ sĩ ở đỉnh cao phong độ. Những sản phẩm âm nhạc mới của anh đều được khán giả chú ý. 24K Magic là đĩa đơn chủ đạo trong album mới nhất cùng tên ra mắt hồi tháng 10 của Bruno. Vẫn mang chất Funk - Disco pha lẫn R&B quen thuộc, 24K Magic nhanh chóng trở thành hit trong dịp cuối năm và không thể thiếu trong các bữa tiệc trẻ trung.

Chỉ trong gần hai tháng, MV của 24K Magic đã đạt gần 300 triệu lượt xem trên Youtube. Bruno Mars cũng khuấy động sân khấu đêm thời trang sexy nhất hành tinh - Victoria’s Secret - với ca khúc này.

9. "Starboy" - The Weeknd feat. Daft Punk (xem video)

The Weeknd được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng ca trẻ sáng giá nhất hiện nay bởi chất giọng đặc biệt và sự đầu tư trong những sản phẩm âm nhạc. Starboy là đĩa đơn chủ đạo trong album thứ ba ra mắt cuối tháng 9 của The Weeknd. Trong MV, nam ca sĩ 26 tuổi người Canada lái chiếc siêu xe McLaren P1 mà anh sở hữu. Starboy cũng leo lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng Billboard. Tại đêm thời trang Victoria’s Secret, The Weeknd được mời biểu diễn ca khúc này trong một bộ sưu tập quan trọng.

10. "Cheap Thrills" - Sia (xem video)

This is Acting được coi là một trong những album hay nhất năm qua và Cheap Thrills là đĩa đơn nổi bật trong sản phẩm âm nhạc này của Sia. Với phong cách Synthpop và giọng hát cao vút đặc trưng, Sia tiếp tục chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc. Bản remix của Cheap Thrills có sự góp giọng của ca sĩ người Jamaica - Sean Paul.

MV của Cheap Thrills cũng được dàn dựng rất đặc biệt khi tái hiện phong cách truyền hình đen trắng thập niên 1970. Lượng người xem MV này trên Youtube hiện là hơn 700 triệu. Cheap Thrills được đề cử Grammy 2017 ở hạng mục "Màn hợp tác trình diễn nhạc Pop xuất sắc".

11. "7 Years" - Lukas Graham (xem video)

Bản Soul-Pop của nhóm nhạc đến từ Đan Mạch - Lukas Graham - là một trong những bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao nhất năm qua. 7 Years có phần lời ca đầy ý nghĩa, giống như một câu chuyện kể về thời gian và đời người từ lúc bảy tuổi đến 77 tuổi cùng những thăng trầm trong cuộc sống.

7 Years giành được ba đề cử tại Grammy 2017 và đều là những hạng mục quan trọng nhất, bao gồm “Bài hát của năm”, “Ghi âm của năm” và “Màn hợp tác trình diễn nhạc Pop xuất sắc”.

12. “Hymn for the Weekend” - Coldplay feat. Beyonce (xem video)

Cuối tháng 12/2015, Coldplay ra mắt album thứ bảy có tên A Head Full of Dreams. Đĩa đơn thứ hai từ album này - Hymn for the Weekend - với sự góp giọng của Beyonce trở thành một trong những ca khúc gây sốt năm qua.

MV của Hymn for the Weekend được thực hiện tại nhiều thành phố ở Ấn Độ với những nét bản sắc văn hóa đặc trưng. Lượt xem video ca nhạc này trên Youtube đã đạt gần 650 triệu, tiếp tục cho thấy phong độ của nhóm nhạc Rock người Anh. Năm 2017, nhóm Coldplay sẽ đưa tour diễn A Head Full of Dreams tới nhiều thành phố ở châu Á.

Nguyên Minh

