Năm ca khúc tranh giải 'Ghi âm của năm' tại Grammy 2017

Các đề cử chính tại Grammy 2017 Bản ghi âm của năm

“Hello” - Adele

“Formation” - Beyoncé

“7 Years” - Lukas Graham

“Work” - Rihanna, featuring Drake

“Stressed Out” - Twenty One Pilots Album của năm

“25” - Adele

“Lemonade” - Beyoncé

“Purpose” - Justin Bieber

“Views” - Drake

“A Sailor’s Guide to Earth” - Sturgill Simpson Ca khúc của năm

“Formation” - Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II

“Hello” - Adele Adkins & Greg Kurstin

“I Took A Pill In Ibiza” - Mike Posner

“Love Yourself” - Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran

“7 Years” - Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard & Morten Ristorp Nghệ sĩ mới xuất sắc

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morris

Anderson Paak Màn trình diễn Pop xuất sắc

“Hello” - Adele

“Hold Up” - Beyoncé

“Love Yourself” - Justin Bieber

“Piece By Piece (Idol Version)” - Kelly Clarkson

“Dangerous Woman” - Ariana Grande Ca khúc Rock xuất sắc

“Blackstar” - David Bowie

“Burn The Witch” - Radiohead

“Hardwired” - James Hetfield & Lars Ulrich

“Heathens” - Tyler Joseph

“My Name Is Human” - Rich Meyer, Ryan Meyer & Johnny Stevens Album Rock xuất sắc

“California” - Blink-182

“Tell Me I’m Pretty” - Cage the Elephant

“Magma” - Gojira

“Death of a Bachelor” - Panic! at the Disco

“Weezer” - Weezer Album nhạc Alternative xuất sắc

“22, A Million” - Bon Iver

“Blackstar” - David Bowie

“The Hope Six Demolition Project” - PJ Harvey

“Post Pop Depression” - Iggy Pop

“A Moon Shaped Pool” - Radiohead Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc

“Lemonade” - Beyoncé

“Ology” - Gallant

“We Are King” - KING

“Malibu” - Anderson .Paak

“Anti” - Rihanna Album R&B xuất sắc

“In My Mind” - BJ The Chicago Kid

“Lalah Hathaway Live” - Lalah Hathaway

“Velvet Portraits” - Terrace Martin

“Healing Season” - Mint Condition

“Smoove Jones” - Mya Màn biểu diễn Rap xuất sắc

“No Problem” - Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

“Panda” - Desiigner

“Pop Style” - Drake & The Throne

“All The Way Up” - Fat Joe & Remy Ma featuring French Montana & Infared

“That Part” - Schoolboy Q & Kanye West Album nhạc Rap xuất sắc

“Coloring Book” - Chance The Rapper

“And the Anonymous Nobody” - De La Soul

“Major Key” - DJ Khaled

“Views” - Drake

“Blank Face LP” - Schoolboy Q

“The Life of Pablo” - Kanye West Màn biểu diễn nhạc đồng quê xuất sắc

“Love Can Go To Hell” - Brandy Clark

“Vice” - Miranda Lambert

“My Church” - Maren Morris

“Church Bells” - Carrie Underwood

“Blue Ain’t Your Color” - Keith Urban Album nhạc đồng quê hay nhất

“Big Day in a Small Town” - Brandy Clark

“Full Circle” - Loretta Lynn

“Hero” - Maren Morris

“A Sailor’s Guide to Earth” - Sturgill Simpson

“Ripcord” - Keith Urban Video nhạc của năm

“Formation” - Beyoncé

“River” - Leon Bridges

“Up & Up” - Coldplay

“Gosh” - Jamie XX

“Upside Down & Inside Out” - OK Go