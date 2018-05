14 tỉnh tham gia Liên hoan hát then, đàn tính tại Hà Giang

Khúc hát then bên cây đàn tính

Chiều 4/5 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Hà Giang tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ năm.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang - cho biết liên hoan năm nay sẽ làm nổi bật tính chất của then cổ đồng thời khuyến khích các đoàn biểu diễn then mới. 14 tỉnh tham gia gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Đắk Lắk.

Hát then là hoạt động văn hóa tâm linh quen thuộc của dân tộc Tày, Nùng, Thái tại các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Nhiều hoạt động được tổ chức bên lề liên hoan như: triển lãm ảnh chủ đề Di sản văn hóa then các dân tộc Tày - Nùng - Thái Việt Nam và tỉnh Hà Giang, giới thiệu nghề dệt vải truyền thống của các dân tộc, giới thiệu di sản hát then, đàn tính tại sân công viên cây xanh thành phố Hà Giang...

Hát then là hoạt động văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16. Loại hình nghệ thuật là sự kết hợp của ngữ văn, âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian và có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội. Hát then thường được diễn ra vào những dịp hội làng, cầu đảo của từng gia đình, dòng họ đầu năm mới... Tháng 3/2017, hồ sơ quốc gia về "Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" đã được trình UNESCO để dự xét vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Đức Trí