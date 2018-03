Linkin Park - dấu ấn gợi nhớ tuổi trẻ thế hệ 8x

Ca sĩ chính của nhóm Linkin Park treo cổ tự tử

Hôm 20/7, Chester Bennington - một trong hai "linh hồn" của nhóm Linkin Park - treo cổ tự tử tại nhà riêng. Ngày 21/7, làng nhạc cùng đông đảo fan trên khắp thế giới rúng động và chia sẻ trên mạng xã hội những cảm xúc tiếc thương hay kỷ niệm với giọng ca 41 tuổi.

Từ lần đầu xuất hiện vào năm 2000, đến nay Linkin Park đã phát hành được bảy album, sở hữu hàng triệu người hâm mộ và những bài hát gắn với ký ức của nhiều thế hệ. Trong đó, lứa khán giả thế hệ 8x là những người đã trải qua thời tuổi trẻ cùng âm nhạc của Linkin Park từ ngày đầu tiên, khi nhóm ra mắt album Hybrid Theory.

Chester Bennington trong vòng tay của khán giả.

Giai đoạn đó, Teenpop bắt đầu thoái trào, Linkin Park như một làn gió mới độc đáo của làng nhạc thế giới. Không theo phong cách Rock cổ điển như các huyền thoại Metallica, Queen hay Guns & Roses, Linkin Park kết hợp Nu Metal, Rap Metal và Alternative Rock. Một khán giả có nickname Cường Zak, sinh năm 1987, chia sẻ: "Khi biết tới Linkin Park lần đầu qua bài hát In the End, âm nhạc của họ như một 'chân trời mới' với tôi. Lúc đó tôi đã tự hỏi 'Sao lại có thể loại nhạc mà vừa có thể đọc Rap, lại vừa có thể gào thét kiểu Metal?'. Đến khi được xem MV của nhóm thì đó là một sự choáng ngợp".

Ngày ấy, kênh truyền hình MTV vẫn là phương tiện giải trí gần như duy nhất của những người yêu nhạc quốc tế. Trong những năm đầu thập niên 2000, Linkin Park "phủ sóng" hàng giờ trên MTV với những bản hit như One Step Closer, Crawling, In the End. MV của nhóm là một đột phá khi sử dụng nhiều công nghệ đồ họa đẹp mắt, có cá tính riêng biệt. Hai giọng ca chính - Chester Bennington và Mike Shinoda - có phong cách hoàn toàn trái ngược nhưng khi kết hợp với nhau, họ đã tạo nên những sản phẩm âm nhạc đặc trưng chỉ có ở Linkin Park.

* 10 ca khúc đầu bảng xếp hạng Billboard của Linkin Park

Anh Trần Minh - dịch giả sách Mike Tyson Sự thật trần trụi vừa phát hành - vốn gắn bó âm nhạc của Linkin Park. Anh chia sẻ: "Nhiều người thuộc thế hệ 8x và nửa đầu 9x đều khó cưỡng được sức hút của chất nhạc điện tử vô cùng bắt tai và dễ hát theo của nhóm. Nó khác xa thứ âm nhạc xù xì gầm rú của những nhóm nhạc Rock cổ điển trước đó. Đã có rất nhiều người phải thừa nhận - thứ Rock duy nhất mà họ biết, họ nghe và họ thích là những thanh âm được mix rất kỹ của Linkin Park".

Album thứ hai - Meteora - của nhóm ra mắt năm 2003 vào thời điểm mà Việt Nam vẫn chưa xuất hiện khái niệm "nhạc điện tử". Lúc này, các tín đồ yêu nhạc vẫn có thói quen hàng tuần đi các cửa hàng băng đĩa để tìm kiếm nhạc mới. Những chiếc CD hay VCD in lậu được bọc trong túi nilon, bán với giá 10.000 - 15.000 đồng thời ấy giống như những "kho báu" quý giá của bao cô cậu học trò 8x mà phải tiết kiệm hàng tuần mới dám mua.

Đĩa nhạc “Meteora” được coi là “báu vật” của nhiều người thuộc thế hệ 8x.

Chester Bennington mang nhiều nỗi đau từ khi còn nhỏ do bị lạm dụng, gia đình tan vỡ. Những ca khúc của Linkin Park cũng khai thác sự cô đơn, đau khổ nhưng giai điệu lại rất mạnh mẽ, dữ dội. Lời ca của In the End: "Tôi đã cố gắng thật nhiều và đi được thật xa. Nhưng cuối cùng, điều đó không còn quan trọng nữa" nói về sự thất bại của một con người. Trong khi đó, Numb lại khai thác về những mâu thuẫn thế hệ: "Con quá mỏi mệt phải trở thành người mẹ muốn, cảm thấy thiếu niềm tin, lạc lõng dưới vỏ bọc này. Không biết mẹ đang mong đợi nơi con điều gì nữa. Mẹ gây sức ép buộc phải đi con đường mẹ chọn...".

