Whitney Houston từng yêu anh trai Michael Jackson

Jermaine Jackson - anh trai của “ông vua nhạc Pop” - không đến dự đám tang của nữ hoàng của những bản tình ca vào tháng trước. Theo The Sun, cả hai từng có thời gian hẹn hò bí mật. Đó chính là lý do khiến Jermaine đau khổ và khó lòng đối diện với cái chết đột ngột của Whitney Houston.

Whitney Houston và Jermaine Jackson gặp nhau khi Jermaine đã lập gia đình. Ảnh: UK.

Mối quan hệ bí mật được cho là bắt đầu vào năm 1984. Khi đó, Jermaine đã kết hôn với Hazel Gordy và có ba người con. Năm ngoái, khi phát hành cuốn sách mang tên "You are Not Alone: Michael, Through A Brother's Eyes", cựu thành viên của ban nhạc Jackson 5 đã nhắc tới Whitney với những tình cảm đặc biệt. Jermaine viết: “Nhiều lúc tôi đánh mất chính mình trong những tình cảm này. Tôi nói cô ấy chờ đợi. Cuối cùng, chúng tôi đã đi những con đường riêng và nó giết chết cả hai chúng tôi”.

Hai người từng song ca bài "Nobody Love Me Like You Do" trên sân khấu vào năm 1984. Ảnh: UK.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho rằng, Jermaine Jackson đã cố ý lược bỏ những chi tiết thân mật trong mối quan hệ giữa mình với Whitney ra khỏi cuốn sách, để khiến người đọc cảm nhận được đó là một tình bạn đặc biệt hơn là tình yêu.

Nguồn tin cho biết thêm, lý do khiến mối quan hệ của họ tan vỡ là Jermaine không từ bỏ cuộc hôn nhân của anh. Jermaine Jackson đã dằn vặt với tình cảm dành cho Whitney, nhưng anh phải đặt chúng sang một bên vì hạnh phúc gia đình. Nữ ca sĩ tức giận và đau khổ. Tất cả tình cảm của cô dành cho Jermaine được dồn hết trong video “Saving All My Love For You” được thực hiện năm 1985. Video kể về chuyện tình lãng mạn của một cô gái với một người đàn ông đã có vợ. Thậm chí, Whitney còn thuê người có ngoại hình gần giống Jermaine đóng trong video của mình.

Người đàn ông trong video "Saving All My Love For You" của Whitney được cho là có ngoại hình giống Jermaine Jackson. Ảnh: UK.

Em trai của Jermaine - " ông hoàng nhạc Pop" quá cố Michael Jackson - là một trong số ít những người biết về chuyện tình này. Tuy nhiên, Michael không ủng hộ họ, nguồn tin cho biết. Michael đã nhắc nhở anh trai mình về Hazel Gordy và gia đình. Sau khi chia tay, Whitney và Jermaine vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cho tới khi nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời vào ngày 11/2. Họ gặp nhau lần cuối cùng ở câu lạc bộ Tru Hollywood, nơi Whitney có một cuộc cãi vã bất đắc dĩ với ca sĩ của X-Factor - Stacy Francis - trước khi qua đời.

Jermaine Jackson được biết đến trong vai trò một ca sĩ - cựu thành viên của nhóm nhạc Jackson 5 và cũng là anh trai của Michael Jackson. Jermaine cưới người vợ đầu năm 1973 và họ có với nhau 3 đứa con trước khi ly hôn vào năm 1986. Ca sĩ 57 tuổi kể từ đó đã có thêm 3 mối quan hệ lâu dài khác. Hiện tại anh sống cùng người vợ thứ ba Halima Rashid.

Hoàng Anh