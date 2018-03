Ba sự kiện âm nhạc dành cho mùa lễ Halloween

Concert của T-Ara tại TP HCM

Bốn cô gái xinh đẹp của T-Ara sẽ quay trở lại với khán giả TP HCM bằng một concert vào ngày 4/11 tới, tại sân vận động Phú Thọ.

Khác với những chuyến ghé thăm và biểu diễn chóng vánh trước đây, lần này, T-Ara sẽ làm một chương trình riêng kéo dài gần ba tiếng. Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Vì vậy, ngoài bốn cô gái ngoại quốc xinh đẹp, buổi nhạc sẽ có sự tham gia biểu diễn của một số nghệ sĩ Việt như Noo Phước Thịnh, Erik và Min.

Bốn cô gái xinh đẹp và quyến rũ của T-Ara.

Lễ hội hóa trang và âm nhạc EDM

Hóa trang ma quỷ và check-in Red Halloween là lựa chọn hấp dẫn cho bạn trẻ yêu âm nhạc điện tử tại Hà Nội, vào ngày 27/10 vừa qua. Những bản phối mê hoặc của Hoàng Touliver, sự pha trộn giữa chất nhạc truyền thống - hiện đại của SlimV, những bài nhạc sôi động từ DJ Minh Trí, cùng sự góp mặt của hơn 30 DJ khác sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa dạng.

Red Halloween không chỉ là một sự kiện âm nhạc và vui chơi mà còn là hoạt động xã hội của các nghệ sĩ. Một phần lợi nhuận từ chương trình sẽ được dành tặng để tổ chức ngày hội âm nhạc cho các bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học và truyền máu Trung Ương.

Red Halloween là một sự kiện âm nhạc và vui chơi dành cho các bạn trẻ.

The Show: Camelia Lounge (Hà Nội)

Đêm nghệ thuật The Show đánh dấu sự quay trở lại của chuỗi sự kiện The M Experience đình đám. Năm nay, The Show sẽ bao gồm 4 buổi biểu diễn tổ chức tại ba thành phố lớn là TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Và chương trình diễn ra vào ngày 28/10, tại Hà Nội.

The Show kết hợp cùng ca sĩ Lê Hiếu, các vũ đoàn và DJ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới để mang đến một bữa tiệc đậm phong cách Mỹ. Tuy mang phong cách miền viễn Tây nước Mỹ nhưng The Show lại là lời giới thiệu sống động nhất về cá tính thú vị và độc đáo của ẩm thực Scotland.

Đăng ký tại đây để có cơ hội tham dự "The Show".

Thu Ngân