Mọi cảm xúc được gói ghém trong từng câu hát giành được sự đồng cảm của số đông giới trẻ. Âm nhạc của Linkin Park giống như những nỗi u buồn thân quen mà ai cũng từng trải qua trong hành trình đến sự trưởng thành.

Chính vì hướng đến đại chúng nhiều, âm nhạc của Linkin Park từng bị chỉ trích là "lai tạp", "hàng chợ". Tuy nhiên, bất kỳ sản phẩm nào của họ cũng có một sức ảnh hưởng mãnh liệt đến người nghe, dù đó có thể là fan hay không là fan của nhóm. Họ tranh luận, họ cãi vã nhưng thứ âm thanh mạnh mẽ, đậm đặc điện tử ấy vẫn cứ thế lan tỏa và truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ.

Nhờ Linkin Park, nhiều chàng trai 8x đã bắt đầu đi học đàn, tập nhạc rồi thành lập ban nhạc học sinh - sinh viên. Những cô gái thời ấy khi nghe nhạc của Linkin Park cũng biết học cách trở nên mạnh mẽ hơn và mỗi khi buồn hay cô đơn, họ lại để Chester Bennington và Mike Shinoda thì thầm vào tai những ca từ như thể viết cho chính họ.

Linkin Park từng suýt sang Việt Nam vào năm 2011 nhưng vì những lý do rủi ro trong kinh doanh, nhiều nhà sản xuất cũng như doanh nghiệp trong nước đã bỏ cuộc trong việc đưa nhóm đến với khán giả. Nhưng cũng năm ấy, nhóm có nhiều buổi diễn tại châu Á. Tour diễn vào tối 23/9 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) quy tụ rất đông fan Việt Nam. Đó cũng là một trong những đêm nhạc khởi đầu cho xu hướng khán giả Việt Nam đi các nước lân cận xem ca nhạc trong vài năm trở lại đây.

Từng thưởng thức đêm biểu diễn khó quên của Linkin Park ở Thái Lan vào năm 2011, Mai Anh (sinh năm 1989), chia sẻ: "Tôi thấy may mắn vì năm ấy cùng nhiều fan Việt tới Bangkok thưởng thức show. Chúng tôi được gặp Chester Bennington, Mike Shinoda bằng xương bằng thịt và được hòa giọng với họ, trong những ca khúc gắn với năm tháng trưởng thành của tôi".

Chester Bennington (trái) và Mike Shinoda trong đêm diễn ở Bangkok (Thái Lan) vào ngày 23/9/2011.

Trong những album gần đây, Linkin Park đã phải tự thay đổi để cập nhật với xu thế thời đại. Hồi tháng 5, khi ra mắt album thứ bảy có tên One More Light, nhóm dần chuyển sang phong cách Electropop, thay vì Alternative hay Metal như trước đây. Sự thay đổi này tiếp tục gây nên tranh cãi, khiến Chester Bennington từng phải lên tiếng rằng khán giả hãy quên album đầu tiên - Hybrid Theory - của họ đi vì nó đã ra mắt cách đây gần 20 năm rồi.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, Linkin Park vẫn sở hữu một lượng fan khổng lồ, rất trung thành. Chester tự hào phát biểu trong một lần biểu diễn: "Fan của chúng tôi là tuyệt vời nhất trên thế giới. Vậy nên đừng động vào họ".

Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ và xù xì, bên trong Chester Bennington lại là một tâm hồn vụn vỡ. Cuối cùng, anh đã chọn cách chấm dứt những bế tắc trong tâm lý, đi theo người bạn thân Chris Cornell - vốn cũng chọn cách tự kết thúc cuộc đời.

Tour diễn One More Light vẫn còn dang dở, lời hứa quay lại châu Á cuối năm 2017 của Linkin Park nay không còn trọn vẹn khi thiếu đi "linh hồn" của nhóm. Tuy nhiên, những gì Chester Bennington và nhóm nhạc của anh đã làm gần 20 năm qua sẽ tiếp tục truyền “lửa”, tình yêu và đam mê tới các thế hệ. Những In the End, Numb, Faint, Somewhere I Belong… sẽ vẫn được ngân vang như tiếng lòng của tuổi trẻ.

Âm nhạc của Linkin Park và giọng ca mãnh liệt của Chester Bennington vẫn mãi là điểm tựa mạnh mẽ cho những tâm hồn không muốn gục ngã trước sóng gió cuộc đời.

Nguyên Minh