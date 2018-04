Vợ Only C ôm bụng bầu chạy khi chung cư cháy ở TP HCM

Cháy căn hộ ở Sài Gòn, hàng trăm cư dân tháo chạy / Only C phủ nhận đạo nhạc trong ca khúc 'Đắng lòng thanh niên'

Chiều 1/4, một vụ cháy xuất phát từ căn hộ tầng 8 tại chung cư Parc Spring, quận 2, TP HCM. Nhiều cư dân ở đây nhanh chóng tháo chạy. Gia đình nhạc sĩ Only C và ca sĩ Lou Hoàng có căn hộ ở chung cư này. "May mà được thông báo nhanh, đội phòng cháy chữa cháy quận đến kịp nên mọi người an toàn... Lửa được dập ngay sau đó", Only C cho biết.

Sau khi chạy từ tầng lầu xuống đất, vợ Only C - Ngân Hà - rất mệt vì mang bầu bảy tháng. Cô kể đang cho con ăn cháo thì chuông báo cháy liên tục kêu inh ỏi. Sau đó, hệ thống phun nước tự động xịt ngập sàn. Mọi người phát hiện có hỏa hoạn nên hô nhau thoát bằng thang bộ. Mẹ cô bế con trai đầu lòng chạy trước. Cô và mẹ chồng vào phòng vơ vội túi đồ có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng rồi chạy ra cửa thoát hiểm. Mang bầu nặng nề, cô phải cố gắng để di chuyển nhanh. Cô cho biết may là căn hộ gia đình ở xa căn bị cháy nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cả nhà vẫn bị một phen hốt hoảng.

Nhạc sĩ Only C (bìa trái) và vợ con cùng các học trò sau khi chạy từ căn hộ xuống đất.

Ca sĩ Lou Hoàng chia sẻ vụ cháy xảy ra vào ngày Cá tháng Tư nên khi nghe tiếng chuông báo nhiều cư dân còn không tin đây là sự thật. Anh chỉ kịp bế trẻ em, bế cún cưng của gia đình chạy xuống bằng thang bộ. Tối qua, show diễn của ca sĩ ở quận 9 bị hủy vì anh không thể lên nhà ngay được. Khi cả hai kể vụ việc trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp như nhạc sĩ Huy Tuấn, Lưu Hương Giang, Trung Quân... đều lo lắng, chia sẻ với họ.

Tối 1/4, khói lửa ngùn ngụt bốc ra từ căn hộ không có người tại tầng 8, block A, chung cư Parc Spring trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2). Cảnh sát PCCC quận 2 điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt lửa ngay sau đó. Hỏa hoạn được cho là xuất phát từ tấm nệm, thiêu cháy vật dụng trong phòng.

Only C tên thật là Nguyễn Phúc Thạch, sinh năm 1988 tại Đà Nẵng, nổi tiếng với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Anh không đòi quà, Yêu là tha thứ, Nơi anh không thuộc về, Hai cô tiên, Bống Bống Bang Bang - ca khúc nhạc phim Tấm Cám. Năm 2015, anh kết hôn cùng hot girl Ngân Hà.

