Bằng Kiều trở lại sân khấu thủ đô sau thời gian dưỡng giọng

Sau thời gian dưỡng giọng do sự cố về sức khỏe vào đầu tháng 3 vừa qua, Bằng Kiều sẽ tái xuất trên sân khấu thủ đô vào ngày 20/4 trong chương trình Music n’ More số 5: Bằng Kiều - Trái tim bên lề. Chương trình do Nhà hát Star Galaxy sản xuất.

Ca sĩ Bằng Kiều.

Bằng Kiều xuất hiện trong Music n’ More số 5 với tư cách là ca sĩ chính cũng như người dẫn dắt chương trình. Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả thủ đô một đêm tràn ngập trong cảm xúc và âm nhạc. Giọng ca Trái tim bên lề bật mí sân khấu Music n’ More không giống như nhiều sân khấu lớn anh từng biểu diễn. Bởi tại đây, anh sẽ gần gũi hơn bao giờ hết với những người hâm mộ của mình.

Trong đêm nhạc, Bằng Kiều sẽ thể hiện 12 bài hát, trong đó có một số nhạc phẩm nổi tiếng như Trái tim bên lề, Phút cuối, Cơn mưa băng giá, Buồn ơi chào mi, Nơi tình yêu bắt đầu... Ngoài ra, anh còn dành thời gian giao lưu, chia sẻ về cuộc sống, công việc cũng như những dự định sắp tới của bản thân.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Đêm diễn còn có sự xuất hiện của Á quân Sao đại chiến 2017 – Dương Hoàng Yến. Nữ ca sĩ được biết đến với giải triển vọng và nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự nổi tiếng sau chương trình Sao đại chiến 2017. Dù hiện tại, Dương Hoàng Yến chưa có bản "hit" nào nhưng cô cho biết vẫn đang từng bước khẳng định vị trí và tên tuổi của mình trong làng nhạc Việt. Người đẹp cho biết chương trình Music n’ More lần này như một cơ duyên để cô có thể mang giọng ca của mình tới gần hơn với khán giả thủ đô.

Bằng Kiều – Trái tim bên lề nằm trong chuỗi dự án âm nhạc Music n’ More do Star Galaxy sản xuất. Khán giả sẽ được thưởng thức tiệc nhẹ trước chương trình ngay trong khuôn viên nhà hát, có không gian và thời gian trò chuyện, tâm sự cùng các nghệ sĩ mà mình yêu mến. Ngoài ra, chương trình còn mang tới điều bất ngờ cho khán giả đến với đêm nhạc, sẽ được bật mí tại đêm diễn.

Thu Ngân