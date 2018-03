6 giọng ca nổi tiếng Việt Nam hội ngộ tại đêm nhạc ở TP HCM

Năm 2015, khán giả TP HCM được hòa mình vào không gian âm nhạc đậm chất nghệ thuật do Công ty Viet Vision sản xuất với sự đồng hành và phát triển của thương hiệu bất động sản cao cấp Masteri. Đêm hội ngộ của năm giọng nữ hàng đầu làng nhạc nhẹ đương đại Việt Nam: Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Hà Trần đã gây được tiếng vang lớn, tạo bước đệm để "The Master of Symphony 2016" trở lại.

Ban tổ chức năm nay mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả khi giới thiệu ba thế hệ ca sĩ tinh hoa tiêu biểu cho ba giai đoạn phát triển và thăng hoa của nhạc nhẹ Việt Nam gồm Tuấn Ngọc, Ý Lan, Bằng Kiều, Hà Trần, Tùng Dương, Uyên Linh.

Danh ca Tuấn Ngọc.

Đây là 6 giọng ca có ảnh hưởng lớn trong trong làng nhạc Việt, bởi những bản tình ca bất hủ của họ đã gắn liền với cuộc sống tâm hồn của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Tuy nhiên, họ sẽ hát bài gì, kết hợp với ai, như thế nào để tạo nên những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu nhạc Việt mới là điều mà các khán giả đều quan tâm.

Diva Hà Trần.

Một lần nữa, bộ "kiềng ba chân" gồm đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Hoài Sa và chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh lại hợp sức mang đến những sáng tạo đậm chất nghệ thuật cho chương trình. Đây là ê kip trẻ tài năng, ăn ý từng khiến thương hiệu âm nhạc vừa chào đời có tên trong danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc Cống Hiến 2015 ở hạng mục chương trình của năm. Cả ba đã tạo nên sự hòa hợp của những giọng ca đẹp, bản phối hay và một sân khấu ấn tượng cho "The Master of Symphony".

Ca sĩ Tùng Dương.

Đêm nhạc "The Master of Symphony 2016" tiếp theo được tổ chức vào 20h các ngày 17,18, 19 và 20/11 tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.

Mai Thương