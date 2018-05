'Mystery of Love' - xúc cảm tình đầu đẹp đẽ mà nhói buốt

10 chuyện tình giàu cảm xúc trên màn bạc năm qua / 'Call Me by Your Name' - chuyện tình rạo rực dưới nắng hè Italy

"Chúa ơi, chúng ta đã phí phạm quá nhiều ngày", chàng trai 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet) nói với anh chàng Oliver điển trai (Armie Hammer) trong một cảnh phim Call Me by Your Name của Luca Guadagnino. Cả hai khi đó đã nhận ra thứ tình dành cho nhau và đối diện nhau bằng cảm xúc thật của mình. "Sao anh không cho em bất cứ tín hiệu nào chứ?", Elio hỏi. "Em nhớ khi chúng ta chơi bóng chuyền không, anh đã chạm vào em, chỉ để cho em biết rằng anh thích em", Oliver đáp.

Tình yêu, nhất là tình đầu, để nhận ra đôi khi chỉ nhờ một cái chạm hay ánh mắt. Nếu may mắn thì từ cú chạm, ánh mắt đó con người ta tìm thấy nhau, không may thì mọi thứ hóa vô tình, rồi lạc nhau mãi mãi. Một cái chạm, một ánh nhìn, thực ra chỉ là cảm giác. Nó mơ hồ, mong manh nhưng khi đã nhận ra rồi sẽ khiến thổn thức, nhức nhối mãi không thôi.

Timothée Chalamet trong vai Elio.

Dù "phí phạm quá nhiều ngày", Elio và Oliver là những người may mắn. Họ kịp nhận ra nhau, để một tối ngồi dưới vòm cây trong bóng đêm, nắm tay nhau mà nói với người kia về những cảm giác ban đầu. Sufjan Stevens đã viết Mystery of Love từ những cảm giác mong manh mà đáng giá đó trong tình yêu của Elio và Oliver. Ca khúc vì thế cũng như một cái chạm, một ánh nhìn - mơ hồ mà nhói buốt.

Oh, to see without my eyes

The first time that you kissed me

Boundless by the time I cried

I built your walls around me

White noise, what an awful sound

Fumbling by Rogue River

Feel my feet above the ground

Hand of God, deliver me

(Nhắm mắt để nhớ về

Lần đầu tiên anh hôn em

Em đã khóc biết bao lần

Trong vòng tay anh vững chãi

Những thanh âm nhiễu động

Lẩn quất từ sông Rogue

Chân em như bay khỏi mặt đất

Bàn tay Chúa dẫn lối em)

'Mystery of Love' - lời thì thầm về tình yêu và mất mát

Trong phim, ca khúc vang lên khi Elio và Oliver đi leo núi cùng nhau trước khi Oliver rời Italy - quê hương Elio - trở về Mỹ. Giữa khung cảnh núi rừng với màu xanh bất tận, chỉ hai con người tự do chạy nhảy trong tiếng thác, tiếng suối, tiếng vài con chim hoang dại. Họ gọi tên nhau mà không phân biệt đâu là Elio, đâu là Oliver. Dường như cả thế giới là của hai người như lời hát: Em xây cả thế giới của mình bằng những tường thành vững chãi là anh. Để khi chỉ còn một mình bên bờ sông, những thanh âm rì rầm vừa như gợi nhắc, vừa như xóa nhiễu vùng ký ức khiến người ở lại đau lòng. Giọng hát của Sufjan Stevens thì thầm như một cơn gió, như tiếng lòng của Elio.

Oh, oh woe-oh-woah is me

The first time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love

(Ôi, vui sướng lẫn khổ đau

Trong lần đầu tiên anh chạm vào em

Điều kỳ diệu có kéo dài mãi mãi?

Bí ẩn tình yêu đẹp đẽ vô ngần)

Tình yêu mang đến cho người ta niềm hân hoan tột độ nhưng cũng hàm chứa đau thương. "Điều kỳ diệu có kéo dài mãi mãi" là một câu hỏi tu từ. Nhân vật trữ tình tự biết rằng không có điều gì mãi mãi. Bởi ngay giây phút đón nhận tình yêu, niềm sung sướng đi cùng khổ đau, hạnh phúc và mất mát đến cùng lúc. Nhưng khi đắm chìm trong tình yêu đó, Elio cũng không biết rằng điều gì tiếp theo sẽ đến với mình.

"Call Me by Your Name" mô tả tinh tế tình yêu đồng tính cùng những rung động đầu đời, trên nền khung cảnh lãng mạn ở quốc gia ven Địa Trung Hải.

Lord, I no longer believe

Drowned in living waters

Cursed by the love that I received

From my brother's daughter

Like Hephaestion, who died

Alexander's lover

Now my riverbed has dried

Shall I find no other?

(Chúa ơi, con mất hết niềm tin

Đắm mình trong nguồn nước thánh

Trong lời nguyền tình yêu

Từ con gái của anh mình

Như Hephaestion, người đã qua đời

Vẫn mang danh người tình của Alexander Đại đế

Dòng sông của em giờ đây đã chết

Em sẽ không tìm được một ai khác?

Sufjan Stevens viết ca khúc cho một mối tình đồng tính. Anh không giấu giếm điều đó khi đưa vào lời hát câu chuyện tình đồn đại giữa Alexander Đại đế và người bạn thân - Hephaestion. Câu chuyện đó trong lịch sử còn nhiều nguồn tin hư thực. Cái điều như thực, như mơ ấy cũng là cảm xúc trong tình yêu của Elio. Bài hát xuất hiện nhiều hình ảnh về Cơ đốc giáo - vốn là chất liệu được Sufjan Stevens sử dụng nhiều trong các sáng tác của anh. Tình yêu, vì thế như phủ thêm sắc nhiệm màu, thiêng liêng.

