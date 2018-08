Beyonce trở thành triệu phú nhờ kinh doanh âm nhạc

Biệt thự 12 phòng ngủ ở New York của Beyonce / Kho đồ hiệu đắt giá của con gái Beyonce

Ngày 16/7, Forbes công bố Beyonce và Jay-Z trở thành cặp đôi tỷ phú tiếp theo ở Hollywood với tổng tài sản 1.255 tỷ USD. Beyonce hiện có 355 triệu USD, còn Jay-Z sở hữu 900 triệu USD.

Vợ chồng Beyonce và Jay-Z khi biểu diễn cùng nhau.

Beyonce trở thành triệu phú từ hai bàn tay trắng. Ca sĩ sinh ra ở Texas (Mỹ) theo đuổi nghiệp âm nhạc từ năm 1997, gắn bó cùng ban nhạc Destiny's Child tới năm 2002. Giai đoạn đó, cô có được thành công, danh tiếng nhưng số tiền kiếm về không đáng là bao. Đó dường như là bàn đạp để cô quyết tiến xa hơn. Sự tan rã của Destiny's Child dẫn Beyonce đến với Jay-Z, người cô hợp tác trong album solo đầu tiên, Dangerously in Love. Jay-Z và Beyonce kết hôn năm 2008, cũng là cột mốc tờ Forbes bắt đầu thu thập dữ liệu về thu nhập của ca sĩ.

Sau khi cưới, số tiền Beyonce kiếm được lên tới 80 triệu USD. Cặp vợ chồng nổi tiếng xây dựng gia tài với đường lối rõ ràng. Beyonce chủ yếu tập trung ghi âm, biểu diễn trong các tour ca nhạc còn Jay-Z gây dựng đế chế riêng với công ty về âm nhạc và đầu tư tài chính. Beyonce nhan chóng vượt qua Madonna, Celine Dion để trở thành ca sĩ được trả lương cao nhất làng nhạc.

Beyonce thành công với năm tour diễn lớn.

Beyonce từng tổ chức năm tour diễn trong sự nghiệp và tất cả đều thành công vang dội về doanh số. Năm 2009, tour diễn I Am… Sasha Fierce vòng quanh thế giới của cô bán được 119 triệu USD tiền vé. Cô biểu diễn khắp các châu lục với hơn 100 buổi biểu diễn. Một năm sau, Beyonce tiếp tục góp mặt ở danh sách "Những ngôi sao dưới 30 tuổi có thù lao cao nhất" của Forbes, khi cô kiếm được 35 triệu USD nhờ thương hiệu thời trang và các hợp đồng quảng cáo.

Trong khoảng thời gian từ 2009 tới 2011, trung bình mỗi năm Beyonce bỏ túi 70 triệu USD. Cô tiếp tục kiếm được 40 triệu USD vào năm 2012 khi phát hành album tiếp thep. Bước thu nhập nhảy vọt của cô nằm ở năm 2014, khi Beyonce dẫn đầu Top 100 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất với 115 triệu USD. Thành công này nhờ hai tour diễn liên tiếp năm 2013 và 2014 là The Mrs. Carter Show World Tour và On the Run Tour. Billboard thống kê Beyonce thu về gần 400 triệu USD tiền vé. Tour diễn gần nhất của cô là Formation World Tour năm 2016 cũng cán mốc con số 256 triệu USD.

Ngoài đi tour đều đặn, Beyonce tập trung phát hành album khoảng hai năm một lần. Doanh số bán đĩa và phát hành nhạc online tăng vọt. Theo Billboard, tính đến năm 2016, Beyonce bán được khoảng 17,2 triệu album. Trung bình, mỗi album bán được từ một tới ba triệu bản. Trong đó Dangerously in Love phát hành lên đến 5 triệu đĩa.

Beyonce cũng hợp tác cùng mẹ, bà Tina Knowles, để kinh doanh thời trang. Cô sở hữu thương hiệu quần áo House of Dereon, giày House of Brands. Ca sĩ 36 tuổi cũng có dòng nước hoa riêng mang tên Beyoncé Heat rất được yêu thích.

Các hợp đồng quảng cáo tăng lên khi tên tuổi của Beyonce trở nên đắt giá ở Hollywood. Cô là gương mặt thương hiệu cho nước hoa Tommy Hilfiger, Giogio Armani... Năm 2012, cô ký hợp đồng 50 triệu USD với Pepsi. Cùng Jay-Z, Beyonce tích lũy nhiều bất động sản giá trị trên khắp nước Mỹ. Cặp sao có biệt thự tại Hamptons, Houston, Malibu, Los Angeles...

Biệt thự 12 phòng ngủ ở New York của Beyonce

