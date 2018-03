Hoàng Quyên sưởi ấm khán giả Hà Nội ở đêm nhạc 'Rét đầu mùa'

Hoàng Quyên: 'Tôi không chịu được đàn ông nhạt nhẽo' / Hoàng Quyên được Mỹ Tâm truyền cảm hứng để làm liveshow

Liveshow Rét đầu mùa của Á quân Vietnam Idol 2012 được tổ chức tối 7/11 tại Hà Nội. Trong đêm nhạc đầu tiên ở tuổi 23, Hoàng Quyên khiến khán giả đắm chìm trong giọng hát dày và truyền cảm, vốn làm nên thương hiệu của cô tại cuộc thi tài năng năm nào.

Đêm nhạc đầu tay của Hoàng Quyên đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả thủ đô. Ảnh: Giang Huy.

Chương trình gồm ba dòng nhạc chính: nhạc xưa, nhạc đương đại và nhạc nước ngoài. Thay vì chia thành ba phần tách biệt, các bài hát được sắp xếp theo không gian âm nhạc, đi từ cái tĩnh lặng như Rét đầu mùa, Để em mơ, Em tôi, Lời mẹ ru... dần chuyển sang thứ gì đó nồng ấm, có thanh âm giống Tôi mơ một giấc mơ, Giọt nắng bên thềm. Cuối cùng, tất cả vươn tới sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ với Giấc mơ mang tên mình hay Bài hát cho em. Giữa không khí lạnh lẽo được tạo nên bởi violin hay piano, tiếng hát Hoàng Quyên trở thành "mặt trời trung tâm" giữa câu chuyện về mùa đông.

Sau ba năm rèn luyện trong làng nhạc, Hoàng Quyên hát đằm và tình hơn. Những đoạn ngân cao, bỏ nhỏ đều được nữ ca sĩ tính toán kỹ chứ không bản năng, bộc phát như thuở còn "ổi ương đầu cành". Không phải người hoạt ngôn trên sân khấu nên Hoàng Quyên chỉ biết lấy tiếng hát để giành tình cảm từ khán giả. Mỗi lần không biết nói gì thêm, cô lại mời người hâm mộ nghe luôn bản nhạc mới. Mở đầu những bản nhạc trữ tình, da diết rồi kết thúc bằng những tràng vỗ tay, đều đặn và nhịp nhàng.

Giọng hát của Hoàng Quyên ngày một đằm thắm và giàu cảm xúc hơn. Ảnh: Giang Huy.

Ngoài những bản tình ca bằng tiếng Việt, trong liveshow đầu tiên, Hoàng Quyên thử thách mình với các bài hát tiếng Anh. Đây từng là nỗi lo lắng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong buổi giới thiệu về đêm nhạc đầu tháng 10 ở thủ đô. Khi nói chuyện Hoàng Quyên thể hiện nhạc ngoại, tác giả Cặp ba lá đau đáu sợ động chạm vào "điểm yếu" của học trò. Tuy nhiên, đúng như sự tự tin từng thể hiện tại họp báo cùng ngày, các tác phẩm nước ngoài như Try It On My Own hát đơn hay I'll Be There song ca với Thanh Bùi đều được Á quân Vietnam Idol 2012 thể hiện tròn trịa.

Riêng với You Know I'm No Good - bản nhạc từng làm nên tên tuổi của Amy Winehouse - Hoàng Quyên tự đặt mình vào thế khó. Bởi không những phải thể hiện được sự phóng túng, ngang tàng trong giọng hát, ca khúc còn đòi hỏi người nghệ sĩ có ngôn ngữ hình thể phù hợp để bộc lộ tinh thần tác phẩm.

Trên sân khấu, dù Hoàng Quyên đã trao hết vốn liếng của cô trong những đoạn phiêu linh, nhún nhảy theo tiết tấu, một số khán giả bày tỏ họ vẫn muốn nhiều hơn thế. "Thế này chưa đủ. Cô ấy cần giải phóng hình thể và 'điên' hơn. Vậy mới đã", Hoàng Huy (33 tuổi, Hà Nội) - một khán giả yêu thích nhạc nước ngoài - cho biết. Song việc tự tách mình ra khỏi "vùng an toàn" của Á quân Vietnam Idol 2012 là một nỗ lực đáng ghi nhận. Về cơ bản, nhờ bài hát này, cô vẫn thổi vào sự tươi mới cũng như làm đa dạng cung bậc cảm xúc cho đêm nhạc.

Sự xuất hiện của khách mời như Thanh Bùi hay Đức Tuấn góp phần tôn chất giọng của Hoàng Quyên bởi cả hai cùng sở hữu giọng nam cao. Khi đứng cùng "đàn em" trên sân khấu, họ đều khiêm nhường làm nền để âm vực dày, ấm của Hoàng Quyên được toả sáng. Những bài hát đơn ca như The Winner Takes It All của Thanh Bùi và Kiếp nào có yêu nhau của Đức Tuấn cũng đem lại sự thích thú cho khán giả.

Ánh sáng của chương trình được đầu tư với các lớp lang giàu hình tượng. Ảnh: Giang Huy.

Một điểm đáng ghi nhận khác của liveshow Hoàng Quyên là sự đầu tư về ánh sáng. Thay vì sử dụng dàn đèn màu mè với concept thường thấy như bao chương trình ca nhạc tạp kỹ, êkíp dùng ánh sáng như một công cụ để kể chuyện với các lớp lang giàu hình tượng. Ánh sáng biến ảo tương ứng theo không gian âm nhạc, đi từ những mảnh trắng - đen lạnh lẽo đến tông xanh lam, điểm xuyết một tia màu vàng le lói và kết thúc bằng ánh mặt trời rực rỡ. Tất cả được dựng lên như một đoạn phim ngắn về mùa đông và câu chuyện tình yêu của một cô gái có những giấc mơ nắng ấm.

Liveshow Hoàng Quyên diễn ra trong hơn hai tiếng. Từ cách dàn dựng đến nội dung chương trình đều "dễ chịu" và "gọn gàng". Bước ra khỏi nhà hát, không ít khán giả vẫn còn thòm thèm, tiếc nuối. Nhưng khi được hỏi về cảm giác sau chương trình, hầu hết người xem trả lời: "Thoả mãn". Trong đêm, họ được gặp lại cô gái dân tộc Tày từng khiến mình si mê cũng như thêm tin tưởng về một thế hệ sau này sẽ tiếp nối những "đàn chị" như Thanh Lam, Mỹ Linh.

Đức Trí