Sufjan Stevens là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, sinh năm 1975. Anh hoạt động âm nhạc từ năm 1999 đến nay với bảy album phòng thu. Anh chơi nhiều phong cách nhạc khác nhau: Indie Folk, Indie Pop, Electronica... Ảnh: Billboard.

Oh, oh woe-oh-woah is me

I'm running like a plover

Now I'm prone to misery

The birthmark on your shoulder reminds me

How much sorrow can I take?

Blackbird on my shoulder

And what difference does it make

When this love is over?

Shall I sleep within your bed

River of unhappiness

Hold your hands upon my head

Till I breathe my last breath

(Ôi, vui sướng lẫn khổ đau

Em chạy như một con choi choi

Rồi ngã sấp vào đau khổ

Vết chàm trên vai anh nhắc nhớ

Biết bao nhiêu nỗi buồn em nhận

Như con sáo đậu trên vai

Điều gì sẽ đổi thay

Khi tình yêu biến mất

Liệu em sẽ nằm trên chiếc giường của anh

Dòng sông bất hạnh

Gối đầu lên tay anh

Đến hơi thở cuối cùng)

Dù biết sẽ khổ đau, người trong cuộc vẫn lao vào tình yêu để hứng chịu cả hai thái cực cảm xúc mà nó mang lại. Trong đoạn điệp khúc thứ ba, ca từ thay đổi từ "lần đầu tiên" thành "lần cuối cùng". Dẫu là đến lúc cạn kiệt nguồn sống vì tình yêu mất đi, những gì đã trải qua vẫn là điều kỳ diệu, đáng để vinh danh, tận hiến.

Oh, oh woe-oh-woah is me

The last time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love

(Ôi, vui sướng lẫn khổ đau

Lần cuối cùng anh chạm vào em

Điều tuyệt vời có còn mãi mãi

Bí ẩn của tình yêu đẹp đẽ vô ngần)

Đạo diễn Luca Guadagnino nói anh muốn tìm một người dẫn chuyện đầy cảm xúc cho phim, nhưng không phải người dẫn chuyện thông thường. Cuối cùng, âm nhạc của Sufjan Stevens làm được nhiệm vụ đó. Khi đưa cuốn tiểu thuyết gốc Call Me by Your Name của André Aciman và kịch bản chuyển thể của James Ivory cho Sufjan Stevens, đạo diễn chỉ nói anh cần một ca khúc đầy cảm hứng. Anh cũng muốn âm nhạc phải kết nối với nhân vật chính Elio, vốn là một người chơi piano. Khi nhận lại ca khúc, Luca Guadagnino đã biết ngay lập tức phải đặt nó vào đâu trong bộ phim.

Luca Guadagnino nói khi nghe nhạc của Sufjan, giống như nghe cuộc độc thoại nội tâm của Elio. "Tôi nghĩ ở Sufjan có ba điều. Thứ nhất, ca từ anh ấy viết đầy cảm xúc. Rất nhiều sức gợi. Nó tạo ra những hình ảnh mà mỗi người lại có một hình dung khác nhau. Bản thân ca khúc tạo nên thế giới riêng của nó. Âm nhạc thuần khiết, đầy chất thơ và đơn giản. Những điều này chính là thứ tôi tìm kiếm cho bộ phim. Và giọng của anh ấy tựa pha lê. Chất giọng cực kỳ thần tiên. Kết hợp ba điều này làm nên sự tuyệt vời", Luca Guadagnino chia sẻ trên Billboard.

Mystery of Love là một ca khúc acoustic, sử dụng các nhạc cụ gồm bộ đàn dây, banjo, guitar và piano. Ca khúc mang đến tinh thần vừa mộc mạc, vừa cổ điển - như không khí bộ phim. Sufjan Stevens nói rằng ca khúc được viết ra dễ dàng bởi ca từ về tình yêu và mất mát vốn là những điều anh vẫn thường viết từ khi còn nhỏ. Mối quan hệ giữa Elio và Oliver gần như không có bất cứ xung đột nào. Tất cả đều là diễn biến nội tâm - trong tâm trí và cơ thể của Elio, rất thuần khiết, không phức tạp nhưng cũng rất sâu sắc. "Một mùa hè, ở Italy, có thức ăn và rượu, khung cảnh đẹp và mọi thứ thực sự tuyệt vời, lãng mạn, như mơ", Sufjan Stevens nói cảm nhận của anh về tinh thần bộ phim trước khi viết nhạc. Cuối cùng, anh sáng tác ba bản nhạc cho phim - gồm Mystery of Love, ca khúc Visions of Gideon vang lên gần cuối phim và một bản remix ca khúc Futile Devices năm 2010 của anh.

Trang Psmag gọi Call Me by Your Name là bức thư tình gửi một cơ hội bị bỏ lỡ. Mystery of Love là những dòng cảm xúc nhẹ nhàng trong bức thư, về tình yêu và sự mất mát đầy ám ảnh.

Call Me by Your Name là tác phẩm do Luca Guadagnino đạo diễn, James Ivory viết kịch bản, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của André Aciman. Ở miền quê Italy thập niên 1980, chàng trai 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet đóng) sống thư thái cùng cha mẹ trong căn nhà cổ. Mọi thứ thay đổi với sự xuất hiện của Oliver (Armie Hammer đóng) - một học giả trẻ người Mỹ - đến ở cùng gia đình Elio. Phim giành giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" tại Oscar lần thứ 90. Ca khúc Mystery of Love được đề cử "Bài hát nhạc phim xuất sắc".

Kỳ Thư