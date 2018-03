Zeta-Jones ngại gặp Brad Pitt với mặt mộc

Là một trong những người đẹp quyến rũ nhất thế giới, nhưng Catherine Zeta-Jones vẫn thể hiện những nỗi ngại ngùng rất thường tình của phái đẹp khi đứng trước nam giới.

Catherine và Brad Pitt trong "Ocean Twelve". Ảnh: Warner Bros.

Catherine có hai con, Dylan 9 tuổi và Carys 6 tuổi, cùng người chồng nổi tiếng Michael Douglas, 65 tuổi. Tuy vậy, cô vẫn có cơ hội đóng phim chung với rất nhiều tài tử điển trai khác, trong đó có Brad Pitt và George Clooney của Ocean's Twelve (2004). Trong phim, Catherine vào vai vợ của Brad và có một cảnh diễn tình tứ.

“Họ đều là những người đàn ông rất quyến rũ. Tôi đã lớn lên cùng 5 người anh trai trong gia đình, và không ngại khi tiếp xúc với đàn ông. Tuy nhiên, có những lúc bạn rất mệt mỏi sau buổi quay và chỉ nghĩ đến việc thư giãn trong phòng hóa trang. Lúc đó mà phải ngồi gần Brad Pitt và George Clooney thì thật là... Bạn biết đấy, vào 6 giờ sáng, người ta khó mà xinh đẹp được. Tôi nghĩ không có phụ nữ nào lại mong muốn rơi vào hoàn cảnh như vậy”, nữ diễn viên 40 tuổi nói với Bang.

Catherine và Geogre Clooney trên tạp chí Entertainment Weekly.

Catherine thường diễn chung với rất nhiều tài tử quyến rũ hàng đầu Hollywood, có một vài trường đoạn nóng bỏng. Mặc dù vậy, cô khẳng định, Michael là một người chồng tuyệt vời, không bao giờ ghen tuông, hắt hủi vợ khi cô về nhà.

“Không bao giờ. Anh ấy rất hiểu”, nữ diễn viên nói thêm. “Có những hôm tôi ra khỏi cửa và thông báo: “Hôm nay em sẽ hôn George Clooney đấy”. Và chồng tôi nói: “OK, em yêu, hãy có một ngày thật tuyệt nhé!”.

Cặp vợ chồng lệch tuổi hạnh phúc Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas. Ảnh: Variety.

“Tôi thấy mình thật vô cùng may mắn, khi được làm việc với Antonio Banderas trong The Mask of Zorro, Brad Pitt và George Clooney trong Ocean's Twelve; và mỗi tối được ngủ bên cạnh Michael Douglas”.

Pham Mi Ly