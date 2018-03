Vai diễn đầy 'cảnh nóng' của Ngọc Thanh Tâm

Khác với vai diễn hành động trong phim Hiệp sĩ mù, Ngọc Thanh Tâm không ngần ngại "lột xác", trải nghiệm những điều mới mẻ khi vào vai cô gái tật nguyền tên Chu trong Đảo của dân ngụ cư.

Lần đầu thể hiện vai diễn tràn ngập "cảnh nóng" nhưng Ngọc Thanh Tâm đã cống hiên hết mình, nhập vai rất thật và toát lên được ý đồ của đạo diễn. Khi thưởng thức phim, khán giả sẽ cảm nhận được cảnh giường chiếu của Chu không mang dụng ý "câu khách" mà nằm trong một tổng thể không thể tách dời của kịch bản.

Ngọc Thanh Tâm vào vai một cô gái ngây thơ nhưng cũng không kém phần dữ dội.

Thử thách lớn nhất của Ngọc Thanh Tâm với vai Chu cách thể hiện nội tâm của một cô gái ngây thơ nhưng không kém phần dữ dội. Cô muốn được ân ái với nhiều người đàn ông trong chính căn phòng lúc tràn ngập niềm vui, khi lại cô quạnh với bóng tối.

Trong phim, nhân vật Miên (Nhan Phúc Vinh) - chàng trai hoang dã, sống đầy bản năng chỉ làm chuyện "chăn gối" với Chu nhằm thỏa mãn nhu cầu riêng của cả hai. Còn Phước (Phạm Hồng Phước) - chàng thanh niên lang bạc, sống tình cảm lại xây dựng mối quan hệ từ từ với người chị hơn tuổi để rồi mọi thứ được nhen nhóm lên từ đó.

Nhân vật Miên do Nhan Phúc Vinh đảm nhận là chàng trai hoang dã, sống đầy bản năng và chỉ làm chuyện "chăn gối" với Chu nhằm thỏa mãn nhu cầu riêng.

Cuộc đời của Chu không chỉ có tật nguyền, cô đơn, tình dục. Cô còn luôn khát khao về sự tự do, được vẫy vùng trong thế giới bên ngoài, ngắm màu biển sau nhiều năm bị nhốt chặt bởi những chấn song cửa sổ. Cô gái trẻ còn vẽ thế giới bằng những câu hát không đầu không cuối, an ủi mình bằng việc trò chuyện với những con vật vô tri do bố mang về.

Chu được sinh ra và tồn tại trong những lầm lỡ, tội lỗi mang tên "nỗi sỉ nhục lớn của dòng họ". Cô vẫn được bố yêu thương nhưng đó là một tình yêu đầy sự hận thù với người vợ cũ. Vì lớn lên trong sự kỳ dị đó nên nhận thức của cô không thể bình thường. Những cử động run rẩy của đôi bàn tay, ánh mắt sợ hãi, sự thảng thốt giật mình và cả gào khóc trước những trận đòn của bố ám ảnh người xem. Đó là một cuộc đời cầm tù gắn mác thương yêu.

Phạm Hồng Phước vào vai anh chàng tên Phước sống lang bạc. Anh xây dựng mối quan hệ từ từ với người chị hơn tuổi để rồi mọi thứ được nhen nhóm lên từ đó.

Với diễn biến nội tâm phức tạp của nhân vật, Ngọc Thanh Tâm đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm tòi, nghiên cứu để thể hiện cho trọn vẹn. Lối diễn của cô khá nhẹ nhàng, nữ tính. Từ biểu cảm gương mặt, ánh mắt cho tới cử chỉ của mình, Chu của Ngọc Thanh Tâm đã hiện lên khá tròn trịa.

Đảo của dân ngụ cư được nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể kịch bản từ truyện ngắn cùng tên của Đỗ Phước Tiến. Phim lấy bối cảnh một nhà hàng nhỏ tại thị trấn ven biển với nhiều số phận va chạm nhau, từ đó lột tả những băn khoăn trong hành trình đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của các nhân vật. Tác phẩm được Hồng Ánh ấp ủ thực hiện từ 10 năm trước.

Phim không chỉ dừng lại từng nhân vật đơn lẻ mà còn phác họa bức tranh xã hội đa văn hóa. Gia đình ông chủ gốc Hoa (Hoàng Phúc), cậu thanh niên người Việt tên Phước (Phạm Hồng Phước), gã trai Khmer tên Miên (Nhan Phúc Vinh), ông đầu bếp gốc Ấn Độ (Hoàng Nhân)... cùng sống trong một không gian khép kín ở những năm 1990. Nhà hàng Đêm Trắng như một "ốc đảo" - nơi gia đình ông chủ người Hoa có những luật ngầm riêng và biệt lập với xã hội biến động bên ngoài.

Thu Ngân