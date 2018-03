Ba giám khảo Giọng hát Việt tái ngộ tại đêm hội thời trang - âm nhạc

Sau Hà Nội, chuỗi đêm hội thời trang - âm nhạc Honda Vision Steps of Glory 2017 tiếp tục diễn ra tại TP HCM ngày 11/11 với sự tái ngộ của Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi. Bộ ba huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017 từng đứng chung sân khấu của sự kiện này vào năm 2016.

Noo Phước Thịnh - đại sứ thương hiệu xe máy Honda Việt Nam trong đêm diễn đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, Noo Phước Thịnh sẽ thể hiện những ca khúc tạo nên tên tuổi của anh. Trên trang cá nhân, fan của nam ca sĩ mong muốn anh trình diễn bản hit mới Chạm khẽ tim anh một chút thôi trên sân khấu này.

Trong khi đó, Tóc Tiên hứa hẹn mang đến bản mash-up I am in love, walkaway và một ca khúc chưa công bố trước đó. Đến với đêm hội thời trang, trang phục của Tóc Tiên cũng là yếu tố khiến người xem đón đợi.

Tóc Tiên - đại sứ thương hiệu ôtô và xe máy Honda Việt Nam đầu tư trang phục biểu diễn trên sân khấu Vision Steps of Glory 2017.

Cuối tháng 9, Đông Nhi gây tiếng vang khi mang loạt hit đình đám đến dự Asia Song Festival 2017 tại Hàn Quốc. Cô sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Xin anh đừng, Bad Boy, Vì ai vì anh... Đông Nhi đang mong chờ đến ngày tái ngộ khán giả TP HCM tại sân vận động Quân khu 7.

Đêm hội là sân khấu đánh dấu sự trở lại của Đông Nhi tại TP HCM.

Cùng với các ca sĩ khác và dàn vedette Hoàng Thùy, Lan Khuê, Phí Phương Anh, Trang Phạm, bộ ba giọng ca sẽ góp phần trong việc dẫn dắt và truyền tải tinh thần của các bộ sưu tập mới nhất từ 12 nhà thiết kế tên tuổi làng mốt Việt: Võ Công Khanh, Kelly Bùi, Trương Thanh Long, Vincent Đoàn, Anna Võ, Diệu Anh, Hà Nhật Tiến, An Nhiên, Ivan Trần, Minh công, Hà Cúc, Phan Quốc An.

Điều bất ngờ tại đêm diễn tại Quân khu 7 là sự tham gia của Mỹ Tâm. Ban đầu cô chỉ dự định hát tại Hà Nội. Nhờ sự hưởng ứng đông đảo của hơn 40,000 khán giả, Mỹ Tâm sẽ hội ngộ trong đêm diễn tại TP HCM. Ngoài ra, Honda Vision Steps of Glory 2017 còn có sự có mặt của Lê Hiếu, Soobin Hoàng Sơn, Miu Lê, Trúc Nhân, Only C, Min…

Tuấn Nhu