Ca khúc cổ động World Cup cho người Việt sáng tác trong bảy ngày

Hoàng Touliver, Rhymastic sáng tác ca khúc cổ động World Cup cho người Việt

Nghệ sĩ underground Rhymastic chia sẻ hành trình sản xuất ca khúc cổ động nhân dịp World Cup cho người Việt có tên We are The Rising Kings cùng Hoàng Touliver.

- We are The Rising Kings ra đời dựa trên nguồn cảm hứng nào?

- Khi nhận "đề bài" sáng tác ca khúc cổ động cho người Việt, bản thân tôi rất phấn khích. Bởi được sản xuất bài hát cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn luôn là dự định lớn của tôi và anh Hoàng Touliver. Do đó, We are The Rising Kings nhanh chóng ra đời trong vòng 7 ngày.

Anh Hoàng Touliver và tôi đều cho rằng, bài hát cần sở hữu giai điệu trẻ trung, sôi động, dễ nghe, dễ nhớ, nội dung thể hiện không khí náo nức, cuồng nhiệt của môn thể thao vua, cùng khát khao cháy bỏng của người hâm mộ. Bài hát còn cần hướng về khán giả Việt Nam, vừa phải thổi bùng ước mơ, khát vọng chinh phục đấu trường quốc tế mà bóng đá Việt Nam hằng ấp ủ, vừa phải thể hiện bản lĩnh "làm chủ cuộc chơi" từ nhà tài trợ Budweiser.

7 ngày là khoảng thời gian để Touliver và Rhymastic cho ra đời bài hát We are the Rising Kings với sự đồng hành của thương hiệu bia chính thức của World Cup 2018,

- Khó khăn nhất của anh trong quá trình sáng tác theo "đơn đặt hàng" là gì?

- Đối với người nghệ sĩ, dù âm nhạc hay bất cứ thể loại nào, ai cũng thích được sáng tác dựa trên cảm xúc và ngẫu hứng. Những khuôn mẫu, yêu cầu, giới hạn quá khắt khe và có tính thương mại cao, đều ví như sợi dây, sẽ kéo con diều thăng hoa xuống thấp. Nhưng nếu người nghệ sĩ vừa đáp ứng theo đơn đặt hàng, vừa cho ra đời sản phẩm âm nhạc chất lượng, được người nghe đón nhận, theo tôi, đó mới chính là đẳng cấp.

Do đó, khi bắt tay vào sáng tác, chúng tôi hoàn toàn đặt mình vào cảm hứng mà môn thể thao vua lan truyền, thấm đẫm tinh thần cổ vũ và để cho tính cách âm nhạc dẫn dắt đến với tác phẩm cuối cùng.

Khó khăn khi sáng tác We are The Rising Kings là phải tìm ra giai điệu bắt tai, nghe là thích và nhớ ngay. Ca khúc dành cho World Cup không thể thiếu màu sắc hào hùng, một chút khơi gợi nhiệt huyết. Về nội dung, tuy là cổ động nhưng không hô hào, gượng ép, lời lẽ phải đậm chất bóng đá, không sáo rỗng.

Cặp đôi nghệ sĩ đã có những màn trình diễn bài hát We Are The Rising Kings cuồng nhiệt trên sân khấu chào đón World Cup 2018.

- Việt Nam cũng có một số ca khúc dành cho bóng đá được người hâm mộ đón nhận. Điểm khác biệt của We are The Rising Kings là gì?

- Tôi đặt nhiều tâm huyết vào phần lời hát. Đây là lần đầu tiên tôi và anh Hoàng Touliver thử áp dụng kỹ thuật viết ca khúc mang hai tầng nghĩa cho sản phẩm. Một tầng thể hiện sự thăng hoa và đam mê của người hâm mộ với môn thể thao vua, đồng thời là khát khao chinh phục đấu trường quốc tế của bóng đá nước nhà. Tầng nghĩa thứ hai là tiếng nói đồng hành của thương hiệu bia cùng người hâm mộ toàn thế giới trong lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Còn về bản phối và cách sắp đặt trong ca khúc cũng có nhiều thử nghiệm mới, như cách phối tạo hiệu ứng đồng thanh trong điệp khúc, hoặc tiếng của bộ gõ ở phần mở đầu ca khúc để kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng trong lúc ghi hình MV. Tất cả đều được tính toán và chuẩn bị trước để tạo hiệu ứng tốt nhất cho bài hát.

- We are The Rising Kings mong muốn gửi gắm thông điệp gì cho người hâm mộ?

- Theo tôi, đó là hãy cổ động cho môn thể thao vua với tinh thần của người Việt Nam. Khi đủ đam mê và nhiệt huyết, cùng với những mật đắng luyện rèn, ta cứ thế bước lên, tìm ra câu trả lời cho khát khao của mình. Chúng ta sẽ sớm trở thành những nhà vô địch - "We are The Rising Kings".

Tuấn Nhu