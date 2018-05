20.000 khán giả dự đêm nhạc EDM Nex Music Festival

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế. Khu đô thị Ecopark trở thành "thánh địa EDM" của miền Bắc, thu hút của các ngôi sao nhạc điện tử thế giới trong năm qua như Armin Van Buuren, Steve Aoki, Martin Garrix, Above and Beyond.