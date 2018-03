Văn Mai Hương chia tay Lê Hiếu / Văn Mai Hương cùng Trúc Nhân 'tìm' tình yêu

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến chiều 9/3 cùng fan, Văn Mai Hương nhận được nhiều câu hỏi về tin đồn tình cảm với Sơn Tùng M-TP. Nữ ca sĩ trả lời: “Tôi thấy mình có tình cảm với Sơn Tùng M-TP nhưng đó chưa phải là tình yêu, biết đâu vài năm nữa chúng tôi yêu nhau thì sao. Trai đẹp như vậy mà không cảm thấy rung động thì không ổn".

Văn Mai Hương phủ nhận yêu Sơn Tùng M-TP.

Câu nói của á quân Vietnam Idol 2012 lập tức trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của dư luận. Ngay lập tức fanpage của Văn Mai Hương ngập tràn những lời chỉ trích gay gắt như "Văn Mai Hương là người không thủy chung", "Lê Hiếu chia tay Văn Mai Hương vì bị cắm sừng". Người vào bình luận đưa ra những bằng chứng như Văn Mai Hương gọi M-TP là “my boy” hoặc thời gian qua hai người rất thân nhau, đi đâu cũng có nhau.

Nữ ca sĩ rất lúng túng vì cô không ngờ rằng thái độ thân mật của mình lại gây ra hiểu lầm như vậy. Văn Mai Hương khẳng định: "Tôi và Sơn Tùng M-TP chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi".

Văn Mai Hương cũng tỏ ra thận trọng hơn sau cuộc chia tay người yêu: “Khi tôi chia tay Lê Hiếu, có rất nhiều tin đồn. Tôi cảm thấy mình làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Hiện tại, những thông tin tình cảm giữa tôi và Sơn Tùng M-TP hay với quán quân So you think you can dance 2013 - Ngọc Thịnh - phần lớn là sai sự thật. Chúng tôi là những người bạn và tính tôi rất độc lập, rõ ràng, nếu yêu ai tôi sẽ công khai không giấu diếm. Tôi không muốn mọi người hiểu sai mối quan hệ này và làm cho tôi khó xử”, nữ ca sĩ nói.

Văn Mai Hương cho biết, hiện tại cô vẫn chưa yêu ai. Cô cần thời gian để quên chuyện tình cảm trước kia. Công việc của cô cũng khá bận rộn nên không có thời gian tìm hiểu người khác.

Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ với VnExpress: “Tôi và Văn Mai Hương làm việc chung tại công ty, có rất nhiều sự kiện phải tham gia chung. Thêm vào đó, tôi và cô ấy có gu âm nhạc khá giống nhau nên thường xuyên chia sẻ về âm nhạc. Ở công ty, cô ấy nổi tiếng hơn tôi và có nhiều kinh nghiệm showbiz hơn, nên tôi học hỏi ở cô ấy rất nhiều. Còn tình cảm, chúng tôi là những người bạn thân thiết. Tôi chưa sẵn sàng yêu một ai đó. Tôi cần lập thân và lập nghiệp trước khi tính chuyện riêng tư”.

Tâm Giao